Der größte deutsche Rüstungskonzern hatte am Freitag auf seinem Kapitalmarkttag seine Langfristziele für 2030 gesenkt. Die Aktien der Branche stiegen trotzdem, weil die neuen Ziele eine wochenlange Unsicherheit beendeten. Auch die Hensoldt Aktie profitierte von der Erleichterung.

Hensoldt aus Taufkirchen bei München entwickelt Sensorik, Optronik und Elektronik für den Verteidigungs- und Sicherheitssektor, etwa Radare und Selbstschutzsysteme. Nach neun Monaten 2026 erreichte der Auftragsbestand mit 10,37 Milliarden Euro einen Rekordwert. Die vorläufigen Jahreszahlen will der Konzern am 24. Februar 2027 vorlegen.