Die Henkel Aktie (Vorzüge, ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Handelssymbol: HEN3, US-Handelssymbol: HENKY) legt am Freitagmorgen eine Verschnaufpause ein. Die Vorzugsaktie des Düsseldorfer Konsumgüterkonzerns fällt auf 87,76 Euro, ein Minus von 0,72 Prozent. Damit gehört Henkel zu den DAX Verlierern am Morgen. Am Donnerstag hatte die Henkel-Aktie mit 88,40 Euro noch den höchsten Schlusskurs seit fünf Jahren erreicht.
Henkel Aktie: DAX Verlierer am Morgen – Gewinnmitnahmen am Fünf-Jahres-Hoch, ist der Rally des Persil-Konzerns jetzt die Luft ausgegangen?
Die Henkel Aktie gehört am Freitagmorgen zu den DAX Verlierern: Minus 0,72 Prozent auf 87,76 Euro. Nach dem Anstieg auf den höchsten Stand seit fünf Jahren nehmen Anleger Gewinne mit, die Analysten bleiben vorsichtig. Was hinter dem Kursrückgang der Henkel Aktie steckt.
Der Auslöser
Gewinnmitnahmen nach der Rally: warum die Henkel Aktie fällt
Wenn der Markt wieder Risiko sucht, verlieren die defensiven Gewinner der vergangenen Wochen an Reiz.
Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es am Freitagmorgen nicht. Vielmehr nehmen Anleger nach der starken Rally Gewinne mit: Seit dem Tief im Mai bei 61,22 Euro hat die Henkel Aktie bis zum Donnerstag rund 44 Prozent zugelegt. Zugleich kehrt die Risikobereitschaft an die Börsen zurück, gefragt sind heute Chip-, Auto- und Industriewerte. Defensive Konsumtitel wie Henkel, die in der Schwächephase der Vorwoche als sicherer Hafen gesucht waren, treten dagegen auf der Stelle.
Gewinnmitnahmen
Nach dem Fünf-Jahres-Hoch kassieren Anleger.
Rotation
Gefragt sind heute zyklische Werte.
Vorsichtige Analysten
JPMorgan rät weiter zum Untergewichten.
Werksschließung
Die Pläne für Ferentino sorgen in Italien für Streit.
Die Fundamentaldaten
Solides Wachstum, skeptische Häuser: was die Analysten sagen
Nach neun Monaten steigerte Henkel den Umsatz um 3,3 Prozent auf 16,06 Milliarden Euro, organisch wuchs der Konzern um 4,3 Prozent. Die Analysten sehen den Kurs dennoch weitgehend ausgereizt: JPMorgan hob das Kursziel zwar von 65 auf 70 Euro an, bleibt aber bei „Underweight“. Raiffeisen Research rät mit einem Ziel von 88 Euro zum Halten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für Schlagzeilen sorgt die geplante Schließung des Werks im italienischen Ferentino mit 102 Stellen bis Juni 2027. Italiens Außenminister Antonio Tajani bat Berlin um Vermittlung.
Die Marken
Henkel Aktie: 88,58 Euro als Hürde
Charttechnisch scheitert die Henkel Aktie vorerst knapp unter dem 52-Wochen-Hoch bei 88,58 Euro. Ein Sprung darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen. Nach unten bildet der Bereich um 85 Euro die erste Unterstützung, der Aufwärtstrend bleibt intakt.
Häufige Fragen zur Henkel Aktie
Warum ist die Henkel Aktie heute DAX Verlierer?
Nach dem Anstieg auf ein Fünf-Jahres-Hoch nehmen Anleger Gewinne mit, gefragt sind heute zyklische Werte.
Welche ISIN und WKN hat die Henkel Aktie?
Die Vorzugsaktie hat die ISIN DE0006048432, die WKN 604843 und das Handelssymbol HEN3. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter HENKY gehandelt.
Wie stark ist Henkel nach neun Monaten gewachsen?
Der Umsatz stieg um 3,3 Prozent auf 16,06 Milliarden Euro, organisch um 4,3 Prozent.
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