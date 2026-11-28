Kaum ein DAX-Wert hat so vom KI-Boom profitiert wie ein Baukonzern aus Essen. Hochtief baut über seine US-Tochter Turner Rechenzentren in großem Stil, die Auftragsbücher sind so voll wie nie. Am Freitag stieg die Hochtief Aktie um 1,67 Prozent auf 341,40 Euro. Vom Rekordhoch bei 554 Euro im Mai ist sie aber weit entfernt.
Hochtief Aktie: 90 Milliarden Auftragsbestand, Gewinn plus 40 Prozent – und trotzdem 38 Prozent unter dem Rekord
Rechenzentren füllen die Auftragsbücher, die Prognose steht. Doch nach dem Hoch im Mai fiel die Hochtief Aktie kräftig. Am Freitag ging es wieder aufwärts. Was der Baukonzern jetzt liefern muss.
HOCHTIEF Aktiengesellschaft · ISIN: DE0006070006 · WKN: 607000 · Handelssymbol: HOT · US-Handelssymbol: HOCFY
Die Zahlen
Volle Bücher dank Rechenzentren
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz von Hochtief um 22,3 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Nach neun Monaten lag der operative Nettogewinn bei 752 Millionen Euro, 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Auftragsbestand erreichte Ende September einen Rekordwert von rund 90 Milliarden Euro. Für 2026 bestätigte der Konzern die Prognose eines operativen Nettogewinns von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro.
Hochtief ist zur Wette auf den Bau von Rechenzentren geworden. Für die Hochtief Aktie entscheidet, wie lange Cloudkonzerne ihre Bauprogramme fortsetzen.
Die Fantasie
Übernahme dementiert
Anfang November hatten Gerüchte über eine Komplettübernahme durch den spanischen Mehrheitsaktionär die Hochtief Aktie kurzzeitig beflügelt. Der Mehrheitsaktionär wies gegenüber der spanischen Finanzaufsicht CNMV Überlegungen zu einem Übernahmeangebot jedoch zurück. Bloomberg berichtete zudem, eine Börsennotierung der Tochter Turner in New York sei eine mögliche Option.
Häufige Fragen zur Hochtief Aktie
Wie schloss die Hochtief Aktie am Freitag?
Bei 341,40 Euro, ein Plus von 1,67 Prozent.
Wie groß ist der Auftragsbestand?
Rund 90 Milliarden Euro, ein Rekordwert.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein operativer Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro.
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