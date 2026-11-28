Hensoldt Aktie: Plus elf Prozent in einer Woche – warum gekappte Rheinmetall-Ziele ausgerechnet dem Sensorspezialisten helfen

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:14 3 Min.

Die Hensoldt Aktie schließt bei 83,22 Euro und gewinnt in fünf Tagen fast elf Prozent. Der Auftragsbestand liegt auf Rekord. Die Bewertung bleibt die offene Flanke.

Bild: HENSOLDT AG

Es klingt widersinnig: Der Branchenprimus senkt seine Langfristziele, und die Aktien der Zulieferer steigen. Genau das ist diese Woche passiert. Die Hensoldt Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 83,22 Euro, ein Plus von 4,84 Prozent. Auf Wochensicht summiert sich der Gewinn auf 10,78 Prozent. Hensoldt AG · ISIN: DE000HAG0005 · WKN: HAG000 · Handelssymbol: HAG · US-Handelssymbol: HNSDF Rheinmetall AG · ISIN: DE0007030009 · WKN: 703000 · Handelssymbol: RHM · US-Handelssymbol: RNMBY Wochengewinn (75,12 € auf 83,22 €) +10,78 % Xetra-Schluss am 27. November, plus 4,84 Prozent 83,22 € Auftragsbestand nach neun Monaten, Rekordwert 10,37 Mrd. € Kurs-Gewinn-Verhältnis rund 57 Quelle : Xetra-Schlusskurse vom 20. und 27. November 2026; Hensoldt, Neunmonatsbericht 2026 Die Woche Erleichterung nach dem Branchentermin Die gesamte Rüstungsbranche hatte auf den Kapitalmarkttag von Rheinmetall am Freitag gewartet. Der Düsseldorfer Konzern senkte sein Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro. Analysten hatten eine Kürzung in dieser Größenordnung erwartet, die Rheinmetall-Aktie stieg – und mit ihr der Sektor. Die Unsicherheit war größer gewesen als die Nachricht. Hensoldt profitierte überdurchschnittlich. Am Donnerstag war der Sprung über 80 Euro noch am Nachmittag gescheitert, am Freitag gelang er deutlich. Im Tageshoch notierte das Papier bei 84,20 Euro. Bis zum 52-Wochen-Hoch fehlen noch gut 16 Prozent. Das Geschäft Volle Bücher, hoher Preis Operativ steht Hensoldt gut da. Der Auftragsbestand erreichte nach neun Monaten mit 10,37 Milliarden Euro einen Rekord, die Prognose wurde erhöht. Das Unternehmen liefert Radare, Sensoren und Systeme zur Freund-Feind-Erkennung für Land-, Luft- und Seestreitkräfte. Die vorläufigen Jahreszahlen sind für den 24. Februar 2027 angekündigt. Die Schwachstelle ist die Bewertung. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 57 ist viel Wachstum eingepreist, der Börsenwert liegt bei rund 9,6 Milliarden Euro. Zudem haben Fortschritte bei Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs die Rüstungswerte zuletzt wiederholt belastet. Die Aktie notierte am Freitagmorgen noch unter ihrer 200-Tage-Linie. Was für die Hensoldt Aktie spricht Rekordauftragsbestand, erhöhte Prognose, breite Kundenbasis über viele Plattformen und Rückenwind aus der Branche. Was dagegen spricht Hohe Bewertung, Abhängigkeit von Verteidigungshaushalten, mögliche Friedensgespräche und ein Kurs unter dem Jahreshoch. Häufige Fragen zur Hensoldt Aktie Wo steht die Hensoldt Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 83,22 Euro (plus 4,84 Prozent). Wie hoch ist der Auftragsbestand?

Nach neun Monaten 10,37 Milliarden Euro, ein Rekordwert. Wann kommen die nächsten Zahlen?

Die vorläufigen Jahreszahlen sind für den 24. Februar 2027 angekündigt. Fazit: Stark, aber teuer Die Hensoldt Aktie hat eine der besten Wochen des Jahres hinter sich. Das Geschäft trägt, die Bewertung verlangt weiteres Wachstum. Der Blick richtet sich nun auf den Bundeshaushalt und die Auftragsvergaben zum Jahresende.

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