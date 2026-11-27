Die Home-Depot-Aktie (ISIN US4370761029, WKN 866953, Symbol HDI, US-Symbol HD) zählt vorbörslich zu den Dow Jones Verlierern. Laut vorbörslicher Kursanzeige (Stand 27.11.2026, 10:16 Uhr) gibt der Baumarktkonzern um 2,14 US-Dollar beziehungsweise 0,59 % auf 359,12 US-Dollar nach. Am Mittwoch hatte die Aktie 2,14 % höher bei 361,26 US-Dollar geschlossen – dem vierten Gewinntag in Folge.
Home-Depot-Aktie ist vorbörslich Dow Jones Verlierer: Gewinnmitnahmen nach vier Gewinntagen
Die Home-Depot-Aktie verliert vorbörslich 0,59 % auf 359,12 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Verlierern. Nach einer Serie von vier Gewinntagen und dem Wechsel an der Konzernspitze nehmen Anleger Gewinne mit.
Dow Jones Verlierer Nr. 3
Warum die Home-Depot-Aktie vorbörslich nachgibt
Das Minus der Home-Depot-Aktie ist klein. Es folgt auf eine Serie starker Tage und passt in ein Umfeld, in dem defensive Werte hinter Technologieaktien zurückbleiben.
Gewinnmitnahmen nach dem Lauf
Die Aktie hat in vier Wochen rund 13 % zugelegt und erreichte am Mittwoch laut Trading Economics den höchsten Stand seit März. Ein kleiner Rücksetzer nach einer solchen Serie ist nicht ungewöhnlich.
Rotation zurück zu Technologie
Die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 lagen am frühen Morgen rund 2,9 % im Plus, der Dow Jones nur rund 0,9 %. Wer zuletzt in Substanzwerte umgeschichtet hatte, kehrt teilweise zurück.
Neue Führung seit dem 23. November
Home Depot hat am 17. November einen Wechsel an der Spitze bekanntgegeben: Richard McPhail, bisher Finanzchef, ist seit dem 23. November Vorstandschef. Ann-Marie Campbell wurde Präsidentin und Chief Operating Officer, Jordan Broggi Finanzchef. Ted Decker bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Quartalszahlen über den Erwartungen
Im dritten Quartal übertraf Home Depot laut MarketBeat bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen. Seitdem hat sich die Aktie von ihren Tiefs erholt.
Wichtig für die Einordnung: Vorbörsliche Kurse entstehen im dünnen Handel. Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Zinsen bleiben das große Thema
Der Aktienkurs von rund 359 US-Dollar liegt noch gut 9 % unter dem Zwölfmonatshoch. Die Dividendenrendite beträgt laut Digrin rund 2,6 %, Home Depot zahlt seit 40 Jahren Dividende. Für den Baumarktriesen bleibt die Zinsentwicklung der wichtigste Faktor: Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu eingepreist und würde Immobilienmarkt und große Renovierungsprojekte belasten. Der neue Vorstandschef McPhail kennt das Geschäft seit 2005 und hat die großen Zukäufe der vergangenen Jahre verantwortet.
FAQ
Häufige Fragen zur Home-Depot-Aktie
Warum ist die Home-Depot-Aktie vorbörslich Dow Jones Verlierer?
Nach vier Gewinntagen nehmen Anleger Gewinne mit, zudem fließt Geld zurück in Technologiewerte. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie hoch steht die Home-Depot-Aktie vorbörslich?
Laut Kursanzeige bei 359,12 US-Dollar, 0,59 % unter dem Schlusskurs vom Mittwoch (361,26 US-Dollar).
Wer führt Home Depot?
Richard McPhail ist seit dem 23. November 2026 Vorstandschef. Ted Decker bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Welche ISIN und WKN hat die Home-Depot-Aktie?
ISIN US4370761029, WKN 866953. Handelssymbol in Deutschland HDI, in den USA HD (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- ISIN
- US4370761029
- WKN
- 866953
- Handelssymbol
- HDI
- US-Handelssymbol
- HD (NYSE)
- Kurs
- 359,12 US-Dollar vorbörslich (-0,59 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 3 (vorbörslich) am 27.11.2026
Stand: 27.11.2026, Vorbörsliche Kursanzeige, Stand 10:16 Uhr
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