IBM-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 3: Quanten-Fantasie lässt den Kurs steigen

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:45 2 Min.

Die IBM-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 10,53 % zu und ist drittbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der Technologiekonzern noch rund 18 % im Minus.

Bild: Irekia / Eusko Jaurlaritza, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Die IBM-Aktie (ISIN US4592001014, WKN 851399, Symbol IBM, US-Symbol IBM) ist mit einem Wochenplus von 10,53 % der drittbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 0,87 %, auf Jahressicht bei minus 18,18 % und auf Fünfjahressicht bei plus 114,21 %. IBM-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 3 +10,53 % Bilanz auf Monatssicht -0,87 % Zwölfmonatshoch vom 2. Juni 332,46 USD Zwölfmonatstief vom 23. Juli 199,19 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Barchart; Tradersunion Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 3 Warum die IBM-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Meldung von IBM gibt es nicht. Die IBM-Aktie profitiert von der Technologie-Erholung und ihrer Quanten-Geschichte. 01 Technologie gefragt Der Dow Jones stieg laut Redaktionsanalyse um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Technologiewerte führten die Erholung an. 02 Quanten-Fantasie Am 6. November nahm IBM laut Tradersunion in Chicago einen Quantencomputer vom Typ Quantum System Two in Betrieb. IBM will bis Ende 2026 einen Quantenvorteil zeigen. 03 Abstand zum Hoch Trotz des Wochenplus liegt die Aktie rund ein Viertel unter dem Juni-Hoch. Laut Motley Fool hatten KI-Programme im Frühjahr Sorgen um das Großrechner-Geschäft ausgelöst. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Zwischen Altlast und Zukunftstechnik IBM kombiniert Software, Beratung und Großrechner mit dem Zukunftsthema Quanten. Das schafft Fantasie und Erwartungsdruck. Das Wochenplus von über 10 % ist eine Erholung, die Jahresbilanz bleibt negativ. Was für die IBM-Aktie spricht Fortschritte bei Quantencomputern.

Breites Software- und Beratungsgeschäft.

Rund ein Viertel unter dem Zwölfmonatshoch. Was gegen die IBM-Aktie spricht KI könnte das Großrechner-Geschäft unter Druck setzen.

Quantenvorteil ist noch nicht belegt.

Minus von 18 % auf Jahressicht. FAQ Häufige Fragen zur IBM-Aktie Warum ist die IBM-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Technologie-Erholung und die Quanten-Fantasie treiben den Kurs. Eine neue Nachricht von IBM gibt es nicht.

Wie stark ist die IBM-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 10,53 %.

Welche ISIN und WKN hat die IBM-Aktie? ISIN US4592001014, WKN 851399. Handelssymbol in Deutschland und in den USA IBM (NYSE). Steckbrief Unternehmen International Business Machines Corporation ISIN US4592001014 WKN 851399 Handelssymbol IBM US-Handelssymbol IBM (NYSE) Kurs Wochenplus 10,53 % Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 3 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: IBM-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die IBM-Aktie erholt sich kräftig. Quanten- und KI-Fantasie tragen, doch das Kerngeschäft muss zeigen, dass es nicht unter KI leidet.

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