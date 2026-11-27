Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat bei einer stichprobenartigen Prüfung Fehler im IFRS-Konzernabschluss der Hypoport SE zum 31. Dezember 2023 festgestellt. Im Zentrum steht das Ergebnis vor Steuern: Es wurde nach Auffassung der Aufsicht um mindestens 10 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen.

Die Ursache liegt im Jahr 2020. Damals übernahm Hypoport zwei Unternehmen und vereinbarte variable Kaufpreisverbindlichkeiten. Diese Verbindlichkeiten bewertete der Konzern laut Bafin nicht zum beizulegenden Zeitwert. 2023 wurde eine davon vollständig aufgelöst, der daraus erzielte Ertrag hätte nach Ansicht der Bafin rückwirkend korrigiert werden müssen. Hypoport machte den Fehler am Freitagmorgen selbst bekannt, noch vor der Bafin-Mitteilung.