Wie schloss die Hochtief Aktie am Freitag?

Bei 341,40 Euro, ein Plus von 1,67 Prozent.

Wie groß ist der Auftragsbestand?

Rund 90 Milliarden Euro, ein Rekordwert.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein operativer Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro.