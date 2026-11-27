Gestern gefeiert, heute abgestraft: Die Hypoport Aktie fällt am Freitagmorgen um 3,91 Prozent auf 77,40 Euro und steht mit Abstand an der Spitze der SDAX Verlierer (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Am Donnerstag hatte der Berliner Betreiber der Kreditplattform Europace noch die Marke von 80 Euro zurückerobert.
Hypoport Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – BaFin rügt die Bilanz 2023, der Kreditvermittler stürzt ans Indexende
Die Hypoport Aktie verliert am Freitagmorgen 3,91 Prozent auf 77,40 Euro und ist größter SDAX Verlierer. Die Finanzaufsicht BaFin hat Fehler im Konzernabschluss 2023 festgestellt: Das Vorsteuerergebnis war um mindestens zehn Millionen Euro zu hoch ausgewiesen. Was hinter der Rüge steckt.
Der Auslöser
Warum fällt die Hypoport Aktie heute?
Der Auslöser ist eine Mitteilung der Finanzaufsicht. Die BaFin hat bei einer stichprobenartigen Prüfung Fehler im IFRS-Konzernabschluss der Hypoport SE zum 31. Dezember 2023 festgestellt. Im Zentrum steht das Ergebnis vor Steuern, das nach Auffassung der Aufsicht um mindestens zehn Millionen Euro zu hoch ausgewiesen wurde. Die Ursache liegt im Jahr 2020: Damals vereinbarte Hypoport bei zwei Übernahmen variable Kaufpreisverbindlichkeiten, die laut BaFin nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden. Hypoport hatte den Fehler am Morgen selbst bekannt gemacht.
Vorbörslich war die Hypoport Aktie auf Tradegate bis auf 75,05 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit Mitte Oktober. Im Xetra-Handel fällt das Minus etwas kleiner aus. Mit rund 355.000 Euro Umsatz in den ersten Minuten ist der Verkaufsdruck beim SDAX Verlierer dennoch deutlich.
Der Hintergrund
Altlast in der Bilanz, Rückenwind im Geschäft
Nach den vorliegenden Berichten betreffen die Fehler Bilanzierungsfragen aus früheren Übernahmen und nicht das laufende Plattformgeschäft. Operativ lief es zuletzt besser: Im dritten Quartal 2026 stieg das EBIT um 42 Prozent auf 10,8 Millionen Euro, für das Gesamtjahr peilt der Konzern 40 bis 55 Millionen Euro an. Für Anleger zählt jetzt ein weicher Faktor, das Vertrauen in die Bilanzqualität. Wie sich die Korrektur auf Ergebnis und Eigenkapital früherer Jahre auswirkt, hat Hypoport noch nicht im Detail erläutert.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Hypoport Aktie
Warum ist die Hypoport Aktie heute SDAX Verlierer?
Die BaFin hat Fehler im Konzernabschluss 2023 festgestellt. Das Vorsteuerergebnis war um mindestens zehn Millionen Euro zu hoch ausgewiesen.
Ist das laufende Geschäft betroffen?
Nach den vorliegenden Berichten nicht. Es geht um die Bewertung von Kaufpreisverbindlichkeiten aus Übernahmen des Jahres 2020.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Hypoport Aktie?
ISIN DE0005493365, WKN 549336, Handelssymbol HYQ (Xetra).
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