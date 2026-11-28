Die HSBC Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, in London bei 1.268,80 Pence geschlossen, ein Plus von 1,88 Prozent und der zweite Gewinntag in Folge. In New York endete der Hinterlegungsschein bei 83,37 Dollar, 1,91 Prozent höher. Die Bank kauft derweil weiter eigene Aktien, an jedem Handelstag, in London und in Hongkong.
HSBC Aktie: Die Bank kauft sich selbst – 18,5 Millionen Aktien in vier Wochen
Die HSBC Aktie hat am Freitag in London 1,88 Prozent gewonnen. Europas größte Bank setzt ihr Rückkaufprogramm Tag für Tag fort. Vom Jahreshoch ist der Kurs dennoch weit entfernt.
HSBC Holdings plc · ISIN: GB0005405286 · WKN: 923893 · Handelssymbol: HBC1 · US-Handelssymbol: HSBC
Der Rückkauf
Jeden Tag ein Stück weniger HSBC
Das laufende Programm hat die Bank am 28. Oktober angekündigt. Am Freitag erwarb sie nach einer Pflichtmitteilung 600.000 Aktien in London zu Preisen zwischen 12,632 und 12,724 Pfund sowie 150.000 Aktien in Hongkong. Alle Papiere werden eingezogen. Die Zahl der ausstehenden Aktien sinkt damit auf rund 17,12 Milliarden.
Seit dem Start summieren sich die Käufe auf 18.541.864 Aktien für etwa 320,8 Millionen Dollar. Gemessen an der Gesamtzahl ist das gut ein Promille. Der Effekt für den einzelnen Aktionär ist klein, aber stetig: Gewinn und Dividende verteilen sich auf weniger Anteile.
Ein Rückkauf ist kein Kurstreiber über Nacht. Er ist ein Käufer, der jeden Morgen wiederkommt.
Der Kurs
Erholt, aber weit unter dem Hoch
Trotz der Käufe steht die HSBC Aktie unter Druck. Der Hinterlegungsschein in New York bewegt sich in den vergangenen zwölf Monaten zwischen 70,77 und 107,92 Dollar. Zum Hoch fehlen knapp 23 Prozent. Nach der gängigen Definition, einem Rückgang von mehr als 20 Prozent, befindet sich das Papier in einem Bärenmarkt.
Den durchschnittlichen Zielwert der Analysten gibt Stock Analysis mit 103,02 Dollar an, die Einstufung im Mittel mit „Buy“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die jüngsten Quartalszahlen stammen vom 27. Oktober.
Häufige Fragen zur HSBC Aktie
Wie viele Aktien hat HSBC zurückgekauft?
18.541.864 Stück seit dem Programmstart Ende Oktober, davon 750.000 am 27. November.
Wo schloss die HSBC Aktie am Freitag?
Bei 83,37 Dollar in New York. Für London werden 1.268,80 Pence genannt.
Was geschieht mit den zurückgekauften Aktien?
Sie werden eingezogen.
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