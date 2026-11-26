Ein Kurs vom Vormittag, ein Platz auf der Verliererliste: Die Hiscox-Aktie (ISIN: BMG4593F1389, WKN: A14PZ0, Symbol London: HSX, Symbol Deutschland: H2X3, US-Symbol: HCXLF) notiert im Tradegate-Handel 1,18 Prozent tiefer bei 23,42 Euro und erscheint unter den CBOE UK 100 Verlierern des Tages. Der letzte Abschluss dort datiert von 11:49 Uhr. In London schließt die Aktie am Abend 1,39 Prozent höher bei 1.972 Pence.
Hiscox-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Minus 1,2 Prozent am Vormittag auf Tradegate – in London schließt der Spezialversicherer im Plus
Die Hiscox-Aktie steht mit einem Minus von 1,18 Prozent auf 23,42 Euro auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. Der Kurs stammt vom Vormittag. In London schließt der Spezialversicherer 1,4 Prozent höher bei 1.972 Pence. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht; die jüngsten Zahlen waren gut, der Aktienrückkauf ist fast abgeschlossen.
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CBOE UK 100 Verlierer Hiscox
Warum die Hiscox-Aktie auf der Verliererliste steht: Dünner Handel, alter Vergleichskurs
Im deutschen Handel wechselt die Hiscox-Aktie nur selten den Besitzer. Ein einzelner Abschluss am Vormittag bestimmt dann die Tagesbilanz.
Der Tradegate-Kurs von 23,42 Euro wird mit dem letzten Tradegate-Kurs des Vortags verglichen. Umgerechnet liegt er nur knapp unter dem späteren Londoner Schluss. Maßgeblich ist London, und dort stieg der CBOE UK 100 Verlierer Hiscox mit dem Markt: Der FTSE 100 gewann 1,75 Prozent, Finanzwerte gehörten zu den Favoriten.
Operativ steht der auf den Bermudas ansässige Versicherer gut da. Am 3. November meldete Hiscox für die ersten neun Monate ein Prämienwachstum von 9,5 Prozent auf 4,44 Milliarden Dollar. Die Schäden im dritten Quartal lagen im Rahmen der Erwartungen: Wenige Naturkatastrophen glichen Schiffsverluste im Nahen Osten aus.
Rückkauf
Vom Aktienrückkauf über 300 Millionen Dollar waren Ende Oktober rund 81 Prozent abgearbeitet.
Privat- und Gewerbekunden
Das Geschäft mit kleineren Firmen und vermögenden Privatkunden wächst beschleunigt und ist der wichtigste Ertragspfeiler.
Übernahmefantasie
Im Mai berichteten Medien über ein Interesse des kanadischen Versicherers Intact Financial; die Aktie stieg damals zweistellig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hiscox Ltd
- Geschäft
- Spezialversicherung für Firmen, Privatkunden und Großrisiken
- ISIN / WKN
- BMG4593F1389 / A14PZ0
- Symbol London / Deutschland / USA
- HSX / H2X3 / HCXLF
- Kurs Tradegate
- 23,42 Euro (−1,18 %), Stand 11:49 Uhr
- Kurs London
- 1.972 Pence (+1,39 %)
Stand: 26.11.2026, Tradegate laut Kursliste der Redaktion, 11:49 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Hiscox-Aktie
Warum ist die Hiscox-Aktie heute CBOE UK 100 Verlierer?
Wegen eines einzelnen Kurses vom Vormittag im deutschen Handel. In London schloss die Aktie 1,39 Prozent im Plus.
Wie laufen die Geschäfte?
Die Prämien stiegen in den ersten neun Monaten um 9,5 Prozent auf 4,44 Milliarden Dollar.
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