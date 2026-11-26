Howard Marks warnt vor den Schulden des KI-Booms – und sein Haus setzt auf Tanker, Erdgas und Gold

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:42 3 Min.

Howard Marks hält künstliche Intelligenz für die größte Entwicklung unserer Zeit und die Frage, ob sich die Milliarden auszahlen, für eine Glaubenssache. Das Aktiendepot seiner Gesellschaft Oaktree sieht entsprechend aus: Reedereien, Energie, Goldminen und Verkaufsoptionen auf die großen Indizes. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was Marks Anlegern rät.

Die Memos von Howard Marks gehören zur Pflichtlektüre der Wall Street. Sein jüngstes vom 11. November trägt den Titel „Ein Laie denkt über KI nach“ und stellt elf Fragen zur Technik, die derzeit die Börse bewegt. Wer wissen will, wie Marks' Gesellschaft Oaktree daraus Anlageentscheidungen macht, muss in die Pflichtmeldung schauen. Sie zeigt ein Aktiendepot, das mit dem KI-Boom fast nichts zu tun hat. Wert der gemeldeten US-Aktien 5,3 Mrd. $ Positionen im Depot 138 Anteil der Tankerreederei TORM, größte Position 9,9 % Anteil KI-naher Schulden am US-Index für Unternehmensanleihen guter Bonität rund 12 % Quelle : AktienCheck-Depot nach der 13F-Meldung von Oaktree Capital zum 30. Juni 2026; Memo von Howard Marks vom 11. November 2026 Das Memo Ungewiss heißt nicht uninteressant: was Marks schreibt Eine Blase ruft Marks nicht aus. Dafür fehlten verlässliche Gewinnschätzungen, an denen sich die Kurse messen ließen. Ob sich die gewaltigen Ausgaben für KI auszahlen, sei weitgehend eine Glaubensfrage. Am deutlichsten wird der gelernte Kreditinvestor bei den Schulden. KI-nahe Emissionen machten inzwischen rund 12 Prozent des US-Index für Unternehmensanleihen guter Bonität aus, Kreditgeber müssten außergewöhnlich wachsam sein. Aktienanlegern gibt er eine Prüfliste mit: Wie viel muss gut gehen? Wie viel kann ich verlieren? Wie viel Zuversicht steckt schon im Kurs? Das Depot Schiffe statt Chips: die größten Positionen Oaktree ist vor allem ein Kreditinvestor, das Aktiendepot entsteht oft aus Sanierungsfällen. Den vollständigen Bestand zeigt das Howard Marks Depot auf AktienCheck. 01 TORM – ISIN GB00BZ3CNK81 · US-Handelssymbol TRMD 9,9 Prozent, rund 524 Millionen Dollar. Die dänische Reederei transportiert Ölprodukte und verdient an hohen Frachtraten. 02 Expand Energy – ISIN US1651677353 · US-Handelssymbol EXE 9,0 Prozent, rund 478 Millionen Dollar. Der größte Erdgasförderer der USA profitiert vom Strombedarf der Rechenzentren, ohne selbst ein KI-Unternehmen zu sein. 03 Garrett Motion – ISIN US3665051054 · US-Handelssymbol GTX 5,2 Prozent. Der Hersteller von Turboladern ging aus einer Insolvenz hervor, bei der Oaktree Geldgeber war. 04 AngloGold Ashanti – ISIN GB00BRXH2664 · US-Handelssymbol AU Rund 257 Millionen Dollar. Der Goldminenkonzern ist eine der wenigen Rohstoffpositionen im Depot. Auffällig sind zwei Optionspositionen. Oaktree meldete zur Jahresmitte Verkaufsoptionen auf Indexfonds für den S&P 500 und den Nasdaq 100 mit einem Nominalwert von zusammen rund 1,7 Milliarden Dollar. Solche Optionen gewinnen, wenn die Indizes fallen. Was Anleger beachten sollten Die ausgewertete Meldung hat den Stichtag 30. Juni und ist damit älter als bei anderen Investoren

Marks verwaltet kein eigenes Aktiendepot, die Positionen gehören den Fonds von Oaktree

Reedereien und Energiewerte schwanken stark mit Frachtraten und Rohstoffpreisen

Kredite und Anleihen, das Kerngeschäft von Oaktree, stehen nicht in der Meldung Stammdaten ISIN und Handelssymbole der genannten Aktien TORM: ISIN GB00BZ3CNK81, US-Handelssymbol TRMD

Expand Energy: ISIN US1651677353, US-Handelssymbol EXE

Garrett Motion: ISIN US3665051054, US-Handelssymbol GTX

AngloGold Ashanti: ISIN GB00BRXH2664, US-Handelssymbol AU Fazit: Demut im Memo, Substanz im Depot Howard Marks sagt offen, dass er die Zukunft der KI nicht vorhersehen kann. Sein Haus zieht daraus die Konsequenz und hält Aktien, deren Geschäft sich mit Schiffen, Gas und Gold erklären lässt, dazu einen Schutz gegen fallende Indizes. Für Anleger ist das weniger eine Kaufliste als eine Erinnerung daran, dass man an einem Boom nicht teilnehmen muss, um investiert zu sein. Mehr zeigt das Depot von Howard Marks auf AktienCheck.

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