Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 300,00 oder 240,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

IBM Corp. hat am 21. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2026 präsentiert.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur IBM-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Analyst James Schneider setzt das Kursziel auf 300 USD und stuft die Aktie mit "buy" ein. Das Übertreffen der Erwartungen im Softwaregeschäft von IBM sowie die sich verbessernden Trends im Beratungsgeschäft würden auf eine stärkere operative Umsetzung der Unternehmensstrategie und einen möglichen Wendepunkt in der Geschäftsentwicklung hindeuten, erkläre Schneider in einer Research-Note vom 21. Oktober. Diese Entwicklungen könnten das Vertrauen der Anleger in IBM wieder stärken. Für eine nachhaltige Neubewertung der Aktie mit höheren Bewertungsmultiplikatoren seien allerdings weitere überzeugende Belege für die positive Geschäftsentwicklung erforderlich.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von Morgan Stanley. Analyst Erik Woodring sieht den fairen Wert der IBM-Aktie bei lediglich 240 USD und bewertet den Technologiekonzern mit "hold". Nur knapp darüber folgt UBS: Analyst David Vogt setzt das Kursziel auf 243 USD und bleibt ebenfalls bei "hold".

Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur IBM-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur IBM-Aktie nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: