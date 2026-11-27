Warum ist die Hypoport Aktie heute SDAX Verlierer?

Die BaFin hat Fehler im Konzernabschluss 2023 festgestellt. Das Vorsteuerergebnis war um mindestens zehn Millionen Euro zu hoch ausgewiesen.

Ist das laufende Geschäft betroffen?

Nach den vorliegenden Berichten nicht. Es geht um die Bewertung von Kaufpreisverbindlichkeiten aus Übernahmen des Jahres 2020.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Hypoport Aktie?

ISIN DE0005493365, WKN 549336, Handelssymbol HYQ (Xetra).