Der Tradegate-Kurs von 23,42 Euro wird mit dem letzten Tradegate-Kurs des Vortags verglichen. Umgerechnet liegt er nur knapp unter dem späteren Londoner Schluss. Maßgeblich ist London, und dort stieg der CBOE UK 100 Verlierer Hiscox mit dem Markt: Der FTSE 100 gewann 1,75 Prozent, Finanzwerte gehörten zu den Favoriten.

Operativ steht der auf den Bermudas ansässige Versicherer gut da. Am 3. November meldete Hiscox für die ersten neun Monate ein Prämienwachstum von 9,5 Prozent auf 4,44 Milliarden Dollar. Die Schäden im dritten Quartal lagen im Rahmen der Erwartungen: Wenige Naturkatastrophen glichen Schiffsverluste im Nahen Osten aus.