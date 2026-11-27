IBM-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 14: Quanten-Konzern holt Boden zurück

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 2 Min.

Die IBM-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,01 % auf 245,92 US-Dollar und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Nach dem Rücksetzer vom Rekordhoch Anfang Juni bleibt die Frage, ob Quanten- und KI-Geschäft den Kurs tragen.

Bild: Irekia / Eusko Jaurlaritza, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Die IBM-Aktie (ISIN US4592001014, WKN 851399, Symbol IBM, US-Symbol IBM) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Technologiekonzern um 2,45 US-Dollar beziehungsweise 1,01 % auf 245,92 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 243,47 US-Dollar geschlossen. IBM-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 14 +1,01 % Kurs um 15:32 Uhr 245,92 USD Zwölfmonatshoch vom 2. Juni 332,46 USD Zwölfmonatstief vom 23. Juli 199,19 USD Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; Barchart; Tradersunion Dow Jones Gewinner Nr. 14 Warum die IBM-Aktie zulegt Eine eigene Meldung von IBM gibt es nicht. Die IBM-Aktie profitiert vom Marktumfeld. 01 Breite Erholung 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus, Technologiewerte gehören zu den Gewinnern. 02 Quanten-Fantasie Am 6. November nahm IBM laut Tradersunion in Chicago erstmals einen Quantencomputer vom Typ Quantum System Two in Betrieb. IBM will bis Ende 2026 einen Quantenvorteil zeigen. 03 KI-Druck auf das Altgeschäft Laut Motley Fool geriet die Aktie im Frühjahr unter Druck, weil KI-Programme wie Claude die Programmiersprache der Großrechner angreifen könnten. Im Juli fiel sie zeitweise auf 199,19 US-Dollar. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Zwischen Altlast und Zukunftstechnik Die IBM-Aktie liegt gut ein Viertel unter ihrem Juni-Hoch von 332,46 US-Dollar. Das Unternehmen kombiniert Software, Beratung und Großrechner mit dem Zukunftsthema Quanten. Das schafft Fantasie, aber auch Erwartungsdruck: Der Kurs reagiert empfindlich auf Wachstumszahlen der Softwaresparte. Was für die IBM-Aktie spricht Fortschritte bei Quantencomputern.

Breit aufgestelltes Software- und Beratungsgeschäft.

Gut ein Viertel unter dem Zwölfmonatshoch. Was gegen die IBM-Aktie spricht KI könnte das Großrechner-Geschäft unter Druck setzen.

Quantenvorteil ist noch nicht belegt.

Starke Kursschwankungen bei Wachstumszweifeln. FAQ Häufige Fragen zur IBM-Aktie Warum ist die IBM-Aktie Dow Jones Gewinner? Technologiewerte erholen sich auf breiter Front. Eine neue Nachricht von IBM gibt es nicht.

Wie hoch steht die IBM-Aktie? Laut Indikation bei 245,92 US-Dollar, 1,01 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die IBM-Aktie? ISIN US4592001014, WKN 851399. Handelssymbol in Deutschland und in den USA IBM (NYSE). Steckbrief Unternehmen International Business Machines Corporation ISIN US4592001014 WKN 851399 Handelssymbol IBM US-Handelssymbol IBM (NYSE) Kurs 245,92 US-Dollar (+1,01 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 14 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: IBM-Aktie als Dow Jones Gewinner mit Quanten-Fantasie Die IBM-Aktie erholt sich mit dem Markt. Quanten- und KI-Fantasie tragen, aber der Konzern muss zeigen, dass das Kerngeschäft nicht unter KI leidet.

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