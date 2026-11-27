Der Blick der Branche richtet sich nach Hamburg. Rheinmetall will am Freitagvormittag auf seinem Kapitalmarkttag die neuen Ziele bis 2030 veröffentlichen. Bisher gilt ein Umsatzziel von rund 50 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent. Analysten rechnen mit einer Senkung, eine häufig genannte Schätzung liegt bei 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz.

Die Rheinmetall-Aktie hatte in den vier Tagen zuvor gewonnen, am Donnerstag rund 4 Prozent. Viele Anleger setzen darauf, dass eine realistischere Planung als Befreiung wirkt. Diese Zuversicht überträgt sich auf Hensoldt. Dazu kommt der freundliche Markt: Der DAX stieg zum Handelsstart um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte.