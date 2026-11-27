Die Hochschild-Mining-Aktie gewinnt am Freitagmorgen bei Tradegate 4,01 Prozent auf 5,03 Euro und ist damit Teil der CBOE UK 100 Gewinner. Der Umsatz war bis 9:01 Uhr mit gut 2.100 Euro gering, die Bewegung folgt aber dem Sektor.
Hochschild-Mining-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Silberspezialist legt 4,0 Prozent zu – Edelmetalle drehen ins Plus
Die Hochschild-Mining-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Höhere Silber- und Goldpreise stützen den Förderer mit Minen in Peru und Argentinien.
Die Hintergründe
Silber und Gold helfen
Sharecast berichtete zum Londoner Handelsbeginn am Donnerstag, dass Kupfer-, Silber- und Goldpreise stiegen und neben Fresnillo auch Hochschild und Endeavour zulegten. Der FTSE 100 schloss 1,75 Prozent höher bei 10.609,30 Punkten. Am Freitag verlängern die gute Asien-Stimmung und höhere Futures die Erholung.
Hochschild fördert Silber und Gold in Peru, Argentinien und Brasilien. Entsprechend eng läuft die Hochschild-Aktie mit den Edelmetallpreisen. Bei Preissprüngen schlagen die Kurse stark aus, nach oben wie nach unten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hochschild Mining plc
- ISIN
- GB00B1FW5029
- Symbol London
- HOC
- Symbol Deutschland
- H3M
- US-Symbol
- HCHDF (OTC)
- Kurs
- 5,03 Euro
- Veränderung
- +4,01 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:01 Uhr
Warum steigt die Hochschild-Mining-Aktie?
Höhere Silber- und Goldpreise und die gute Börsenstimmung stützen den Kurs.
Gehört Hochschild Mining zu den CBOE UK 100 Gewinnern?
In der Liste vom Freitagmorgen ja, mit +4,01 Prozent bei Tradegate.
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