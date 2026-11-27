Rheinmetall peilt für 2030 nur noch einen Umsatz von 33 bis 37 Mrd. Euro an, nach zuvor rund 45 Mrd. Euro. Die operative Marge soll bei rund 20% liegen, die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern. Entscheidend für die Börse: Die Senkung kam wie erwartet. RBC-Analyst Colin Moody hatte bereits vorab betont, die Kürzung sei mehr als eingepreist. Statt eines neuen Schocks gab es Klarheit - und dazu meldete Rheinmetall einen Großauftrag aus Rumänien.

Die Erleichterung erfasst die ganze Branche. Neben Rheinmetall selbst legten auch RENK und TKMS zu. Die HENSOLDT Aktie gehört zu den stärksten Profiteuren - schon am Donnerstag hatte sie rund um den EU-Gipfel in Brüssel, bei dem es um die langfristige Finanzplanung und die Unterstützung der Ukraine geht, mehr als 3% zugelegt.