Ein Gewinn mit Schönheitsfehler: Die Hensoldt Aktie legt am Donnerstag 2,80 Prozent auf 79,38 Euro zu (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Morgen hatte der Rüstungselektroniker aus Taufkirchen mit 80,48 Euro noch über der runden Marke notiert. Bis zum Schluss ging gut ein Drittel des Tagesgewinns verloren.
Hensoldt Aktie: TecDAX Gewinner – 2,8 Prozent Plus, aber die 80 Euro gehen am Nachmittag wieder verloren
Die Hensoldt Aktie schließt am Donnerstag 2,80 Prozent höher bei 79,38 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Morgen stand der Rüstungselektroniker noch über 80 Euro. Am Tag des Rheinmetall-Kapitalmarkttags nehmen Anleger einen Teil der Gewinne mit.
Warum steigt die Hensoldt Aktie heute?
Rüstungswerte standen am Donnerstag im Mittelpunkt. Rheinmetall eröffnete in Hamburg seinen zweitägigen Kapitalmarkttag, und die Aktie des Branchenführers setzte ihre Erholung den vierten Tag in Folge fort. Am Vormittag lag sie zeitweise rund 5 Prozent im Plus und führte den DAX an. Hensoldt zog mit, ohne eine eigene Nachricht gemeldet zu haben.
Dazu kam der freundliche Gesamtmarkt. Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten. In Brüssel berieten die EU-Staaten auf einem Sondergipfel über die Finanzierung der Ukraine, in Frankfurt traf sich die Branche zum European Defence Capital Summit.
Warum das Plus kleiner wurde
Dass die Aktie die 80 Euro nicht verteidigen konnte, hat mit der Nervosität vor Hamburg zu tun. Analysten erwarten, dass Rheinmetall sein Umsatzziel für 2030 von bisher rund 50 Milliarden Euro senkt. Die Aktie stieg trotzdem, weil viele Anleger eine realistischere Planung als Befreiung werten würden. Sicher ist das nicht. Entsprechend nahmen Anleger bei den kleineren Rüstungswerten im Tagesverlauf Gewinne mit. Auch Rheinmetall gab einen Teil des Vormittagsplus wieder ab.
Für Hensoldt bleibt die 200-Tage-Linie der Bezugspunkt. Am 17. November war die Aktie bei 79,20 Euro darunter gefallen. Der heutige Schlusskurs liegt knapp über diesem Niveau.
Was jetzt für die Hensoldt Aktie zählt
Die Ziele aus Hamburg
Fallen sie besser aus als befürchtet, dürfte die gesamte Branche profitieren.
Ein Schlusskurs über 80 Euro
Er wäre das technische Signal, das heute ausblieb.
Beschlüsse aus Brüssel
Die Finanzierung der Ukraine bestimmt mit, wie viel Geld in den kommenden Jahren in Verteidigung fließt.
Stammdaten
HENSOLDT AG: ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000, Handelssymbol HAG, US-Handelssymbol HNSDF (OTC)
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY (OTC)
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.