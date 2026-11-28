Honeywell Aktie: Gewinn plus 34 Prozent nach der Aufspaltung – der neue Konzern liefert sein erstes Zeugnis

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:14 3 Min.

Honeywell ist nach der Abspaltung der Luftfahrtsparte ein anderes Unternehmen. Das erste Quartal allein fiel stark aus, die Prognose steigt. Was das für die Honeywell Aktie bedeutet.

Bild: Quintin Soloviev / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Aus einem Mischkonzern ist ein Automatisierungsspezialist geworden. Nach der Abspaltung der Luftfahrtsparte hat Honeywell erstmals Zahlen als eigenständiges Unternehmen vorgelegt – und die Prognose gleich angehoben. Die Honeywell Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der Nasdaq bei 228,48 US-Dollar, ein Plus von 1,50 Prozent. Honeywell · ISIN: US4385161066 · WKN: 870153 · Handelssymbol: ALD · US-Handelssymbol: HON bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal (2,27 $) +34 % organisches Umsatzwachstum 7 % neue Jahresprognose bereinigter Gewinn je Aktie 8,40–8,45 $ Schlusskurs am 27. November 228,48 $ Quelle : Honeywell, Ergebnis drittes Quartal vom 22. Oktober 2026; Nasdaq-Schlusskurs 27.11.2026 Die Zahlen Kleiner Umsatz, großer Gewinnsprung Der Umsatz lag im dritten Quartal bei 4,99 Milliarden US-Dollar, ein Prozent über dem Vorjahr und knapp unter der Konsensschätzung. Organisch, also bereinigt um verkaufte Geschäfte, betrug das Wachstum sieben Prozent – getragen von allen drei Segmenten. Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang um 34 Prozent auf 2,27 US-Dollar. Honeywell begründet das mit höheren Segmentgewinnen, niedrigeren Fixkosten und geringeren Zinsaufwendungen. Konzernchef Vimal Kapur sprach von einem starken Start als eigenständiges Unternehmen. Für das Gesamtjahr erwartet Honeywell nun 20,0 bis 20,1 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein organisches Wachstum von vier bis fünf Prozent statt drei bis vier Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,40 bis 8,45 US-Dollar statt 8,05 bis 8,35 US-Dollar. Der Auftragsbestand stieg um sieben Prozent auf knapp 19 Milliarden US-Dollar. Der Treiber Energieprojekte füllen die Auftragsbücher Besonders dynamisch entwickelt sich das Geschäft mit Prozessautomatisierung und -technologie. Es wuchs organisch um acht Prozent, das Projektgeschäft um 14 Prozent, vor allem bei Flüssiggas und Petrochemie. Seit dem ersten Quartal hat Honeywell nach eigenen Angaben Prozesstechnologie-Aufträge von mehr als einer Milliarde US-Dollar verbucht. Das Management spricht vom Beginn eines mehrjährigen Wachstumsschubs. Der Haken: Die Marge dieses Segments fiel auf 22,2 Prozent, unter anderem wegen einer Übernahme im Katalysatorgeschäft. Bis ins erste Halbjahr 2027 rechnet das Management mit rund 21,5 Prozent, erst danach mit Besserung. Was für die Honeywell Aktie spricht Angehobene Prognose für Wachstum, Gewinn und Cashflow, wachsender Auftragsbestand und ein klareres Profil nach der Aufspaltung. Was dagegen spricht Margendruck im Projektgeschäft, hohe Vergleichsbasis nach Großaufträgen 2025 und Projektmeilensteine, deren Timing das Management nicht steuern kann. Häufige Fragen zur Honeywell Aktie Wo steht die Honeywell Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 228,48 US-Dollar (plus 1,50 Prozent). Am 16. November lag sie 15,2 Prozent unter ihrem Hoch vom 2. März bei 257,13 US-Dollar. Was ist bei Honeywell neu?

Die Luftfahrtsparte wurde abgespalten. Der verbleibende Konzern konzentriert sich auf Automatisierung. Wann kommen die nächsten Zahlen?

Die Zahlen zum vierten Quartal werden für den 28. Januar 2027 erwartet, der Ausblick auf 2027 im Februar. Fazit: Guter Start, nächster Test im Januar Die Honeywell Aktie hat mit dem ersten Quartal nach der Aufspaltung Argumente geliefert. Entscheidend wird, ob das Projektgeschäft die Aufträge in Marge übersetzt. Die Antwort gibt es frühestens Ende Januar.

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