Henkel Aktie: 6,5 Prozent Wachstum, Preise rauf, Prognose rauf – und ein Kostenproblem, das mitwächst

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:14 3 Min.

Henkel wächst so stark wie lange nicht und hebt das Umsatzziel an. Doch die Materialkosten steigen zweistellig. Was die Henkel Aktie antreibt und warum die Marge zur Schlüsselfrage wird.

Bild: Henkel AG & Co. KGaA

Persil, Schwarzkopf, Pritt – und plötzlich ein Wachstumstempo, das man dem Düsseldorfer Traditionskonzern kaum noch zugetraut hatte. Henkel hat im dritten Quartal organisch um 6,5 Prozent zugelegt. Die Henkel Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 88,58 Euro, ein Plus von 0,20 Prozent. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier mehr als ein Fünftel gewonnen. Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktie) · ISIN: DE0006048432 · WKN: 604843 · Handelssymbol: HEN3 · US-Handelssymbol: HENOY organisches Umsatzwachstum im dritten Quartal 6,5 % Konzernumsatz, nominal plus 11 Prozent 5,71 Mrd. € neue Wachstumsprognose 2026 (bisher 1,5–3,5 %) 3–4 % Xetra-Schluss am 27. November 88,58 € Quelle : Henkel, Quartalsmitteilung vom 10. November 2026; Xetra-Schlusskurs 27.11.2026 Die Zahlen Die Preise machen den Unterschied Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um elf Prozent auf 5,713 Milliarden Euro, auch dank Zukäufen. Vom organischen Wachstum von 6,5 Prozent entfielen 5,4 Prozentpunkte auf höhere Preise und 1,1 Punkte auf höhere Mengen. Das Konsumgütergeschäft mit Marken wie Persil und Schwarzkopf wuchs organisch um 4,8 Prozent – der Konsens hatte bei 2,5 Prozent gelegen. Henkel hob daraufhin die Prognose für das organische Wachstum 2026 auf 3,0 bis 4,0 Prozent an. Für das Klebstoffgeschäft werden 4,5 bis 5,5 Prozent erwartet, für die Konsumgüter 1,5 bis 2,5 Prozent. Die bereinigte Umsatzrendite soll rund 15 Prozent erreichen, das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Die Kehrseite Material wird rund zehn Prozent teurer Der Grund für die Preiserhöhungen steht in der Kostenrechnung. Henkel erwartet, dass die Materialkosten im Gesamtjahr um rund zehn Prozent steigen. Hinzu kommen Aufwendungen für den Konzernumbau. Dass Marge und Gewinnziel trotzdem stehen, zeigt Disziplin – lässt aber wenig Puffer, falls die Rohstoffpreise weiter anziehen. Nach Medienberichten ist Henkel gut ins Schlussquartal gestartet und sieht Chancen, das obere Ende der Prognose zu erreichen. Der Geschäftsbericht für 2026 wird im März 2027 erwartet. Was für die Henkel Aktie spricht Wachstum deutlich über den Erwartungen, angehobene Prognose, defensive Marken und ein robustes Klebstoffgeschäft für die Industrie. Was dagegen spricht Stark steigende Materialkosten, Umbauaufwand und ein Wachstum, das überwiegend aus Preisen statt aus Mengen kommt. Häufige Fragen zur Henkel Aktie Wo steht die Henkel Aktie?

Die Vorzugsaktie schloss am 27. November 2026 auf Xetra bei 88,58 Euro (plus 0,20 Prozent). Warum hat Henkel die Prognose angehoben?

Wegen des starken dritten Quartals mit 6,5 Prozent organischem Wachstum. Was ist das größte Risiko?

Die Materialkosten, die 2026 laut Henkel um rund zehn Prozent steigen. Fazit: Wachstum stimmt, die Marge muss folgen Die Henkel Aktie honoriert ein Quartal, das die Erwartungen klar übertroffen hat. Der Test kommt mit dem Jahresabschluss: Dann zeigt sich, wie viel vom höheren Umsatz nach den gestiegenen Kosten beim Ergebnis ankommt.

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