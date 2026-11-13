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Heute im Fokus: US-Erzeugerpreise und Zinserwartungen

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 10:51 1 Min. Helaba

Steigende US-Zinserwartungen stärken den Dollar, könnten laut Helaba jedoch zu ambitioniert sein.

Bild: Mackenzie Marco / Unsplash

Zum Ende dieser Woche stehen keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm, so die Analysten der Helaba. Zwar gebe es in den USA die Erzeugerpreise des Monats Oktober, da aber die Verbraucherpreise bereits bekannt seien, dürfte sich der Markteinfluss in Grenzen halten. Die Benzin- und Dieselpreise seien im Oktober zwar etwas zurückgekommen, der Preisdruck sei dennoch hoch und das Inflationsziel werde klar verfehlt. Damit stehe die US-Notenbank unter Druck, die Leitzinsen zu erhöhen. Zuletzt habe es Äußerungen einiger FOMC-Mitglieder gegeben, die auf die Notwendigkeit einer restriktiveren Geldpolitik hingewiesen hätten. Die Zinsfantasie sei aufgrund der Fed-Kommentare und der Inflationszahlen größer geworden und es würden Spekulationen aufkommen, wonach die Leitzinsen im Dezember um 50 Basispunkte erhöht werden könnten. Bis Mitte nächsten Jahres würden mehr als drei Zinsschritte eingepreist. Dies könnte sich als zu ambitioniert herausstellen. Die Erwartungen bezüglich der EZB-Geldpolitik seien im Vergleich dazu gedämpfter. Eine Erhöhung um 25 Basispunkte sei per Dezember nicht vollständig eingepreist. Vertreter der hiesigen Notenbank würden trotz der deutlich oberhalb des Ziels liegenden Inflation etwas mildere Töne anschlagen, wohl auch, um die Situation am EWU-Anleihemarkt weiter zu beruhigen. Die Renditen hätten sich, trotz des gestrigen Anstiegs, im Vergleich zu Anfang Oktober auf einem ermäßigten Niveau eingependelt und auch die EWU-Spreads würden seit dieser Zeit seitwärts tendieren. Die Renditekurven würden im Trend flacher, während sich die Zinserwartungen zuletzt eindeutig zugunsten der USA entwickelt hätten. Der Renditevorteil sei kräftig angewachsen, was dem US-Dollar derzeit zugutekomme.

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