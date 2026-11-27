Die HPE-Aktie (Hewlett Packard Enterprise, ISIN US42824C1099, WKN A140KD, Handelssymbol HPE) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 42,09 US-Dollar. Das sind 1,27 US-Dollar oder 3,11 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
HPE-Aktie: S&P 500 Gewinner im KI-Infrastruktur-Aufwind
Die Hewlett-Packard-Enterprise-Aktie gehört am Freitag mit rund 3,1 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern. KI-nahe Technologiewerte sind gefragt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die HPE-Aktie steigt
Erholung bei Technologiewerten
Chip-, Netzwerk- und Infrastrukturwerte legen nach dem Feiertag zu. HPE, Anbieter von Servern, Speicher und Netzwerktechnik, profitiert davon.
Gleichlauf mit Arista und Netzwerkwerten
Auch Arista Networks steigt. Das spricht für eine Branchenbewegung bei Netzwerkausrüstern.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu HPE liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Hewlett Packard Enterprise bietet IT-Infrastruktur für Unternehmen und Rechenzentren. Die Aktie hat in den vergangenen Wochen stark geschwankt. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur HPE-Aktie
Warum steigt die HPE-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Erholung bei KI-nahen Technologiewerten stützt.
Wie stark steigt die HPE-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 3,11 Prozent auf 42,09 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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