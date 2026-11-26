Holcim Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Vontobel sieht Schwung bis ins neue Jahr

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:02 2 Min.

Die Holcim Aktie schließt am Donnerstag 1,88 Prozent höher bei 75,72 Franken und zählt erneut zu den SMI-Gewinnern. Ein wohlwollender Kommentar der Bank Vontobel stützt den Baustoffkonzern.

Bild: Holcim Ltd.

Die Holcim Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Zuger Baustoffkonzerns schließt 1,88 Prozent höher bei 75,72 Franken. Es ist der zweite klare Gewinntag in Folge nach plus 1,42 Prozent am Mittwoch. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Holcim Aktie gestiegen ist Baunahe Aktien waren am Donnerstag gesucht. Holcim bekam zusätzlich Rückenwind von einer Bank. Laut cash.ch und Finanz und Wirtschaft wurde die Holcim Aktie von einem wohlwollenden Kommentar der Bank Vontobel gestützt. Die Bank sieht intakte Chancen für einen guten Geschäftsverlauf im Schlussquartal und für anhaltenden Schwung im kommenden Jahr. Dazu kam die Marktstimmung: Zyklische und baunahe Titel wie Amrize, Sika und Geberit legten ebenfalls zu. Holcim Aktie am Donnerstag +1,88 % Schlusskurs der Holcim Aktie 75,72 CHF Kursgewinn am Mittwoch +1,42 % 52-Wochen-Hoch vom 3. Februar 82,54 CHF Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), finanzen.ch Holcim Aktie: Gut 3 Prozent in zwei Tagen Seit dem Schlusskurs vom Dienstag bei 73,28 Franken hat die Holcim Aktie 3,3 Prozent gewonnen. Der Rückschlag vom Dienstag ist damit mehr als aufgeholt, der Kurs liegt auch über dem Montagsschluss von 74,42 Franken. Die Einschätzung von Vontobel passt zu den Zahlen: Mit dem Zwischenbericht zum dritten Quartal hatte Holcim die Prognose für 2026 angehoben. Was die Holcim Aktie bremsen kann Abstand zum Hoch: Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 82,54 Franken fehlen noch rund 9 Prozent.

Energie: Der Ölpreis liegt bei rund 95 US-Dollar je Fass. Zementherstellung ist energieintensiv.

Stimmung: Dreht die Laune für Zykliker, trifft das Bauwerte schnell. Ausblick: Wie geht es mit der Holcim Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Holcim profitiert von lokalem Geschäft und steigenden Gewinnen. Bestätigt sich die Zuversicht für das Schlussquartal, rückt das Jahreshoch der Holcim Aktie wieder ins Blickfeld. Stammdaten der genannten Unternehmen Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Sika AG: ISIN CH0418792922, WKN A2JNV8, Handelssymbol SIKA (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SXYAY (OTC-ADR)

Geberit AG: ISIN CH0030170408, WKN A0MQWG, Handelssymbol GEBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GBERF (OTC)

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