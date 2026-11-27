Hochschild-Mining-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Silberspezialist legt 4,6 Prozent zu – Edelmetalle im Aufwind

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Hochschild-Mining-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Höhere Silber- und Goldpreise stützen den Förderer mit Minen in Lateinamerika.

Bild: Hochschild Mining plc (Unternehmenswebseite hochschildmining.com)

Hochschild-Mining-Aktie bei Tradegate, 5,06 Euro (14:20 Uhr) +4,63 % Kursgewinn je Aktie +0,22 Euro Handelsumsatz bei Tradegate 10.054 Euro Die Hochschild-Mining-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 4,63 Prozent auf 5,06 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Morgen lag das Plus bei 4,01 Prozent. Die Hintergründe Edelmetalle erholen sich Gold-Futures sprangen laut Marktdaten am Freitag deutlich nach oben, Alliance News sah Bergbauwerte bei höheren Metallpreisen im Vorteil. Hochschild fördert Silber und Gold in Peru, Argentinien und Brasilien und reagiert eng auf diese Preise. Bei Preissprüngen schlagen die Kurse der Hochschild-Aktie stark aus, nach oben wie nach unten. Was dagegen spricht Hohe Volatilität, Mitte November rutschte die Aktie deutlich ab.

Geringer Umsatz in Deutschland. Steckbrief Unternehmen Hochschild Mining plc ISIN GB00B1FW5029 Symbol London HOC US-Symbol HCHDF (OTC) Kurs 5,06 Euro Veränderung +4,63 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 14:20 Uhr Warum steigt die Hochschild-Mining-Aktie?

Edelmetallpreise erholen sich, Bergbauwerte sind gefragt. Wo fördert Hochschild?

In Peru, Argentinien und Brasilien.

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