Die HOCHTIEF Aktie (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Handelssymbol: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) baut ihre Erholung im Tagesverlauf aus. Am Donnerstagabend steht das Papier des Essener Baukonzerns bei 337,80 Euro, ein Plus von 3,75 Prozent. Damit gehört HOCHTIEF zu den DAX Gewinnern am Abend. Am Mittwoch war die Hochtief-Aktie zeitweise auf 323,60 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit Mitte Dezember 2025.
HOCHTIEF Aktie: DAX Gewinner am Abend – Oddo BHF zündet die Rechenzentrums-Fantasie, sind 458 Euro jetzt realistisch?
Die HOCHTIEF Aktie gehört am Donnerstagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 3,75 Prozent auf 337,80 Euro. Oddo BHF startet mit „Outperform“ und 458 Euro Kursziel, die KI-Erholung hebt den Bauer von Rechenzentren zusätzlich. Was hinter dem Anstieg der HOCHTIEF Aktie steckt.
Der Auslöser
Kaufempfehlung und KI-Comeback: warum die HOCHTIEF Aktie steigt
Ein neuer Analyst mit klarer These – und ein Markt, der die KI-Infrastruktur wiederentdeckt.
Der bei Oddo BHF neu zuständige Analyst Luis de Toledo Heras hat die Aktie mit „Outperform“ und einem Kursziel von 458 Euro in die Bewertung aufgenommen, rund 40 Prozent über dem Mittwochsschluss. Seine Begründung: Der Kapitalmarkttag des spanischen Großaktionärs ACS habe Zweifel an der Nachhaltigkeit und Profitabilität des Geschäfts mit digitaler Infrastruktur ausgeräumt. Laut dpa-AFX profitierte die HOCHTIEF Aktie zudem gemeinsam mit Infineon und Siemens Energy von der Erholung der KI-Werte, weil die US-Tochter Turner Rechenzentren baut. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Neue Kaufempfehlung
Oddo BHF startet mit „Outperform“ und Kursziel 458 Euro.
KI-Erholung
Die Nasdaq-Wende stützt die Rechenzentrums-Story.
Turner als Motor
Die US-Tochter gehört zu den führenden Bauern von Rechenzentren.
Abprall vom Tief
Die Aktie löst sich vom tiefsten Stand seit fast einem Jahr.
Die Fundamentaldaten
Gewinn plus 40 Prozent: operativ brummt es
Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro, der operative Reingewinn um 40 Prozent auf 752 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreicht 90 Milliarden Euro, davon entfallen rund 27 Milliarden Euro auf Rechenzentren. Die Ratingagentur S&P hob die Bonitätsnote auf BBB an. Vorsichtiger als Oddo sind Jefferies und die Deutsche Bank, die die Aktie mit „Hold“ einstufen.
Die Marken
HOCHTIEF Aktie: 340 Euro als Hürde
Charttechnisch kämpft die HOCHTIEF Aktie mit der Zone um 340 Euro. Darüber wartet der Bereich um 356 Euro, wo sie am Montag schloss. Nach unten bildet das Mittwochstief bei 323,60 Euro die entscheidende Unterstützung. Vom Rekord bei 554 Euro ist die Aktie weit entfernt.
Häufige Fragen zur HOCHTIEF Aktie
Warum ist die HOCHTIEF Aktie heute DAX Gewinner?
Oddo BHF hat die Aktie mit „Outperform“ und Kursziel 458 Euro neu bewertet. Zudem erholen sich die KI-Infrastrukturwerte.
Welche ISIN und WKN hat die HOCHTIEF Aktie?
Die ISIN lautet DE0006070006, die WKN 607000, das Handelssymbol HOT. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter HOCFY gehandelt.
Wie groß ist das Rechenzentrumsgeschäft von HOCHTIEF?
Rund 27 Milliarden Euro des Auftragsbestands entfallen auf Rechenzentren.
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