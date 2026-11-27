Warum ist die Henkel Aktie heute DAX Verlierer?

Nach dem Anstieg auf ein Fünf-Jahres-Hoch nehmen Anleger Gewinne mit, gefragt sind heute zyklische Werte.

Welche ISIN und WKN hat die Henkel Aktie?

Die Vorzugsaktie hat die ISIN DE0006048432, die WKN 604843 und das Handelssymbol HEN3. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter HENKY gehandelt.

Wie stark ist Henkel nach neun Monaten gewachsen?

Der Umsatz stieg um 3,3 Prozent auf 16,06 Milliarden Euro, organisch um 4,3 Prozent.