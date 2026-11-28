Trotz der Käufe steht die HSBC Aktie unter Druck. Der Hinterlegungsschein in New York bewegt sich in den vergangenen zwölf Monaten zwischen 70,77 und 107,92 Dollar. Zum Hoch fehlen knapp 23 Prozent. Nach der gängigen Definition, einem Rückgang von mehr als 20 Prozent, befindet sich das Papier in einem Bärenmarkt.