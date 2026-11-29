Am 17. November wurde es über einen Quartalsbericht der Konzerntochter für Logistik bekannt: Alle Optionen auf Aktien von Boston Dynamics sind ausgeübt. Damit ist der Kauf der letzten 9,65 Prozent abgeschlossen, die noch bei SoftBank lagen. Die Japaner hatten im Juli ihr Verkaufsrecht gezogen. Die Anteile übernahmen bestehende Eigner aus der Gruppe, darunter Konzernchef Chung Euisun.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Hyundai will Atlas vom Vorführroboter zum Serienprodukt machen. Boston Dynamics baut in den USA eine Fabrik, die bis 2028 bis zu 30.000 Roboter pro Jahr fertigen soll. In einer ersten Phase sind 25.000 Exemplare für die Autowerke der Gruppe weltweit eingeplant. Im Werk im US-Bundesstaat Georgia lernt Atlas seit September in einem eigenen Trainingszentrum, Teile zu sortieren und bereitzustellen. Bis 2030 soll er auch Komponenten montieren.