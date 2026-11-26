HENSOLDT Aktie: Knapp unter 80 Euro zum Schluss – der Sensorspezialist bleibt am Rüstungstag MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:02 2 Min.

Die HENSOLDT Aktie steigt am Donnerstag um 3,32 Prozent auf 79,78 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Morgen war sie mit mehr als 4 Prozent Plus noch der stärkste Wert im Index. Rüstungswerte sind am Tag des Rheinmetall-Kapitalmarkttags gefragt.

Bild: HENSOLDT AG

Die HENSOLDT Aktie beendet den Donnerstag mit Gewinnen, wenn auch unter ihrem Morgenhoch. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Sensor- und Radarspezialisten bei 79,78 Euro, ein Plus von 2,56 Euro oder 3,32 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 77,22 Euro. Am Morgen hatte HENSOLDT mit mehr als 4 Prozent Plus die MDAX Gewinner angeführt. Kurs der HENSOLDT Aktie am Abend 79,78 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,32 % Umsatzprognose 2026 rund 2,8 Mrd. EUR Kursziel von JPMorgan 105 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; HENSOLDT; JPMorgan Der Auslöser Warum die HENSOLDT Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Rüstungswerte legten laut finanzen.at gemeinsam mit Rheinmetall zu, das zum Auftakt seines Kapitalmarkttags in Hamburg den vierten Tag in Folge stieg. Analysten erwarten dort laut Investing.com eine Senkung des Umsatzziels für 2030 von 50 auf rund 35 Milliarden Euro, die neuen Ziele folgen am Freitag. Zudem beraten die EU-Staats- und Regierungschefs am 26. und 27. November über die Finanzierung der Ukraine für 2027. Die Fundamentaldaten Prognose erhöht, Aufträge rollen HENSOLDT hob am 5. November die Umsatzprognose für 2026 auf rund 2,8 Milliarden Euro an, die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 19 Prozent liegen. Am 19. November folgte ein Serienauftrag für das Funkstörsystem Knifefish. JPMorgan nennt ein Kursziel von 105 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die HENSOLDT Aktie sprechen könnte Umsatzprognose 2026 angehoben

Serienauftrag für Knifefish

Rüstungswerte gefragt Was Anleger bedenken sollten Morgengewinn nur teilweise gehalten

Rheinmetall-Ziele am Freitag als Risiko

Hohe Bewertung im Branchenvergleich Einordnung der Redaktion: Die HENSOLDT Aktie bleibt MDAX Gewinner, gibt aber einen Teil des Morgenschwungs ab. Die Signale vom Rheinmetall-Kapitalmarkttag am Freitag dürften die Richtung für den Sektor vorgeben. FAQ Häufige Fragen zur HENSOLDT Aktie Warum steigt die HENSOLDT Aktie heute?

Rüstungswerte sind am Tag des Rheinmetall-Kapitalmarkttags und des EU-Sondergipfels gefragt. Was erwarten Analysten vom Rheinmetall-Kapitalmarkttag?

Laut Investing.com eine Senkung des Umsatzziels für 2030 auf rund 35 Milliarden Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der HENSOLDT Aktie?

ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000. Handelssymbol an deutschen Börsen: HAG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur HENSOLDT Aktie Die HENSOLDT Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und schließt knapp unter 80 Euro. Der Rüstungstag trägt den Sensorspezialisten.

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