Warum fällt die HP-Aktie am Freitag?

Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; Gewinnmitnahmen und Marktschwankungen sind denkbar.

Wie stark verliert die HP-Aktie?

Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 1,83 Prozent auf 30,58 US-Dollar.

Ist das ein Schlusskurs?

Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.