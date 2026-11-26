Nach Tagen mit kräftigen Verlusten erholen sich die Metallpreise auf breiter Front. Silber gewinnt 2,56 Prozent auf 41,08 Dollar je Unze, Platin gut 3 Prozent, der Gold-Future 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar. In London führen die Edelmetallförderer die Gewinnerliste an, der FTSE 100 schließt 1,75 Prozent höher bei 10.609 Punkten. Anleger werten die neuen US-Zollpläne als weniger hart als befürchtet, und die Technologiewerte haben sich stabilisiert.

Für den CBOE UK 100 Gewinner Hochschild zählt jede Bewegung des Silberpreises doppelt. Das Unternehmen rechnet für 2026 mit Gesamtkosten von 2.380 bis 2.500 Dollar je Unze Goldäquivalent. Was darüber liegt, ist Marge – und die wächst prozentual deutlich stärker als der Metallpreis.