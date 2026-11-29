Im Juni kostete die Hyundai Aktie 750.000 Won. Der humanoide Roboter Atlas der Konzerntochter Boston Dynamics hatte den Kurs seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Am Freitag schloss das Papier in Seoul bei 269.000 Won – 64 Prozent unter dem Schlussrekord vom 1. Juni und tiefer als am ersten Handelstag des Jahres. Dabei hat Hyundai gerade geliefert, worauf Roboter-Anleger lange gewartet haben: die volle Kontrolle über Boston Dynamics.
Hyundai Aktie: Boston Dynamics gehört jetzt ganz dem Konzern, 30.000 Atlas-Roboter pro Jahr geplant – und der Kurs liegt 64 Prozent unter dem Rekord
Die Hyundai Motor Group hat die letzten Anteile von SoftBank übernommen und kontrolliert den Roboterbauer Boston Dynamics jetzt vollständig. Bis 2028 soll eine Fabrik für 30.000 Atlas-Roboter pro Jahr stehen. Trotzdem hat die Hyundai Aktie seit Juni fast zwei Drittel verloren. Die große Analyse: was der Humanoide Atlas kann, warum der Börsengang auf sich warten lässt und was das für die Hyundai Aktie bedeutet.
Der Schritt
SoftBank ist raus, Hyundai hat freie Hand
Am 17. November wurde es über einen Quartalsbericht der Konzerntochter für Logistik bekannt: Alle Optionen auf Aktien von Boston Dynamics sind ausgeübt. Damit ist der Kauf der letzten 9,65 Prozent abgeschlossen, die noch bei SoftBank lagen. Die Japaner hatten im Juli ihr Verkaufsrecht gezogen. Die Anteile übernahmen bestehende Eigner aus der Gruppe, darunter Konzernchef Chung Euisun.
Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Hyundai will Atlas vom Vorführroboter zum Serienprodukt machen. Boston Dynamics baut in den USA eine Fabrik, die bis 2028 bis zu 30.000 Roboter pro Jahr fertigen soll. In einer ersten Phase sind 25.000 Exemplare für die Autowerke der Gruppe weltweit eingeplant. Im Werk im US-Bundesstaat Georgia lernt Atlas seit September in einem eigenen Trainingszentrum, Teile zu sortieren und bereitzustellen. Bis 2030 soll er auch Komponenten montieren.
Der Absturz
Warum die Roboter-Fantasie verpufft ist
Die Rally des Frühjahrs hing an einer Hoffnung: einem schnellen Börsengang von Boston Dynamics, der den Wert der Tochter sichtbar macht. Im September nahm ein hochrangiger Konzernvertreter diese Hoffnung vom Tisch. Ein Börsengang 2027 sei unwahrscheinlich, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters, weil Atlas noch nicht in großer Stückzahl arbeite und das Unternehmen Verluste schreibe. Meritz-Analyst Kim Joon-sung hält 2029 oder 2030 für realistischer.
Dazu kamen Zahlen, die ernüchtern. Boston Dynamics hat laut BigGo Finance in fünf Jahren Verluste von rund 1,76 Billionen Won angehäuft, etwa 1,3 Milliarden Dollar. Ein Atlas kostet demnach geschätzt 450.000 Dollar. Binnen drei Monaten halbierte sich die Hyundai Aktie. Die koreanische Nachrichtenagentur Yonhap nannte im Oktober außerdem schwache Ergebnisse im Autogeschäft und die Konkurrenz chinesischer Hersteller als Gründe. Am 23. November markierte der Kurs bei 240.500 Won sein Jahrestief. Seither hat er sich um knapp 12 Prozent erholt.
Hyundai besitzt jetzt den ganzen Roboter – aber noch kein Robotergeschäft.
Die Einordnung
Ein Autobauer mit Roboter-Option
Wer die Hyundai Aktie kauft, kauft zuerst einen der größten Autohersteller der Welt. Boston Dynamics ist eine Zugabe – allerdings eine, die mit der vollen Kontrolle greifbarer wird. Hyundai kann jetzt allein über Investitionen, Forschung und die Zusammenarbeit mit den Schwesterfirmen entscheiden. Der wichtigste Kunde steht bereits fest: der Konzern selbst. Im Rennen um den ersten Humanoiden in Großserie tritt Atlas unter anderem gegen Optimus von Tesla an.
Stammdaten: Hyundai Motor – ISIN KR7005380001, WKN 885647, Seoul-Kürzel 005380. In Deutschland wird meist der Hinterlegungsschein (GDR) gehandelt: ISIN USY384721251, WKN 885166, Handelssymbol HYU, US-Handelssymbol HYMTF. SoftBank Group – ISIN JP3436100006, WKN 891624, Handelssymbol SFT, US-Handelssymbol SFTBY. Tesla – ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA.
Häufige Fragen zur Hyundai Aktie
Wem gehört Boston Dynamics?
Seit dem dritten Quartal 2026 vollständig der Hyundai Motor Group und ihrem Konzernchef Chung Euisun. Die letzten 9,65 Prozent kamen von SoftBank.
Wann geht Boston Dynamics an die Börse?
Ein Termin steht nicht fest. Laut Reuters ist ein Börsengang 2027 unwahrscheinlich.
Warum ist die Hyundai Aktie so stark gefallen?
Die Hoffnung auf einen schnellen Börsengang der Robotertochter hat sich zerschlagen. Dazu kamen schwache Ergebnisse im Autogeschäft und hohe Verluste bei Boston Dynamics.
Was ist Atlas?
Ein elektrisch angetriebener humanoider Roboter von Boston Dynamics. Er soll zunächst in den Autowerken der Hyundai-Gruppe arbeiten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.