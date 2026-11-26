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Henkel Aktie: Die Zukäufe sind vollzogen

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:41 4 Min. Raiffeisen Bank International AG

Andreas Schiller hebt das Kursziel für die Henkel-Vorzugsaktie auf 88 Euro an und bleibt bei "halten".

Bild: Henkel AG & Co. KGaA

Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker: HEN3) unter die Lupe. Henkel habe den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 11,0% auf EUR 5,71 Mrd. gesteigert und damit die durchschnittlichen Erwartungen von EUR 5,67 Mrd. übertroffen. Organisch sei der Umsatz um 6,5% gewachsen. Höhere Preise hätten 5,4 Prozentpunkte beigesteuert, höhere Absatzmengen 1,1 Prozentpunkte. Akquisitionen und Veräußerungen hätten netto 4,4 Prozentpunkte zum nominalen Wachstum beigetragen. Wechselkurseffekte seien neutral geblieben. In den ersten neun Monaten sei der Konzernumsatz um 3,3% auf EUR 16,06 Mrd. gestiegen. Organisch habe das Wachstum bei 4,3% gelegen. Adhesive Technologies: Das Klebstoffgeschäft beliefere industrielle Absatzmärkte wie die Automobil- und Elektronikindustrie. Der Umsatz sei im dritten Quartal um 11,8% auf EUR 3,03 Mrd. gestiegen. Organisch habe er um 7,9% zugelegt. Höhere Preise hätten 7,2 Prozentpunkte beigesteuert und die Weitergabe gestiegener Rohstoffkosten widergespiegelt. Höhere Absatzmengen hätten weitere 0,7 Prozentpunkte beigetragen. Mobilität & Elektronik sei organisch um 12,1% gewachsen, gefolgt von Verpackungen & Konsumgüter mit 9,8%. Handwerk, Bau & Gewerbe habe um 2,1% zugelegt. Consumer Brands: Das Konsumgütergeschäft umfasse Wasch- und Reinigungsmittel sowie Haarpflege. Der Umsatz habe im dritten Quartal um 10,1% auf EUR 2,64 Mrd. zugelegt, wobei sich der organische Anstieg auf 4,8% belaufen habe. Höhere Preise hätten 3,2 Prozentpunkte beigesteuert, höhere Absatzmengen 1,6 Prozentpunkte. Laundry & Home Care sei organisch um 6,0% gewachsen, Hair um 4,0%. Mit dem Abschluss der Stahl-Übernahme am 1. Oktober 2026 nach der Berichtsperiode habe Henkel den letzten der fünf für das laufende Jahr angekündigten Zukäufe vollzogen. Stahl habe 2025 einen bereinigten Umsatz von rund EUR 725,0 Mio. erzielt und erweitere das Klebstoffgeschäft um Spezialbeschichtungen für flexible Materialien. Bei Consumer Brands würden OLAPLEX und Not Your Mother's das Haargeschäft stärken. Zusammen stünden die übernommenen Geschäfte für rund EUR 1,60 Mrd. Umsatz. Für 2030 erwarte Henkel daraus einen Jahresumsatz von rund EUR 2,0 Mrd. Nach dem Stahl-Vollzug rechne der Konzern bereits im Schlussquartal mit einem stärkeren Umsatzbeitrag aus den Akquisitionen. Relativ zur eigenen Bewertungshistorie handle Henkel derzeit im Bereich des Medians der vergangenen fünf Jahre. Im Vergleich zum eigenen Sektor weise die Aktie einen Abschlag von rund 4% und zum breiten Markt einen Aufschlag von rund 8% auf. Historisch betrachtet habe der Bewertungsabschlag bei rund 2% im Vergleich zum Sektor und der Aufschlag im Vergleich zum Markt bei rund 11% gelegen. Ausblick: Nach dem starken dritten Quartal habe Henkel die Prognose für das organische Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026 von 1,5% bis 3,5% auf 3,0% bis 4,0% angehoben. Für Adhesive Technologies erwarte der Konzern nun 4,5% bis 5,5% statt 2,0% bis 4,0%. Bei Consumer Brands steige die Untergrenze der Prognose von 0,5% auf 1,5%, während die Obergrenze bei 2,5% bleibe. Die bereinigte EBIT-Marge des Konzerns erwarte Henkel bei rund 15% statt in einer Spanne von 14,5% bis 16,0%. Gleichzeitig rechne Henkel vor Gegenmaßnahmen mit rund 10,0% höheren Preisen für direkt eingesetzte Materialien als im Vorjahresdurchschnitt, nachdem der Konzern bislang einen Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet habe. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie solle bei konstanten Wechselkursen im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Henkel habe das organische Wachstum im dritten Quartal beschleunigt. Adhesive Technologies sei der wichtigste Wachstumstreiber geblieben. Höhere Preise hätten den Großteil des Zuwachses getragen, doch auch die Absatzmengen seien gestiegen. Bei Consumer Brands hätten nicht nur Haarpflegeprodukte, sondern auch Wasch- und Reinigungsmittel zugelegt. Mit dem Abschluss der Stahl-Übernahme habe Henkel die angekündigten Zukäufe vollzogen und beide Unternehmensbereiche gezielt erweitert. Der höhere Umsatzausblick gehe allerdings nicht mit einer entsprechend besseren Ergebniserwartung einher. Steigende Materialkosten würden die Ertragsaussichten belasten, während sich der wirtschaftliche Erfolg der Zukäufe erst in der Integration und im Ergebnisbeitrag zeigen müsse. Schiller bestätige daher seine bisherige HALTEN-Empfehlung und erhöhe gleichzeitig sein Kursziel auf EUR 88. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz unter Berücksichtigung von Konsens- und eigenen Schätzungen. In die Bewertung würden die historische Bewertung der Aktie, die aktuelle relative Bewertung gegenüber Markt und Sektor sowie die Dividendenrendite einfließen. (Analyse vom 26.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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