Die HSBC-Aktie schließt am Freitag bei Xetra 2,33 Prozent höher bei 15,216 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Vortag hatte sie bei Xetra 2,16 Prozent zugelegt.
HSBC-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Asien-Bank legt 2,3 Prozent zu – Über 730.000 Euro Umsatz
Die HSBC-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Mit über 730.000 Euro Xetra-Umsatz ist die Bewegung gut unterlegt.
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Die Hintergründe
Banken und Asien-Stimmung
Britische Banken waren am Freitag breit gefragt, Lloyds und Barclays gewannen deutlich. HSBC macht den Großteil seiner Gewinne in Asien, vor allem in Hongkong. Dazu kommt die Bankenstärke nach der Bank-of-England-Entscheidung zu Kapitalanforderungen.
Die HSBC-Aktie gilt als Dividendenwert und als Konjunkturbarometer für Asien.
Steckbrief
- Unternehmen
- HSBC Holdings plc
- ISIN
- GB0005405286
- Symbol London
- HSBA
- US-Symbol
- HSBC (NYSE)
- Kurs
- 15,216 Euro
- Veränderung
- +2,33 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 17:35 Uhr
Warum steigt die HSBC-Aktie?
Eine gute Bankenstimmung und die Asien-Stärke stützen den Kurs.
Wie hoch ist der Umsatz?
Rund 730.800 Euro bei Xetra.
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