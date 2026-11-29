Die Hensoldt Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 83,22 Euro geschlossen, ein Plus von 4,84 Prozent. Am Donnerstag lag der Schluss bei 79,38 Euro, am Freitag der Vorwoche bei 75,12 Euro. Auf Wochensicht gewinnt die Hensoldt Aktie damit 10,78 Prozent und gehört zu den größten Gewinnern im MDAX und im TecDAX.
Hensoldt Aktie: Fast elf Prozent in fünf Tagen – Auftragsbestand auf Rekord
Die Hensoldt Aktie schließt am Freitag bei 83,22 Euro, ein Plus von 4,84 Prozent. Auf Wochensicht gewinnt der Sensorspezialist 10,78 Prozent. Der Auftragsbestand lag nach neun Monaten bei einem Rekordwert von 10,37 Milliarden Euro.
HENSOLDT AG · ISIN: DE000HAG0005 · WKN: HAG000 · Handelssymbol: HAG (Xetra)
Der Auslöser
Erleichterung im Rüstungssektor
Der größte deutsche Rüstungskonzern hatte am Freitag auf seinem Kapitalmarkttag seine Langfristziele für 2030 gesenkt. Die Aktien der Branche stiegen trotzdem, weil die neuen Ziele eine wochenlange Unsicherheit beendeten. Auch die Hensoldt Aktie profitierte von der Erleichterung.
Hensoldt aus Taufkirchen bei München entwickelt Sensorik, Optronik und Elektronik für den Verteidigungs- und Sicherheitssektor, etwa Radare und Selbstschutzsysteme. Nach neun Monaten 2026 erreichte der Auftragsbestand mit 10,37 Milliarden Euro einen Rekordwert. Die vorläufigen Jahreszahlen will der Konzern am 24. Februar 2027 vorlegen.
Volle Auftragsbücher sind die Stärke der Hensoldt Aktie. Die hohe Bewertung bleibt die offene Flanke, und nach elf Prozent in einer Woche sind Gewinnmitnahmen möglich.
Häufige Fragen zur Hensoldt Aktie
Wo hat die Hensoldt Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 83,22 Euro, 4,84 Prozent im Plus.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Nach neun Monaten 10,37 Milliarden Euro, ein Rekordwert.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000, Handelssymbol HAG.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.