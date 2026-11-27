Honeywell-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 11: Nach der Aufspaltung wieder gefragt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 2 Min.

Die Honeywell-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,41 % auf 228,27 US-Dollar und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Seit der Abspaltung der Luftfahrtsparte ist Honeywell ein reiner Automatisierungskonzern.

Bild: Quintin Soloviev / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Die Honeywell-Aktie (Symbol HON, deutsches Kürzel ALD, Nasdaq) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Industriekonzern um 3,17 US-Dollar beziehungsweise 1,41 % auf 228,27 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 225,10 US-Dollar geschlossen. Honeywell-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 11 +1,41 % Kurs um 15:32 Uhr 228,27 USD Abspaltung von Honeywell Aerospace 29.06.2026 Aktienzusammenlegung nach der Abspaltung 1 zu 2 Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; Zacks; Honeywell Dow Jones Gewinner Nr. 11 Warum die Honeywell-Aktie zulegt Eine neue Meldung von Honeywell gibt es nicht. Die Honeywell-Aktie profitiert vom breiten Markt. 01 Breite Erholung bei Zyklikern 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Industriewerte wie Caterpillar (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) und 3M steigen ebenfalls deutlich. 02 Konzern nach der Aufspaltung Honeywell hat im Oktober 2025 Solstice Advanced Materials abgespalten und zum 29. Juni 2026 Honeywell Aerospace, das als HONA an der Nasdaq notiert. Honeywell ist damit ein reiner Automatisierungs- und Softwarekonzern. 03 Neuer Zuschnitt der Aktie Nach der Abspaltung wurden die Aktien im Verhältnis eins zu zwei zusammengelegt. Anleger bewerten die „weniger glamouröse“ Honeywell-Aktie laut Nasdaq-Analyse neu. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Schlanker, aber mit weniger Wachstumsfantasie Honeywell hat sich in zwei Schritten vom breit aufgestellten Mischkonzern zum Automatisierungsunternehmen gewandelt. Das schafft Klarheit, nimmt aber den wachstumsstarken Luftfahrtteil heraus. Die Aktie hängt nun stärker an Industrieinvestitionen und Gebäudetechnik. Was für die Honeywell-Aktie spricht Klarer Fokus auf Automatisierung und Software.

Abspaltungen vollzogen, Struktur vereinfacht.

Breite Marktstimmung stützt Industriewerte. Was gegen die Honeywell-Aktie spricht Weniger Wachstumsfantasie ohne Luftfahrtsparte.

Abhängigkeit von Industrieinvestitionen.

Neue Bewertung nach Abspaltung und Aktienzusammenlegung. FAQ Häufige Fragen zur Honeywell-Aktie Warum ist die Honeywell-Aktie Dow Jones Gewinner? Industriewerte profitieren von der breiten Erholung. Eine neue Nachricht von Honeywell gibt es nicht.

Wie hoch steht die Honeywell-Aktie? Laut Indikation bei 228,27 US-Dollar, 1,41 % über dem Vortagesschluss.

Was ist mit Honeywell Aerospace passiert? Honeywell hat die Luftfahrtsparte zum 29. Juni 2026 abgespalten. Sie notiert als Honeywell Aerospace unter dem Symbol HONA. Steckbrief Unternehmen Honeywell International Inc. ISIN nicht verifiziert (siehe Hinweis) WKN nicht verifiziert (siehe Hinweis) Handelssymbol ALD (Stuttgart/Hannover) US-Handelssymbol HON (Nasdaq) Kurs 228,27 US-Dollar (+1,41 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 11 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: Honeywell-Aktie als Dow Jones Gewinner nach dem Umbau Die Honeywell-Aktie steigt mit dem Markt. Der Konzern ist nach den Abspaltungen übersichtlicher geworden, die Aktie hängt jetzt stärker an Automatisierung und Industriekonjunktur.

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