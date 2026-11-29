Die Henkel Aktie (Vorzugsaktie) hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 88,58 Euro geschlossen, ein Plus von 0,20 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Henkel Aktie 3,34 Prozent, seit Jahresbeginn 27,45 Prozent. Der Düsseldorfer Konzern gehört damit zu den soliden Gewinnern im DAX in diesem Jahr.
Henkel Aktie: Organisch plus 6,5 Prozent, Prognose angehoben – trägt das Wachstum die Rally weiter?
Die Henkel Aktie schließt die Woche bei 88,58 Euro und liegt auf Jahressicht gut 27 Prozent im Plus. Im dritten Quartal wuchs der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern so stark wie lange nicht. Doch steigende Materialkosten begrenzen den Spielraum.
Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktie) · ISIN: DE0006048432 · WKN: 604843 · Handelssymbol: HEN3 (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): HENOY
Die Zahlen
Höhere Preise, mehr Menge, mehr Umsatz
Im dritten Quartal setzte Henkel 5,713 Milliarden Euro um, nominal 11 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Organisch, also ohne Zukäufe und Währungseffekte, wuchs der Konzern um 6,5 Prozent. Den größten Beitrag lieferten Preiserhöhungen mit 5,4 Prozent, die Mengen legten um 1,1 Prozent zu. Beide Sparten wuchsen: Consumer Brands mit Marken wie Persil und Schwarzkopf kam auf ein organisches Plus von 4,8 Prozent, der Konsens hatte bei 2,5 Prozent gelegen.
Ende Oktober hob Henkel deshalb die Prognose an. Für 2026 erwartet der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent statt bisher 1,5 bis 3,5 Prozent. Die bereinigte Umsatzrendite soll bei rund 15 Prozent liegen, das bereinigte Ergebnis je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Gleichzeitig rechnet Henkel mit rund 10 Prozent höheren Materialkosten im Gesamtjahr.
Henkel wächst vor allem über den Preis. Das funktioniert, solange die Kunden mitziehen, und es muss die steigenden Rohstoffkosten ausgleichen.
Häufige Fragen zur Henkel Aktie
Wo hat die Henkel Aktie am 27. November geschlossen?
Die Vorzugsaktie schloss auf Xetra bei 88,58 Euro, ein Plus von 0,20 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein organisches Umsatzwachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent und eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0006048432, WKN 604843, Handelssymbol HEN3.
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