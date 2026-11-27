Die HENSOLDT Aktie baut ihre Erholung zum Wochenschluss kräftig aus: Am Freitagmittag gewinnt das Papier des Sensor- und Radarspezialisten 5,11% auf 83,44 Euro und gehört damit zu den fünf größten TecDAX Gewinnern. Am Donnerstag war die Aktie bei 79,38 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen - nun ist die Marke von 80 Euro deutlich zurückerobert.
HENSOLDT Aktie: TecDAX Gewinner am Mittag - Rheinmetalls Kapitalmarkttag befreit die Rüstungswerte
Die HENSOLDT Aktie steigt am Freitagmittag um 5,11% auf 83,44 Euro und zählt zu den größten TecDAX Gewinnern. Rheinmetall kappt seine Mittelfristziele wie erwartet - die Branche atmet auf. Dazu kommen starke eigene Zahlen des Sensorspezialisten.
TecDAX Gewinner am Mittag
Warum die HENSOLDT Aktie heute steigt
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Impuls kommt vom Branchenprimus: Rheinmetall hat auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg die neuen Ziele bis 2030 vorgelegt - und damit eine Unsicherheit beseitigt, die seit Wochen auf dem gesamten Rüstungssektor lastete.
Rheinmetall peilt für 2030 nur noch einen Umsatz von 33 bis 37 Mrd. Euro an, nach zuvor rund 45 Mrd. Euro. Die operative Marge soll bei rund 20% liegen, die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern. Entscheidend für die Börse: Die Senkung kam wie erwartet. RBC-Analyst Colin Moody hatte bereits vorab betont, die Kürzung sei mehr als eingepreist. Statt eines neuen Schocks gab es Klarheit - und dazu meldete Rheinmetall einen Großauftrag aus Rumänien.
Die Erleichterung erfasst die ganze Branche. Neben Rheinmetall selbst legten auch RENK und TKMS zu. Die HENSOLDT Aktie gehört zu den stärksten Profiteuren - schon am Donnerstag hatte sie rund um den EU-Gipfel in Brüssel, bei dem es um die langfristige Finanzplanung und die Unterstützung der Ukraine geht, mehr als 3% zugelegt.
Klarheit bei Rheinmetall
Die gekappten Mittelfristziele entsprechen weitgehend den Erwartungen - die Unsicherheit ist raus.
Rückenwind aus Brüssel
Der EU-Gipfel rückt Verteidigungsausgaben und die Ukraine-Hilfe erneut in den Fokus.
Starke eigene Zahlen
HENSOLDT hat Anfang November die Umsatzprognose angehoben.
Fundamentaler Hintergrund
Rekordaufträge und eine angehobene Prognose
Anders als Rheinmetall musste HENSOLDT zuletzt nicht zurückrudern. Mit den Neunmonatszahlen am 5. November hob der Konzern die Umsatzprognose für 2026 von rund 2,75 auf rund 2,8 Mrd. Euro an, die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 19% liegen. Der Auftragsbestand erreichte 10,37 Mrd. Euro. Im jüngsten Quartal stieg der Gewinn je Aktie auf 0,45 Euro nach 0,10 Euro im Vorjahresviertel. Zuletzt erhielt HENSOLDT zudem einen Serienauftrag für das Störsystem Knifefish. JPMorgan sieht das Kursziel bei 105 Euro.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Elmos Semiconductor
|107,00 Euro
|+7,97%
|Siltronic
|51,10 Euro
|+7,17%
|AIXTRON
|27,53 Euro
|+5,80%
|SMA Solar Technology
|46,66 Euro
|+5,66%
|HENSOLDT
|83,44 Euro
|+5,11%
Quelle: Kursliste 27.11.2026, Mittag
Charttechnik
Über 80 Euro - das Jahreshoch bleibt weit entfernt
Mit dem Sprung über 83 Euro hat sich die HENSOLDT Aktie klar von der 80-Euro-Marke gelöst. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 117,70 Euro ist der Weg allerdings noch weit. Das 52-Wochen-Tief liegt bei rund 63 Euro.
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