aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:59 9 Min.

Warum BofA trotz höherem Kursziel vor dem Technologieriesen warnt

Was für ein spektakuläres Wechselbad der Gefühle für die Aktionäre des amerikanischen Computer- und Druckerspezialisten HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NASDAQ-Symbol: HPQ)! Während die HP-Aktie im jüngsten NYSE-Handel um beeindruckende 11,5 Prozent auf 31,15 USD nach oben schoss, bleibt die Bank of America (BofA) ausgesprochen skeptisch. In seiner aktuellen HP-Aktienanalyse vom 25. November 2026 erhöht Analyst Wamsi Mohan das Kursziel von 21 auf 24 USD, bestätigt jedoch ausdrücklich das Rating "underperform". Damit ergibt sich trotz der Kurszielanhebung um 14,3 Prozent ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 23,0 Prozent. Besonders brisant: Hinter den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen verbergen sich erhebliche operative Herausforderungen. Steigende Speicherpreise, drohender Margendruck und eine nachlassende Wachstumsdynamik im PC-Geschäft könnten die zukünftige Ertragskraft des Technologiekonzerns belasten. Gleichzeitig sorgt der Boom bei KI-fähigen Computern für erhebliche Wachstumsfantasie. Hat die Wall Street die jüngsten Quartalszahlen zu euphorisch aufgenommen oder unterschätzt Wamsi Mohan die Chancen der nächsten technologischen Erneuerungswelle?

BofA bleibt bearish: Wamsi Mohan erhöht Kursziel auf 24 USD und bestätigt Rating "underperform"

Die aktuelle HP-Aktienanalyse der Bank of America offenbart einen bemerkenswerten Widerspruch. Wamsi Mohan erhöht seine Bewertung des amerikanischen Technologiekonzerns, hält jedoch unverändert an seiner negativen Anlageeinschätzung fest. Die über den Finanznachrichtendienst The Fly veröffentlichten Hauptargumente des Analysten lassen sich mit den übersetzten Formulierungen „langsameres Wachstum der PC-Absatzzahlen“, „anhaltender Druck auf die operativen Kernmargen“ und einer preissensitiven Nachfrage zusammenfassen. Besonders kritisch bewertet Wamsi Mohan die tatsächlichen Gewinnaussichten für das Geschäftsjahr 2027. Aufgrund einer geänderten Berechnungsmethode seien die veröffentlichten bereinigten Gewinnkennzahlen nicht unmittelbar mit den bisherigen Zahlen vergleichbar. Auf vergleichbarer Basis sei vielmehr mit einem rückläufigen Gewinn je Aktie zu rechnen. Die Kurszielanhebung der BofA sollte deshalb keineswegs als Wechsel zu einer optimistischeren Anlageempfehlung missverstanden werden. Das unveränderte Rating "underperform" signalisiert vielmehr, dass Wamsi Mohan die aktuelle Börsenbewertung weiterhin für zu ambitioniert hält.

16 Milliarden USD Quartalsumsatz: HP überrascht die Wall Street

Auf den ersten Blick liefern die am 24. November 2026 veröffentlichten Geschäftszahlen durchaus Anlass zur Freude. HP erzielte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 16 Milliarden USD, was einem Wachstum von 9,3 Prozent entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,83 USD und übertraf damit die bisherige Unternehmensprognose von 0,69 bis 0,79 USD. Allerdings lag das bereinigte Ergebnis je Aktie im Vorjahresquartal noch bei 0,93 USD. Trotz kräftig wachsender Erlöse musste HP somit einen Gewinnrückgang von 10,8 Prozent hinnehmen. Für Anleger ist diese Entwicklung besonders relevant. Denn Umsatzwachstum allein schafft noch keinen nachhaltigen zusätzlichen Unternehmenswert, wenn gleichzeitig die Profitabilität nachlässt. Genau hier setzt die skeptische HP-Aktienanalyse der BofA an. Wamsi Mohan sieht erhebliche Herausforderungen bei der Verteidigung der operativen Margen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die jüngste Begeisterung der Anleger erheblich nachlassen.

Zollrückerstattungen verschönern das Ergebnis: Wie nachhaltig ist die positive Gewinnüberraschung?

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Zusammensetzung des jüngsten Quartalsgewinns. HP profitierte im vierten Quartal von Zollrückerstattungen, die das Ergebnis je Aktie um 0,15 USD verbesserten. In der vorherigen Unternehmensprognose war lediglich ein positiver Effekt von 0,08 USD berücksichtigt worden. Ohne diese zusätzlich erhaltenen Erstattungen hätte die Gewinnüberraschung entsprechend geringer ausfallen können. Auch Bernstein beurteilt die Qualität der Ergebnisüberraschung kritisch. Die Analysten bezeichneten sie laut MarketWatch als „von geringer Qualität“, da ein wesentlicher Teil des positiven Effekts auf höhere Zollrückerstattungen zurückzuführen gewesen sei. Solche Sonderfaktoren lassen sich nicht ohne Weiteres in zukünftige Geschäftsjahre fortschreiben. Für die fundamentale Bewertung der HP-Aktie ist deshalb entscheidend, wie sich das operative Geschäft unabhängig von außergewöhnlichen Ergebnisbeiträgen entwickelt. Die Zurückhaltung von Wamsi Mohan erscheint vor diesem Hintergrund durchaus nachvollziehbar.

Bilanzierungsänderung sorgt für Zündstoff: Warum HPs Gewinnprognose täuschen könnte

Eines der wichtigsten Argumente der aktuellen HP-Aktienanalyse der Bank of America betrifft eine Veränderung bei der Berechnung des bereinigten Gewinns. Vom Geschäftsjahr 2027 an wird HP Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus seinen Non-GAAP-Kennzahlen herausrechnen. Dadurch erhöht sich der ausgewiesene bereinigte Gewinn, ohne dass sich allein durch diese Anpassung die tatsächliche wirtschaftliche Ertragskraft verbessert. Für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2026 hätte die neue Berechnungsmethode nach Unternehmensangaben einen positiven Effekt von 0,38 USD je Aktie gehabt. Der bisher ausgewiesene bereinigte Jahresgewinn von 3,33 USD hätte sich auf vergleichbarer Basis somit auf rund 3,71 USD belaufen. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt HP einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 3,15 und 3,45 USD in Aussicht. Der Mittelwert von 3,30 USD liegt damit rund 11 Prozent unter dem entsprechend angepassten Vorjahreswert. Genau auf dieses Problem macht Wamsi Mohan aufmerksam. Die HP-Aktienanalyse der BofA zeigt, weshalb Anleger bei veränderten Berechnungsmethoden besonders sorgfältig zwischen ausgewiesenen Kennzahlen und der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung unterscheiden sollten.

KI-PCs erobern den Markt: Wird HP zum großen Gewinner der nächsten Computer-Revolution?

Bei aller Skepsis der Bank of America verfügt HP durchaus über interessante Wachstumsperspektiven. Insbesondere die zunehmende Verbreitung von Computern mit integrierten KI-Funktionen könnte eine neue Erneuerungswelle im PC-Markt auslösen. Nach Unternehmensangaben entfielen im jüngsten Quartal bereits nahezu 60 Prozent der ausgelieferten Computer auf KI-PCs. Damit entwickelt sich die künstliche Intelligenz zunehmend von einer optionalen Zusatzfunktion zu einem wichtigen Bestandteil moderner Computerhardware. Unternehmen könnten in den kommenden Jahren verstärkt ältere Geräte austauschen, um KI-Anwendungen direkt auf ihren Endgeräten nutzen zu können. Für HP könnte dies zusätzliche Absatzmöglichkeiten und höhere durchschnittliche Verkaufspreise eröffnen. Allerdings stellt sich die entscheidende Frage, ob Kunden tatsächlich bereit sind, für diese technologischen Verbesserungen dauerhaft mehr zu bezahlen. Ein wachsender Anteil von KI-PCs bedeutet zudem nicht zwangsläufig, dass die Gesamtzahl der verkauften Computer entsprechend wächst. Wamsi Mohan bleibt hinsichtlich der zukünftigen Stückzahlentwicklung skeptisch. Genau darin liegt ein zentraler Konflikt zwischen der optimistischen KI-Investmentstory und der vorsichtigen HP-Aktienanalyse der BofA.

Speicherchip-Krise: Steigende Produktionskosten könnten HPs Gewinnmargen unter Druck setzen

Ein besonders ernst zu nehmendes Risiko für HP ergibt sich aus der Entwicklung der Preise für Speicherchips und andere elektronische Komponenten. Der weltweite Ausbau leistungsfähiger KI-Infrastruktur erhöht die Nachfrage nach modernen Speichertechnologien. Gleichzeitig können begrenzte Produktionskapazitäten und eine Verschiebung des Angebots zugunsten besonders profitabler Rechenzentrumsanwendungen die Beschaffungskosten für traditionelle Computerhersteller erhöhen. Für HP entsteht daraus ein schwieriger Zielkonflikt. Gibt das Unternehmen höhere Einkaufspreise vollständig an seine Kunden weiter, könnte dies die Nachfrage belasten. Verzichtet HP auf entsprechende Preiserhöhungen, könnten die Gewinnmargen unter Druck geraten. Wamsi Mohan hebt in seiner HP-Aktienanalyse ausdrücklich die Preiselastizität der Nachfrage hervor. Gerade im preisempfindlichen Privatkundengeschäft könnten Verbraucher geplante Neuanschaffungen verschieben oder auf günstigere Produkte ausweichen. Der anhaltende Margendruck gehört deshalb zu den wichtigsten Argumenten für das unveränderte Rating "underperform" der BofA.

Druckergeschäft unter strukturellem Druck: Wie lange funktioniert die traditionelle Ertragsmaschine?

Neben dem PC-Geschäft bleibt das Druckergeschäft ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Investmentstory von HP. Der Verkauf von Druckern, Verbrauchsmaterialien und ergänzenden Dienstleistungen ermöglicht dem Unternehmen wiederkehrende Erlöse. Besonders das Geschäft mit Tintenpatronen und Tonerkartuschen kann attraktive Margen erwirtschaften. Allerdings verändern die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, elektronische Dokumentenverwaltung und papierärmere Arbeitsplätze langfristig die Nachfrage nach traditionellen Drucklösungen. Gleichzeitig muss HP seine Position gegenüber günstigeren Wettbewerbern und Drittanbietern von Verbrauchsmaterialien verteidigen. Aus redaktioneller Sicht könnte eine erfolgreiche Ausweitung abonnementbasierter Angebote helfen, die Kundenbindung zu stärken und die Erlöse besser planbar zu machen. Dennoch dürfte die strukturelle Entwicklung des Druckermarktes eine wichtige Herausforderung bleiben. Die langfristige Bewertung von HP hängt deshalb auch davon ab, ob der Konzern rückläufige traditionelle Absatzmöglichkeiten durch neue Produkte und Dienstleistungen kompensieren kann.

Dividende und Milliardenrückkäufe: HP bietet Anlegern weiterhin attraktive Kapitalrückführungen

Ein wichtiges Gegenargument zur pessimistischen Einschätzung der Bank of America ist die weiterhin beträchtliche Fähigkeit von HP, liquide Mittel zu erwirtschaften. Im Geschäftsjahr 2026 erreichte der freie Cashflow 3,3 Milliarden USD. Davon flossen rund 2,3 Milliarden USD über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück. Zudem kündigte HP eine Anhebung der Quartalsdividende auf 0,31 USD je Aktie an. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies einer Ausschüttung von 1,24 USD und beim jüngsten Aktienkurs von 31,15 USD einer rechnerischen Dividendenrendite von knapp 4 Prozent. Allerdings erwartet das Management für das Geschäftsjahr 2027 einen freien Cashflow zwischen 2,9 und 3,1 Milliarden USD. Der Mittelwert dieser Prognose liegt rund 9 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die nachhaltige Finanzierung von Ausschüttungen und Aktienrückkäufen setzt deshalb voraus, dass HP seine operative Ertragskraft stabilisieren kann. Eine attraktive Dividendenrendite allein schützt Anleger nicht vor erheblichen Kursverlusten.

Analysten bleiben skeptisch: BofA steht mit ihrer negativen HP-Aktienanalyse nicht allein

Ein Vergleich ausgewählter Analysteneinschätzungen vom 25. November 2026 zeigt, dass die Skepsis gegenüber HP an der Wall Street weit verbreitet ist. Auf Grundlage des jüngsten NYSE-Schlusskurses von 31,15 USD ergeben sich folgende rechnerische Kurspotenziale:

RBC Capital: Kursziel 33 USD, Aufwärtspotenzial 5,9 Prozent.

Bernstein: Kursziel 32 USD, Aufwärtspotenzial 2,7 Prozent.

TD Cowen: Kursziel 30 USD, Abwärtspotenzial 3,7 Prozent.

Citigroup: Kursziel 29 USD, Abwärtspotenzial 6,9 Prozent.

UBS: Kursziel 28 USD, Abwärtspotenzial 10,1 Prozent.

BofA: Wamsi Mohan, Rating "underperform", Kursziel 24 USD, Abwärtspotenzial 23,0 Prozent.

Goldman Sachs: Kursziel 22 USD, Abwärtspotenzial 29,4 Prozent.

Wells Fargo: Kursziel 20 USD, Abwärtspotenzial 35,8 Prozent.

Die überwiegend zurückhaltenden Kursziele verdeutlichen, dass die jüngste Rally keineswegs von einem vergleichbar starken Stimmungsumschwung unter den Analysten begleitet wird. Vielmehr hat der kräftige Kursanstieg den Abstand zu zahlreichen fundamentalen Bewertungen erheblich vergrößert.

Fazit: HP-Aktie zwischen KI-Euphorie und drohendem Margendrama