Die Hochschild-Mining-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 4,63 Prozent auf 5,06 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Morgen lag das Plus bei 4,01 Prozent.
Hochschild-Mining-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Silberspezialist legt 4,6 Prozent zu – Edelmetalle im Aufwind
Die Hochschild-Mining-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Höhere Silber- und Goldpreise stützen den Förderer mit Minen in Lateinamerika.
Die Hintergründe
Edelmetalle erholen sich
Gold-Futures sprangen laut Marktdaten am Freitag deutlich nach oben, Alliance News sah Bergbauwerte bei höheren Metallpreisen im Vorteil. Hochschild fördert Silber und Gold in Peru, Argentinien und Brasilien und reagiert eng auf diese Preise.
Bei Preissprüngen schlagen die Kurse der Hochschild-Aktie stark aus, nach oben wie nach unten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hochschild Mining plc
- ISIN
- GB00B1FW5029
- Symbol London
- HOC
- US-Symbol
- HCHDF (OTC)
- Kurs
- 5,06 Euro
- Veränderung
- +4,63 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 14:20 Uhr
Warum steigt die Hochschild-Mining-Aktie?
Edelmetallpreise erholen sich, Bergbauwerte sind gefragt.
Wo fördert Hochschild?
In Peru, Argentinien und Brasilien.
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