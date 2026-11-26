Am Dienstag stand sie noch auf der Verliererliste, am Donnerstag weit oben: Die Hochschild-Mining-Aktie (ISIN: GB00B1FW5029, WKN: A0LC38, Symbol London: HOC, Symbol Deutschland: H3M, US-Symbol: HCHDF) steigt im Tradegate-Handel um 7,28 Prozent auf 4,866 Euro und zählt zu den stärksten CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London hatte die Aktie bereits am Vormittag fast 7 Prozent auf 393,8 Pence gewonnen.
Hochschild-Mining-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Silber dreht, der Hebel wirkt – plus 7,3 Prozent nach dem Ausverkauf
Die Hochschild-Mining-Aktie gehört mit einem Plus von 7,28 Prozent auf 4,866 Euro zu den größten CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. Gold, Silber und Platin erholen sich, die Londoner Minenwerte führen den Markt an. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht – der Kurs folgt dem Metallpreis, und zwar mit Hebel.
CBOE UK 100 Gewinner Hochschild Mining
Warum die Hochschild-Mining-Aktie steigt: Die Edelmetalle fangen sich
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Kurs folgt dem, was Hochschild aus dem Boden holt.
Nach Tagen mit kräftigen Verlusten erholen sich die Metallpreise auf breiter Front. Silber gewinnt 2,56 Prozent auf 41,08 Dollar je Unze, Platin gut 3 Prozent, der Gold-Future 0,82 Prozent auf 3.564,80 Dollar. In London führen die Edelmetallförderer die Gewinnerliste an, der FTSE 100 schließt 1,75 Prozent höher bei 10.609 Punkten. Anleger werten die neuen US-Zollpläne als weniger hart als befürchtet, und die Technologiewerte haben sich stabilisiert.
Für den CBOE UK 100 Gewinner Hochschild zählt jede Bewegung des Silberpreises doppelt. Das Unternehmen rechnet für 2026 mit Gesamtkosten von 2.380 bis 2.500 Dollar je Unze Goldäquivalent. Was darüber liegt, ist Marge – und die wächst prozentual deutlich stärker als der Metallpreis.
Operativ im Plan
Im dritten Quartal förderte Hochschild 74.004 Unzen Goldäquivalent und bestätigte die Jahresprognose von 300.000 bis 328.000 Unzen.
Rekordumsatz
Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz um 62 Prozent auf 844,4 Millionen Dollar.
Zinsen
Die US-Kerninflation lag zuletzt bei 3,3 Prozent und über den Erwartungen. Für den 9. Dezember gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank als wahrscheinlich.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hochschild Mining plc
- Geschäft
- Gold- und Silberförderer in Südamerika
- ISIN / WKN
- GB00B1FW5029 / A0LC38
- Symbol London / Deutschland / USA
- HOC / H3M / HCHDF
- Kurs Tradegate
- 4,866 Euro (+7,28 %)
Stand: 26.11.2026, Kurs Tradegate laut Kursliste der Redaktion, 16:06 Uhr
Häufige Fragen zur Hochschild-Mining-Aktie
Warum ist die Hochschild-Mining-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil sich Silber, Gold und Platin deutlich erholen und die Minenwerte in London geschlossen zulegen.
Warum schwankt die Aktie so stark?
Weil die Förderkosten vergleichsweise hoch sind. Schon kleine Bewegungen beim Metallpreis verändern die Marge deutlich.
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