Warum ist die IAMGOLD Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,84 Prozent auf 23,89 kanadische Dollar, weil sich der Goldpreis kräftig erholte.

Wie viel Gold fördert IAMGOLD 2026?

Die Jahresprognose liegt bei 720.000 bis 820.000 Unzen anteiliger Produktion.