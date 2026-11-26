Die Memos von Howard Marks gehören zur Pflichtlektüre der Wall Street. Sein jüngstes vom 11. November trägt den Titel „Ein Laie denkt über KI nach“ und stellt elf Fragen zur Technik, die derzeit die Börse bewegt. Wer wissen will, wie Marks' Gesellschaft Oaktree daraus Anlageentscheidungen macht, muss in die Pflichtmeldung schauen. Sie zeigt ein Aktiendepot, das mit dem KI-Boom fast nichts zu tun hat.
Howard Marks warnt vor den Schulden des KI-Booms – und sein Haus setzt auf Tanker, Erdgas und Gold
Howard Marks hält künstliche Intelligenz für die größte Entwicklung unserer Zeit und die Frage, ob sich die Milliarden auszahlen, für eine Glaubenssache. Das Aktiendepot seiner Gesellschaft Oaktree sieht entsprechend aus: Reedereien, Energie, Goldminen und Verkaufsoptionen auf die großen Indizes. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was Marks Anlegern rät.
Das Memo
Ungewiss heißt nicht uninteressant: was Marks schreibt
Eine Blase ruft Marks nicht aus. Dafür fehlten verlässliche Gewinnschätzungen, an denen sich die Kurse messen ließen. Ob sich die gewaltigen Ausgaben für KI auszahlen, sei weitgehend eine Glaubensfrage. Am deutlichsten wird der gelernte Kreditinvestor bei den Schulden. KI-nahe Emissionen machten inzwischen rund 12 Prozent des US-Index für Unternehmensanleihen guter Bonität aus, Kreditgeber müssten außergewöhnlich wachsam sein. Aktienanlegern gibt er eine Prüfliste mit: Wie viel muss gut gehen? Wie viel kann ich verlieren? Wie viel Zuversicht steckt schon im Kurs?
Anleger müssen etwas nicht abtun, nur weil es ungewiss ist.
Das Depot
Schiffe statt Chips: die größten Positionen
Oaktree ist vor allem ein Kreditinvestor, das Aktiendepot entsteht oft aus Sanierungsfällen. Den vollständigen Bestand zeigt das Howard Marks Depot auf AktienCheck.
TORM – ISIN GB00BZ3CNK81 · US-Handelssymbol TRMD
9,9 Prozent, rund 524 Millionen Dollar. Die dänische Reederei transportiert Ölprodukte und verdient an hohen Frachtraten.
Expand Energy – ISIN US1651677353 · US-Handelssymbol EXE
9,0 Prozent, rund 478 Millionen Dollar. Der größte Erdgasförderer der USA profitiert vom Strombedarf der Rechenzentren, ohne selbst ein KI-Unternehmen zu sein.
Garrett Motion – ISIN US3665051054 · US-Handelssymbol GTX
5,2 Prozent. Der Hersteller von Turboladern ging aus einer Insolvenz hervor, bei der Oaktree Geldgeber war.
AngloGold Ashanti – ISIN GB00BRXH2664 · US-Handelssymbol AU
Rund 257 Millionen Dollar. Der Goldminenkonzern ist eine der wenigen Rohstoffpositionen im Depot.
Auffällig sind zwei Optionspositionen. Oaktree meldete zur Jahresmitte Verkaufsoptionen auf Indexfonds für den S&P 500 und den Nasdaq 100 mit einem Nominalwert von zusammen rund 1,7 Milliarden Dollar. Solche Optionen gewinnen, wenn die Indizes fallen.
Stammdaten
ISIN und Handelssymbole der genannten Aktien
TORM: ISIN GB00BZ3CNK81, US-Handelssymbol TRMD
Expand Energy: ISIN US1651677353, US-Handelssymbol EXE
Garrett Motion: ISIN US3665051054, US-Handelssymbol GTX
AngloGold Ashanti: ISIN GB00BRXH2664, US-Handelssymbol AU
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