Wie hoch ist der Auftragseingang von Hensoldt?

Nach neun Monaten 2026 lag er bei 3,56 Milliarden Euro, ein Plus von 76,7 Prozent.

Welche Prognose gilt für 2026?

Rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 19 Prozent.

Warum stieg die Hensoldt Aktie heute?

Vor allem im Sog des Rheinmetall-Kapitalmarkttags, dessen neue Ziele die Erwartungen erfüllten.