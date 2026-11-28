Home-Depot-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 14: Erholung nach den Zahlen und vor dem CEO-Wechsel

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:47 2 Min.

Die Home-Depot-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 6,82 % zu und ist vierzehntbester Dow Jones Gewinner der Woche. Am 23. November übernahm Richard McPhail den Chefposten.

Bild: The Home Depot

Die Home-Depot-Aktie (ISIN US4370761029, WKN 866953, US-Symbol HD) ist mit einem Wochenplus von 6,82 % der vierzehntbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 13,70 %, auf Jahressicht bei plus 1,88 % und auf Fünfjahressicht bei minus 10,07 %. Home-Depot-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 14 +6,82 % Bilanz auf Monatssicht +13,70 % Kurs am Freitag, 27.11. 362,15 USD Umsatz im dritten Quartal 43,4 Mrd. USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Home Depot; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 14 Warum die Home-Depot-Aktie in der Woche zulegt Die Home-Depot-Aktie erholt sich nach dem Rücksetzer zu den Quartalszahlen. 01 Zahlen am 17. November Home Depot meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 43,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 4,9 %. Die vergleichbaren Umsätze stiegen laut Unternehmen um 2,2 %. Die Aktie schloss am Tag der Zahlen laut Yahoo Finance bei 339,01 US-Dollar. 02 Chefwechsel zum 23. November Finanzchef Richard McPhail wurde laut Berichten am 23. November Vorstandschef und löste Ted Decker ab. Ann-Marie Campbell wurde Präsidentin und Betriebschefin, Jordan Broggi Finanzchef. 03 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Home Depot lag am Freitag bei 362,15 US-Dollar und damit nahe dem Hoch vom 5. November (362,44 US-Dollar). Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Zahlen ordentlich, Marge unter Druck Home Depot konkretisierte die Prognose für 2026 laut Berichten auf rund 2 % Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie, den Mittelwert der früheren Spanne. Die operative Marge sank von 12,9 % auf 12,6 %. Der Immobilienmarkt bleibt die große Unbekannte. Was für die Home-Depot-Aktie spricht Umsatz und vergleichbare Umsätze über den Erwartungen.

Starke Kurserholung seit Oktober.

Klare Nachfolgeregelung an der Spitze. Was gegen die Home-Depot-Aktie spricht Sinkende operative Marge.

Schwacher Immobilienmarkt und hohe Zinsen.

Gewinnprognose nur im Mittelfeld. FAQ Häufige Fragen zur Home-Depot-Aktie Warum ist die Home-Depot-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie erholt sich nach den Zahlen vom 17. November und mit dem Markt.

Wer ist neuer Chef von Home Depot? Richard McPhail, bisher Finanzchef, seit dem 23. November.

Welche ISIN und WKN hat die Home-Depot-Aktie? ISIN US4370761029, WKN 866953. US-Symbol HD (NYSE). Steckbrief Unternehmen The Home Depot, Inc. ISIN US4370761029 WKN 866953 US-Handelssymbol HD (NYSE) Kurs 362,15 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 14 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Home-Depot-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Home-Depot-Aktie erholt sich auf ein Hoch. Marge und Immobilienmarkt entscheiden, ob es hält.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.