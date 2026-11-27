Gold steigt, und ein Produzent mit kanadischem Vorzeigeprojekt zieht mit: Die IAMGOLD Aktie (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Handelssymbol Toronto: IMG, US-Handelssymbol: IAG, Frankfurt: IAL) stieg kurz nach Handelsbeginn in Toronto um 2,84 Prozent auf 23,89 kanadische Dollar. IAMGOLD gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
IAMGOLD Aktie: S&P/TSX Gewinner mit Milliarden-Cashflow – Côté wird billiger gemacht
Die IAMGOLD Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,84 Prozent auf 23,89 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Der Goldpreis erholt sich. Der Konzern kauft für rund 525 Millionen Dollar die Hälfte einer Lizenzabgabe auf seine wichtigste Mine zurück – und senkt damit ab 2027 die Kosten.
Die Gründe für den Kursgewinn
Goldpreis plus 2 Prozent – und ein Deal, der die Marge hebt
Der Goldpreis stieg am Freitagmorgen in New York um rund 2 Prozent auf etwa 3.637 Dollar je Unze. Die IAMGOLD Aktie reagiert darauf deutlich, weil der Konzern seine Schulden abbaut und jeder zusätzliche Dollar je Unze direkt in den freien Mittelzufluss wandert.
Gold erholt sich
Nach dem Mehrmonatstief vom Mittwoch dreht der Preis kräftig.
Rückkauf der Abgabe
IAMGOLD will die Hälfte der Lizenzabgabe von Franco-Nevada auf die Mine Côté für rund 525 Millionen Dollar zurückkaufen. Laut Konzernchef Renaud Adams senkt das die Kosten dort ab 2027 um etwa 150 Dollar je Unze.
Starker Cashflow
Die Minen erwirtschafteten im dritten Quartal 404,3 Millionen Dollar freien Mittelzufluss, seit Jahresbeginn fast 1,3 Milliarden.
Hintergrund
Côté: groß, modern, noch nicht ganz rund
Die Mine Côté Gold im Norden Ontarios, die IAMGOLD gemeinsam mit Sumitomo Metal Mining betreibt, ist der Kern der Unternehmensgeschichte. Im dritten Quartal lieferte sie anteilig 64.400 Unzen, weniger als ein Jahr zuvor. Ein Stillstand im August und Ausfälle der Mühle bremsten. Im September lief die Anlage dann über ihrer Nennkapazität. Für das Gesamtjahr erwartet IAMGOLD die Produktion von Côté am unteren Ende der Spanne, und die Kosten überschreiten die Zielwerte. Der Umsatz stieg dank hoher Goldpreise dennoch um 21 Prozent auf 857 Millionen Dollar. Zweitgrößter Ertragsbringer bleibt die Mine Essakane in Burkina Faso.
Häufige Fragen zur IAMGOLD Aktie
Warum ist die IAMGOLD Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,84 Prozent auf 23,89 kanadische Dollar, weil sich der Goldpreis kräftig erholte.
Wie viel Gold fördert IAMGOLD 2026?
Die Jahresprognose liegt bei 720.000 bis 820.000 Unzen anteiliger Produktion.
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