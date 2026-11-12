Henkel-Aktie Prognose: Höchster Stand seit fünf Jahren – wie viel Luft ist noch nach oben?

Wie lautet die kurzfristige Henkel-Aktie Prognose?

Kurzfristig ist der Aufwärtstrend intakt, die Aktie aber deutlich überhitzt. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Schlusskurs über 88,40 Euro ein Signal für eine Fortsetzung in Richtung 95 bis 96 Euro. Unterstützungen liegen um 85 und 84 Euro sowie an der 20-Tage-Linie bei rund 80 Euro.

Warum steigt die Henkel-Aktie?

Henkel ist im dritten Quartal organisch um 6,5 Prozent gewachsen, deutlich stärker als erwartet, und hat die Umsatzprognose für 2026 angehoben. Zudem überzeugt das Elektronikgeschäft mit zweistelligem Wachstum.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Henkel-Aktie?

Die Spanne der genannten Ziele reicht von 65 Euro bei JPMorgan bis 94 Euro bei der DZ Bank. Goldman Sachs sieht 85 Euro, Barclays 87 Euro, die Deutsche Bank 80 Euro. Der Durchschnitt liegt bei rund 80 Euro und damit unter dem aktuellen Kurs.

Ist die Henkel-Aktie zu teuer?

Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 15,6. Das ist nach der Rally höher als zuvor, für einen DAX-Konzern mit stabilen Marken aber kein extremer Wert. Die meisten Analysten halten die Aktie derzeit für fair bewertet.

Was bringt die Stahl-Übernahme für Henkel?

Henkel hat den Spezialbeschichter Stahl für 2,1 Milliarden Euro übernommen, seit dem 1. Oktober 2026 gehört er zum Konzern. Stahl erzielte 2025 rund 725 Millionen Euro Umsatz und erweitert das Klebstoffgeschäft um Beschichtungen für Leder und Verpackungen.