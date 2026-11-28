HP-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: PC-Konzern holt auf – warum die Aktie um 15 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:50 1 Min.

Die HP-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 14,99 Prozent erholt sich der PC- und Druckerhersteller in der Rekordwoche des Marktes. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Bild: HP Inc.

Die HP-Aktie (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Handelssymbol: HPQ, deutsches Kürzel: 7HP) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 14,99 Prozent, am Freitag um 3,21 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 4,26 Prozent. HP-Wochenplus +14,99 % HP am Freitag +3,21 % HP auf Monatssicht -4,26 % HP auf Jahressicht +34,07 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Technologie-Rebound ohne Einzelnachricht HP steigt in einer Woche, in der der Technologiesektor mit plus 7,6 Prozent vorne lag. In der besten Börsenwoche seit April 2025 führte der Technologiesektor die Sektorwertung nach dem Materialsektor an. HP profitierte von der Erholung der Hardware-Werte. Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. 01 Tech-Rebound Hardware- und Chipwerte erholen sich. 02 Aufholbewegung Monatsbilanz bleibt negativ. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Erholung, offene Ursache HP hängt an PC-Zyklus und Druckgeschäft. Ein Wochenplus aus Stimmung ersetzt keine Zahlen. Was für die HP-Aktie spricht Sektorrückenwind: Technologiewerte gefragt.

Jahresbilanz: Plus von 34 Prozent auf Jahressicht. Was die HP-Aktie belasten kann PC-Zyklus: Schwache Nachfrage träfe den Konzern.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der HP-Aktie Unternehmen: HP Inc.

ISIN: US40434L1052 · WKN: A142VP

Handelssymbol: HPQ (NYSE) · Deutsches Kürzel: 7HP

Branche: Computer, Drucker Häufige Fragen zur HP-Aktie Warum ist die HP-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 14,99 Prozent im Zuge der Technologie-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US40434L1052, WKN A142VP, Handelssymbol HPQ. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche HP Die HP-Aktie steigt im Technologie-Rebound. Weitere Impulse bräuchten Unternehmensmeldungen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.