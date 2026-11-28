Es klingt widersinnig: Der Branchenprimus senkt seine Langfristziele, und die Aktien der Zulieferer steigen. Genau das ist diese Woche passiert. Die Hensoldt Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 83,22 Euro, ein Plus von 4,84 Prozent. Auf Wochensicht summiert sich der Gewinn auf 10,78 Prozent.
Hensoldt Aktie: Plus elf Prozent in einer Woche – warum gekappte Rheinmetall-Ziele ausgerechnet dem Sensorspezialisten helfen
Die Hensoldt Aktie schließt bei 83,22 Euro und gewinnt in fünf Tagen fast elf Prozent. Der Auftragsbestand liegt auf Rekord. Die Bewertung bleibt die offene Flanke.
Hensoldt AG · ISIN: DE000HAG0005 · WKN: HAG000 · Handelssymbol: HAG · US-Handelssymbol: HNSDF
Rheinmetall AG · ISIN: DE0007030009 · WKN: 703000 · Handelssymbol: RHM · US-Handelssymbol: RNMBY
Die Woche
Erleichterung nach dem Branchentermin
Die gesamte Rüstungsbranche hatte auf den Kapitalmarkttag von Rheinmetall am Freitag gewartet. Der Düsseldorfer Konzern senkte sein Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro. Analysten hatten eine Kürzung in dieser Größenordnung erwartet, die Rheinmetall-Aktie stieg – und mit ihr der Sektor. Die Unsicherheit war größer gewesen als die Nachricht.
Hensoldt profitierte überdurchschnittlich. Am Donnerstag war der Sprung über 80 Euro noch am Nachmittag gescheitert, am Freitag gelang er deutlich. Im Tageshoch notierte das Papier bei 84,20 Euro. Bis zum 52-Wochen-Hoch fehlen noch gut 16 Prozent.
Panzer brauchen Augen. Egal welcher Hersteller die Plattform baut – Radar, Optronik und Elektronik kommen oft aus Taufkirchen. Das macht Hensoldt weniger abhängig von einzelnen Großaufträgen.
Das Geschäft
Volle Bücher, hoher Preis
Operativ steht Hensoldt gut da. Der Auftragsbestand erreichte nach neun Monaten mit 10,37 Milliarden Euro einen Rekord, die Prognose wurde erhöht. Das Unternehmen liefert Radare, Sensoren und Systeme zur Freund-Feind-Erkennung für Land-, Luft- und Seestreitkräfte. Die vorläufigen Jahreszahlen sind für den 24. Februar 2027 angekündigt.
Die Schwachstelle ist die Bewertung. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 57 ist viel Wachstum eingepreist, der Börsenwert liegt bei rund 9,6 Milliarden Euro. Zudem haben Fortschritte bei Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs die Rüstungswerte zuletzt wiederholt belastet. Die Aktie notierte am Freitagmorgen noch unter ihrer 200-Tage-Linie.
Häufige Fragen zur Hensoldt Aktie
Wo steht die Hensoldt Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 83,22 Euro (plus 4,84 Prozent).
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Nach neun Monaten 10,37 Milliarden Euro, ein Rekordwert.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die vorläufigen Jahreszahlen sind für den 24. Februar 2027 angekündigt.
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