Wenn Rheinmetall hustet, bekommt die ganze deutsche Rüstungsbranche Fieber – und umgekehrt. Heute zeigt sich die gute Seite dieses Zusammenhangs: Nach dem Kapitalmarkttag des Branchenprimus legte die Hensoldt Aktie am Vormittag um 4,8 Prozent zu. Dabei hat der Sensorspezialist eigene Argumente: Die Auftragsbücher sind so voll wie nie.
Hensoldt Aktie: Aufträge plus 77 Prozent, Rheinmetall-Rückenwind – startet jetzt die Aufholjagd?
Hensoldt sammelt Aufträge wie nie, JPMorgan stuft hoch, und der Rheinmetall-Kapitalmarkttag zieht die ganze Branche nach oben. Was die Hensoldt Aktie jetzt antreibt – und was sie bremst.
HENSOLDT AG · ISIN: DE000HAG0005 · WKN: HAG000 · Handelssymbol: HAG · US-Handelssymbol: HNSDF
Das Geschäft
Aufträge wie noch nie
In den ersten neun Monaten 2026 steigerte Hensoldt den Auftragseingang um 76,7 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs um 21,3 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA erreichte 281 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet Hensoldt mit rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 19 Prozent. Hinzu kommen neue Verträge, etwa mit dem indischen Flugzeugbauer HAL über Hindernisvermeidungssysteme, und die erste Auslieferung des Raketenwarnsystems CAIRAS.
Hensoldt liefert die Augen und Ohren moderner Waffensysteme. Für die Hensoldt Aktie zählt, dass aus dem Rekord-Auftragsbestand auch Rekordumsätze werden.
Analysten
JPMorgan wird optimistischer
JPMorgan stufte die Hensoldt Aktie am 11. November von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 100 auf 105 Euro an. Jefferies hält an einem Kursziel von 98 Euro fest. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Kehrseite
Abhängig von Branchenstimmung und Politik
Die enge Kopplung an Rheinmetall wirkt in beide Richtungen: Als Rheinmetall Anfang November die Prognose senkte, verlor die Hensoldt Aktie 3,8 Prozent, obwohl die eigenen Zahlen überzeugten. Zudem reagieren Rüstungswerte empfindlich auf Nachrichten über Friedensverhandlungen und mögliche Änderungen der Verteidigungsbudgets.
Häufige Fragen zur Hensoldt Aktie
Wie hoch ist der Auftragseingang von Hensoldt?
Nach neun Monaten 2026 lag er bei 3,56 Milliarden Euro, ein Plus von 76,7 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 19 Prozent.
Warum stieg die Hensoldt Aktie heute?
Vor allem im Sog des Rheinmetall-Kapitalmarkttags, dessen neue Ziele die Erwartungen erfüllten.
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