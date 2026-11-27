Zweiter Versuch, deutlicherer Abstand: Die Hensoldt Aktie gewinnt am Freitagmorgen 3,58 Prozent auf 82,22 Euro (Stand 09:06 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Donnerstag war der Rüstungselektroniker aus Taufkirchen am Morgen ebenfalls über 80 Euro gestiegen, hatte bis zum Schluss aber auf 79,38 Euro nachgegeben.
Hensoldt Aktie: TecDAX Gewinner – neuer Anlauf über 80 Euro, heute entscheidet Rheinmetall über die Stimmung
Die Hensoldt Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,58 Prozent auf 82,22 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Rüstungselektroniker überspringt erneut die 80 Euro. Am Vormittag legt Rheinmetall in Hamburg seine Ziele bis 2030 vor.
Warum steigt die Hensoldt Aktie heute?
Der Blick der Branche richtet sich nach Hamburg. Rheinmetall will am Freitagvormittag auf seinem Kapitalmarkttag die neuen Ziele bis 2030 veröffentlichen. Bisher gilt ein Umsatzziel von rund 50 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent. Analysten rechnen mit einer Senkung, eine häufig genannte Schätzung liegt bei 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz.
Die Rheinmetall-Aktie hatte in den vier Tagen zuvor gewonnen, am Donnerstag rund 4 Prozent. Viele Anleger setzen darauf, dass eine realistischere Planung als Befreiung wirkt. Diese Zuversicht überträgt sich auf Hensoldt. Dazu kommt der freundliche Markt: Der DAX stieg zum Handelsstart um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte.
Volle Bücher im eigenen Haus
Hensoldt selbst hat am Freitag nichts gemeldet. Die eigene Lage ist stabil. Der Auftragsbestand erreichte nach neun Monaten 10,37 Milliarden Euro, einen Rekordwert. Der Konzern liefert Radare, Sensoren und Optronik, die in Flugzeugen, Schiffen und Fahrzeugen vieler europäischer Programme verbaut werden.
Charttechnisch ist der Kurs an einer wichtigen Stelle. Am 17. November war die Aktie bei 79,20 Euro unter ihre 200-Tage-Linie gefallen. Mit gut 82 Euro notiert sie nun wieder klar darüber.
Was jetzt für die Hensoldt Aktie zählt
Die Zahlen aus Hamburg
Umsatz- und Margenziel von Rheinmetall setzen heute den Ton für alle Rüstungswerte.
Ein Schlusskurs über 80 Euro
Er blieb am Donnerstag aus und wäre die Bestätigung des Ausbruchs.
Die 200-Tage-Linie
Solange die Aktie über rund 79 Euro bleibt, zeigt der langfristige Trend wieder nach oben.
Stammdaten
HENSOLDT AG: ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000, Handelssymbol HAG, US-Handelssymbol HNSDF (OTC)
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY (OTC)
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