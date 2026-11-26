Die Hermès-Aktie hat den Donnerstag im Plus beendet. Um 17:35 Uhr notierte der Luxuskonzern 1,64 Prozent höher bei 1.272,50 Euro, ein Plus von 20,50 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 1.252,00 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt Hermès auf Platz 18.
Hermès-Aktie als CAC40 Gewinner: Luxus-Primus schließt über 1.270 Euro
Die Hermès-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +1,64 % bei 1.272,50 Euro. Der Luxussektor erholt sich, die Skepsis bleibt.
CAC40 Gewinner
Warum die Hermès-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Hermès-Aktie folgte dem Luxussektor und dem Gesamtmarkt: Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. LVMH legte um 2,57 Prozent zu. Hermès gilt traditionell als defensivster Wert der Branche, der Kursgewinn fällt daher geringer aus.
Der Hintergrund: Ein Sektor unter Beobachtung
Die Stimmung im Luxussegment ist gemischt. Laut Reuters stufte Barclays den Sektor am Donnerstag auf „Underweight“ ab. Berenberg hatte am 10. November geraten, die Erholung zum Verkauf zu nutzen, weil die Nachfrage in China strukturell schwächer sei.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hermès International SCA
- ISIN
- FR0000052292
- WKN
- 886670
- Handelssymbol
- RMS (Euronext Paris)
- US-Symbol
- HESAY (OTC)
- Kurs
- 1.272,50 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Hermès-Aktie
Warum ist die Hermès-Aktie CAC40 Gewinner? Der Luxussektor und der Gesamtmarkt erholten sich, die Aktie stieg um 1,64 Prozent.
Wie ist die Stimmung im Luxussektor? Mehrere Häuser sind skeptisch, Berenberg verweist auf die schwächere Nachfrage in China.
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