Die HP-Aktie (ISIN US40434L1052, WKN A142VP, Handelssymbol HPQ, deutsches Kürzel 7HP) von HP Inc. zählt am Freitag zu den S&P 500 Verlierern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 30,58 US-Dollar. Das sind 0,57 US-Dollar oder 1,83 Prozent weniger als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
HP-Aktie: S&P 500 Verlierer gibt nach
Die HP-Inc.-Aktie zählt am Freitag zu den S&P 500 Verlierern. Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die HP-Aktie nachgibt
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu HP Inc. liegt am Freitag keine Unternehmensmeldung vor, die den Rückgang erklärt. Die Bewegung wirkt marktgetrieben.
Gewinnmitnahmen nach starken Tagen
HP gehörte zuletzt zu den gefragten Technologiewerten. Nach Kursgewinnen können Anleger Positionen glattstellen.
Frühe Indikation
Die Zahlen stammen aus den ersten Minuten nach dem US-Start und können sich bis zum Handelsschluss ändern.
Einordnung
Was der Rücksetzer bedeutet
HP Inc. verkauft PCs, Notebooks und Drucker sowie Verbrauchsmaterial. Das Geschäft ist konjunktur- und preissensibel. Ein Minus von unter zwei Prozent ist im Verhältnis zu den Ausreißern des Tages überschaubar.
Häufige Fragen zur HP-Aktie
Warum fällt die HP-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; Gewinnmitnahmen und Marktschwankungen sind denkbar.
Wie stark verliert die HP-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 1,83 Prozent auf 30,58 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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