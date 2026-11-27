Der Aktienkurs von rund 359 US-Dollar liegt noch gut 9 % unter dem Zwölfmonatshoch. Die Dividendenrendite beträgt laut Digrin rund 2,6 %, Home Depot zahlt seit 40 Jahren Dividende. Für den Baumarktriesen bleibt die Zinsentwicklung der wichtigste Faktor: Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu eingepreist und würde Immobilienmarkt und große Renovierungsprojekte belasten. Der neue Vorstandschef McPhail kennt das Geschäft seit 2005 und hat die großen Zukäufe der vergangenen Jahre verantwortet.