Die IBM-Aktie (ISIN US4592001014, WKN 851399, Symbol IBM, US-Symbol IBM) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Technologiekonzern um 2,45 US-Dollar beziehungsweise 1,01 % auf 245,92 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 243,47 US-Dollar geschlossen.
IBM-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 14: Quanten-Konzern holt Boden zurück
Die IBM-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,01 % auf 245,92 US-Dollar und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Nach dem Rücksetzer vom Rekordhoch Anfang Juni bleibt die Frage, ob Quanten- und KI-Geschäft den Kurs tragen.
Dow Jones Gewinner Nr. 14
Warum die IBM-Aktie zulegt
Eine eigene Meldung von IBM gibt es nicht. Die IBM-Aktie profitiert vom Marktumfeld.
Breite Erholung
25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus, Technologiewerte gehören zu den Gewinnern.
Quanten-Fantasie
Am 6. November nahm IBM laut Tradersunion in Chicago erstmals einen Quantencomputer vom Typ Quantum System Two in Betrieb. IBM will bis Ende 2026 einen Quantenvorteil zeigen.
KI-Druck auf das Altgeschäft
Laut Motley Fool geriet die Aktie im Frühjahr unter Druck, weil KI-Programme wie Claude die Programmiersprache der Großrechner angreifen könnten. Im Juli fiel sie zeitweise auf 199,19 US-Dollar.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn.
Einordnung
Zwischen Altlast und Zukunftstechnik
Die IBM-Aktie liegt gut ein Viertel unter ihrem Juni-Hoch von 332,46 US-Dollar. Das Unternehmen kombiniert Software, Beratung und Großrechner mit dem Zukunftsthema Quanten. Das schafft Fantasie, aber auch Erwartungsdruck: Der Kurs reagiert empfindlich auf Wachstumszahlen der Softwaresparte.
FAQ
Häufige Fragen zur IBM-Aktie
Warum ist die IBM-Aktie Dow Jones Gewinner?
Technologiewerte erholen sich auf breiter Front. Eine neue Nachricht von IBM gibt es nicht.
Wie hoch steht die IBM-Aktie?
Laut Indikation bei 245,92 US-Dollar, 1,01 % über dem Vortagesschluss.
Welche ISIN und WKN hat die IBM-Aktie?
ISIN US4592001014, WKN 851399. Handelssymbol in Deutschland und in den USA IBM (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- International Business Machines Corporation
- ISIN
- US4592001014
- WKN
- 851399
- Handelssymbol
- IBM
- US-Handelssymbol
- IBM (NYSE)
- Kurs
- 245,92 US-Dollar (+1,01 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 14 am 27.11.2026 (15:32 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr
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