Im dritten Quartal setzte Henkel 5,713 Milliarden Euro um, nominal 11 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Organisch, also ohne Zukäufe und Währungseffekte, wuchs der Konzern um 6,5 Prozent. Den größten Beitrag lieferten Preiserhöhungen mit 5,4 Prozent, die Mengen legten um 1,1 Prozent zu. Beide Sparten wuchsen: Consumer Brands mit Marken wie Persil und Schwarzkopf kam auf ein organisches Plus von 4,8 Prozent, der Konsens hatte bei 2,5 Prozent gelegen.

Ende Oktober hob Henkel deshalb die Prognose an. Für 2026 erwartet der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent statt bisher 1,5 bis 3,5 Prozent. Die bereinigte Umsatzrendite soll bei rund 15 Prozent liegen, das bereinigte Ergebnis je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Gleichzeitig rechnet Henkel mit rund 10 Prozent höheren Materialkosten im Gesamtjahr.