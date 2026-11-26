Warum ist die HOCHTIEF Aktie heute DAX Gewinner?

Oddo BHF hat die Aktie mit „Outperform“ und Kursziel 458 Euro neu bewertet. Zudem erholen sich die KI-Infrastrukturwerte.

Welche ISIN und WKN hat die HOCHTIEF Aktie?

Die ISIN lautet DE0006070006, die WKN 607000, das Handelssymbol HOT. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter HOCFY gehandelt.

Wie groß ist das Rechenzentrumsgeschäft von HOCHTIEF?

Rund 27 Milliarden Euro des Auftragsbestands entfallen auf Rechenzentren.