Wer Henkel noch im Frühjahr als langweiligen Waschmittelwert abgetan hat, reibt sich jetzt die Augen. Die Henkel-Aktie notiert bei rund 87,40 Euro und damit so hoch wie seit rund fünf Jahren nicht mehr. Seit dem Tief Ende April bei 62 Euro hat die Vorzugsaktie gut 41 Prozent zugelegt, seit Jahresbeginn sind es rund 25 Prozent. Der jüngste Schub kam mit den Quartalszahlen am Dienstag. Doch genau jetzt wird es spannend: Die meisten Analysten sehen den fairen Wert inzwischen unter dem aktuellen Kurs, und charttechnisch ist die Aktie weit von ihren Durchschnittslinien entfernt. Unsere Henkel-Aktie Prognose klärt, ob die Rally Luft für mehr hat – oder ob Anleger sich auf eine Verschnaufpause einstellen müssen.
Henkel-Aktie Prognose: Höchster Stand seit fünf Jahren – wie viel Luft ist noch nach oben?
Plus 41 Prozent seit dem April-Tief, ein Fünf-Jahres-Hoch und starke Quartalszahlen: Die Henkel-Aktie ist eine der Überraschungen im DAX. Doch der Kurs notiert inzwischen über den meisten Kurszielen der Analysten, und das Chartbild ist heiß gelaufen. Unsere Henkel Aktienanalyse zeigt, welche Marken kurzfristig entscheiden und was mittel- bis langfristig für und gegen den Persil- und Loctite-Konzern spricht.
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Die Ausgangslage
Vom Kriegsschock zum Fünf-Jahres-Hoch: die Wende der Henkel-Aktie
Die Kursentwicklung der Henkel-Aktie im Jahr 2026 gleicht einer Achterbahnfahrt mit glücklichem Ende – zumindest bisher.
Nach einem starken Jahresauftakt brach die Aktie mit dem Beginn der Kampfhandlungen im Iran Ende Februar ein. Steigende Öl- und Rohstoffpreise sind Gift für einen Konzern, dessen Klebstoffe und Waschmittel auf petrochemischen Vorprodukten beruhen. Ein vorsichtiger Ausblick im März ließ das Papier zusätzlich unter die 200-Tage-Linie rutschen. Ende April markierte die Vorzugsaktie bei 62 Euro ihr Jahrestief. Die Wende kam in mehreren Etappen: zunächst mit einem starken Halbjahr und der ersten Prognoseanhebung im August, dann mit der Hochstufung durch Goldman Sachs Anfang Oktober. Seit dem 2. Oktober befindet sich die Aktie in einem steilen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum gut 21 Prozent gewonnen. Am Dienstag folgte mit den ausführlichen Quartalszahlen ein Kurssprung von rund 4 Prozent – Henkel war damit einer der größten Gewinner im DAX.
Die Quartalszahlen
Das stärkste Wachstum seit Langem – mit einem Preisschild
Für jede seriöse Henkel-Aktie Prognose sind die Zahlen zum dritten Quartal der Ausgangspunkt. Sie fielen deutlich besser aus als erwartet.
Henkel steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 11,0 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Währungseffekte und Zukäufe, wuchs der Konzern um 6,5 Prozent. Analysten hatten nur mit 4,1 Prozent gerechnet. Beide Sparten übertrafen die Erwartungen: Das Klebstoffgeschäft Adhesive Technologies legte organisch um 7,9 Prozent zu, die Konsumgütersparte Consumer Brands mit Persil und Schwarzkopf um 4,8 Prozent. Für das Gesamtjahr hob Henkel die Prognose für das organische Wachstum auf 3,0 bis 4,0 Prozent an, nach zuvor 1,5 bis 3,5 Prozent.
Der Lichtblick: Mobility & Electronics wächst zweistellig
Der Bereich, der unter anderem Materialien für die Halbleiter- und Elektronikfertigung liefert, wuchs organisch um 12,1 Prozent auf fast 1,2 Milliarden Euro. Hier sehen Analysten wie Barclays einen unterschätzten Treiber.
Der Haken: Das Wachstum ist vor allem preisgetrieben
Von den 6,5 Prozent organischem Wachstum stammen 5,4 Prozentpunkte aus höheren Preisen und nur 1,1 Prozentpunkte aus höheren Mengen. Henkel gibt damit vor allem gestiegene Rohstoffkosten weiter.
Die Bremse: weniger Marge im Klebstoffgeschäft
Henkel rechnet für 2026 mit rund 10 Prozent höheren Materialkosten. Die Marge im Klebstoffgeschäft soll nur noch bei rund 16,5 Prozent liegen, dem unteren Ende der bisherigen Spanne. Für den Konzern peilt Henkel eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent an.
Das Umfeld ins Jahr 2027 hinein sei allerdings ungewiss.
Kurzfristige Prognose
Das Chartbild: starker Trend, aber heiß gelaufen
Charttechnisch zeigt die Henkel-Aktie ein Bild, das Trendfolger lieben und Vorsichtige skeptisch macht: Alle wichtigen Durchschnittslinien zeigen nach oben, doch der Kurs hat sich weit von ihnen entfernt.
Die Vorzugsaktie notiert rund 19,5 Prozent über ihrer 200-Tage-Linie, die bei etwa 73 Euro verläuft, und knapp 9 Prozent über der 20-Tage-Linie bei rund 80 Euro. Die 50-Tage-Linie liegt bei gut 76 Euro. Ein solcher Abstand ist ein Zeichen großer Stärke, aber auch ein Hinweis darauf, dass die Aktie kurzfristig überhitzt ist. Nach oben ist die erste Hürde das Hoch der laufenden Woche um 87,70 Euro, gefolgt von einer Widerstandsmarke bei 88,40 Euro. Darüber sehen Charttechniker erst wieder im Bereich von 95 bis 96 Euro nennenswerte Hürden aus früheren Jahren, dann die psychologisch wichtige Zone um 100 Euro. Nach unten bilden die Bereiche um 85 Euro und um 84 Euro erste Auffangzonen, darunter die 20-Tage-Linie bei rund 80 Euro.
Szenario 1: Der Trend setzt sich fort
Gelingt ein nachhaltiger Schlusskurs über 88,40 Euro, wäre aus charttechnischer Sicht der Weg in Richtung der Widerstände bei 95 bis 96 Euro frei. Rückenwind könnte von weiteren Kurszielanhebungen kommen, die nach den Zahlen nur zögerlich erfolgt sind.
Szenario 2: Konsolidierung auf hohem Niveau
Nach einem Plus von rund 15 Prozent in nur einem Monat wären Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich. Eine Seitwärtsphase zwischen 84 und 88 Euro würde den Abstand zu den Durchschnittslinien abbauen, ohne den Aufwärtstrend zu beschädigen.
Szenario 3: Rücksetzer zur 20-Tage-Linie
Fällt die Aktie unter 84 Euro, rückt die 20-Tage-Linie bei rund 80 Euro in den Fokus. Dort würde sich zeigen, ob neue Käufer den Trend stützen. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Linie würde das kurzfristig positive Bild deutlich eintrüben.
Die Analysten
Die Aktie ist den meisten Kurszielen davongelaufen
Die Analysten sind der größte Stolperstein jeder optimistischen Henkel-Aktie Prognose. Nach den Zahlen haben einige ihre Ziele angehoben – aber kaum eines liegt über dem aktuellen Kurs.
Henkel-Vorzugsaktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Kurs zum Vergleich: rund 87 Euro.
Quelle: dpa-AFX, boerse.de, finanzen.net, finanzen.ch; Stand 11. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|DZ Bank
|94
|Barclays
|87
|Goldman Sachs
|85
|Exane BNP Paribas
|84
|RBC
|82
|Deutsche Bank
|80
|Jefferies
|78
|UBS
|77
|Bernstein
|74,96
|Morgan Stanley
|69
|JPMorgan
|65
Goldman Sachs hob das Ziel nach den Zahlen von 79 auf 85 Euro an, RBC von 80 auf 82 Euro – beide bleiben aber bei einer neutralen Einstufung. Goldman-Analyst Olivier Nicolai lobte die starken Preise und die Dynamik im Klebstoffgeschäft. Die Deutsche Bank bestätigte ihre Kaufempfehlung mit 80 Euro, die UBS blieb neutral bei 77 Euro. Das höchste der hier genannten Ziele hat die DZ Bank mit einem fairen Wert von 94 Euro, das niedrigste JPMorgan mit 65 Euro und der Einstufung „Underweight“. Im Schnitt der elf genannten Häuser ergibt sich nach Rechnung der Redaktion ein Kursziel von rund 80 Euro – rund 9 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Diese Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Das große Bild: Henkel baut sich zum Spezialisten um
Wer über die nächsten Wochen hinausblickt, sieht einen Konzern mitten im Umbau. Hier liegt der Kern der mittel- bis langfristigen Henkel Aktienanalyse.
Henkel hat 2025 rund 20,5 Milliarden Euro umgesetzt und ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 3,0 Milliarden Euro erzielt. Unter Konzernchef Carsten Knobel wurden die Konsumgüterbereiche zu Consumer Brands verschmolzen, schwache Marken verkauft und Kosten gesenkt. Jetzt folgt die zweite Phase: gezielte Zukäufe in wachstumsstarken Nischen. Allein 2026 hat Henkel fünf Übernahmen abgeschlossen, die zusammen auf rund 1,6 Milliarden Euro Umsatz kommen. Der größte Brocken ist der niederländische Spezialbeschichter Stahl, den Henkel für 2,1 Milliarden Euro übernommen hat und der seit dem 1. Oktober zum Konzern gehört. Stahl stellt unter anderem Beschichtungen für Leder und Verpackungen her. Bei den Konsumgütern hat sich Henkel mit dem US-Haarpflegespezialisten Olaplex verstärkt.
Damit verschiebt sich das Profil der Henkel-Aktie Schritt für Schritt: weg vom reinen Konsumgüterhersteller, hin zu einem Anbieter von Spezialmaterialien mit einem stabilen Markengeschäft als Fundament. Für die langfristige Henkel-Aktie Prognose sind vor allem drei Treiber entscheidend:
Klebstoffe als Hightech-Geschäft
Mit Loctite und Technomelt ist Henkel Weltmarktführer bei Klebstoffen. Elektromobilität, Halbleiter, Rechenzentren und Verpackung sorgen für strukturelle Nachfrage. Das zweistellige Wachstum bei Mobility & Electronics zeigt das Potenzial.
Preissetzungsmacht der Marken
Persil, Schwarzkopf und Pritt haben 2026 bewiesen, dass Henkel deutliche Preiserhöhungen durchsetzen kann, ohne Mengen zu verlieren.
Zukäufe in Wachstumsnischen
Die neuen Geschäfte sollen bis 2030 auf rund 2 Milliarden Euro Umsatz wachsen und damit schneller als der Konzern. Gelingt die Integration, hebt das die Wachstumsrate dauerhaft.
Bewertungstechnisch ist die Henkel-Aktie nach der Rally kein Schnäppchen mehr, aber auch nicht teuer. Auf Basis der Analystenschätzungen für den Gewinn je Aktie 2026 von zuletzt rund 5,60 Euro ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 15,6. Die zuletzt gezahlte Dividende von 2,07 Euro entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 2,4 Prozent. Ein Blick auf die lange Frist relativiert die jüngste Euphorie: Ihr Rekordhoch markierte die Vorzugsaktie im Juni 2017 bei rund 129 Euro. Wer vor zehn Jahren 1.000 Euro investierte, hätte heute ohne Dividenden noch knapp 800 Euro. Die Henkel-Aktie hat also eine lange Durststrecke hinter sich – und genau deshalb ist die laufende Erholung für viele Anleger eine Neubewertung, kein Übermut.
Die Henkel-Aktie auf einen Blick
Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Symbol: HEN3) – 87,46 Euro, Schlusskurs am 11. November 2026 an der Börse Stuttgart
Fünf-Jahres-Hoch: rund 87,70 Euro (11. November 2026), Jahrestief: 62,00 Euro (29. April 2026)
Rekordhoch: rund 129 Euro (Juni 2017)
Chartmarken: Widerstand 88,40 Euro, Unterstützungen um 85 und 84 Euro, 20-Tage-Linie rund 80 Euro, 200-Tage-Linie rund 73 Euro
Q3 2026: Umsatz 5,71 Mrd. Euro (+11,0 Prozent), organisch +6,5 Prozent
Prognose 2026: organisch +3,0 bis 4,0 Prozent, bereinigte Umsatzrendite rund 15 Prozent
Dividende: 2,07 Euro (gezahlt im April 2026)
Analysten-Kursziele: 65 bis 94 Euro, Durchschnitt der genannten Häuser rund 80 Euro
Häufige Fragen zur Henkel-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Henkel-Aktie Prognose?
Kurzfristig ist der Aufwärtstrend intakt, die Aktie aber deutlich überhitzt. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Schlusskurs über 88,40 Euro ein Signal für eine Fortsetzung in Richtung 95 bis 96 Euro. Unterstützungen liegen um 85 und 84 Euro sowie an der 20-Tage-Linie bei rund 80 Euro.
Warum steigt die Henkel-Aktie?
Henkel ist im dritten Quartal organisch um 6,5 Prozent gewachsen, deutlich stärker als erwartet, und hat die Umsatzprognose für 2026 angehoben. Zudem überzeugt das Elektronikgeschäft mit zweistelligem Wachstum.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Henkel-Aktie?
Die Spanne der genannten Ziele reicht von 65 Euro bei JPMorgan bis 94 Euro bei der DZ Bank. Goldman Sachs sieht 85 Euro, Barclays 87 Euro, die Deutsche Bank 80 Euro. Der Durchschnitt liegt bei rund 80 Euro und damit unter dem aktuellen Kurs.
Ist die Henkel-Aktie zu teuer?
Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 15,6. Das ist nach der Rally höher als zuvor, für einen DAX-Konzern mit stabilen Marken aber kein extremer Wert. Die meisten Analysten halten die Aktie derzeit für fair bewertet.
Was bringt die Stahl-Übernahme für Henkel?
Henkel hat den Spezialbeschichter Stahl für 2,1 Milliarden Euro übernommen, seit dem 1. Oktober 2026 gehört er zum Konzern. Stahl erzielte 2025 rund 725 Millionen Euro Umsatz und erweitert das Klebstoffgeschäft um Beschichtungen für Leder und Verpackungen.
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