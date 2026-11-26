Rüstungswerte standen am Donnerstag im Mittelpunkt. Rheinmetall eröffnete in Hamburg seinen zweitägigen Kapitalmarkttag, und die Aktie des Branchenführers setzte ihre Erholung den vierten Tag in Folge fort. Am Vormittag lag sie zeitweise rund 5 Prozent im Plus und führte den DAX an. Hensoldt zog mit, ohne eine eigene Nachricht gemeldet zu haben.

Dazu kam der freundliche Gesamtmarkt. Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten. In Brüssel berieten die EU-Staaten auf einem Sondergipfel über die Finanzierung der Ukraine, in Frankfurt traf sich die Branche zum European Defence Capital Summit.