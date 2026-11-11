Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Henkel-Vorzugsaktie (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker: HEN3) unter die Lupe.
Henkel Aktie: Bullen-Ausbruch läuft
Henkel führt mit 3,60% Kursplus die DAX-Gewinner an und eröffnet laut Jens Klatt charttechnische Chancen bis perspektivisch 99,50 Euro.
Per Xetra-Schluss hätten am Vortag 27 DAX-Werte im Plus notiert, während 13 Aktien mit Abschlägen aus dem Handel gegangen seien. Das Tableau habe die Henkel Aktie angeführt: Mit einem dynamischen Kurssprung um 3,60% habe sich der Konsumgüterkonzern den ersten Platz unter den DAX 40-Gewinnern gesichert, gefolgt von Zalando (+3,28%) und Hannover Rück (+3,21%).
Der Titel sei mit einer kräftigen Tageskerze direkt an die Marke von 87 EUR vorgestoßen. Wie sei die jüngste Rallye charttechnisch einzustufen und welches Kurspotenzial eröffne der Ausbruch?
📌 Die 3 Key Takeaways zur Henkel VZ Aktie
DAX-Tagessieger: Die Henkel Vorzugsaktie habe mit einem Plus von 3,60% bei rund 87 EUR als stärkster Wert im DAX 40 geschlossen.
Technischer Befreiungsschlag: Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart notiere der Titel komfortabel über den relevanten gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200); das Setup sei klar bullisch.
Aufwärtsziele & Absicherung: Auf der Oberseite würden 95,30 EUR und 96,28 EUR ins Blickfeld rücken; Rücksetzer würden oberhalb der SMA20 (Tageschart: ca. 79,91 EUR / 4h-Chart: ca. 83,61 EUR) konstruktiv bleiben.
Chartcheck Tageschart (Daily): Bullen fest im Sattel
Nach einer längeren Seitwärtsphase zu Jahresbeginn sei der Henkel Aktie Ende Januar ein dynamischer Impuls in Richtung 84 EUR gelungen. Das dortige Hoch sei anschließend spürbar abverkauft worden, sodass das Wertpapier bis an das Jahrestief durchgereicht worden sei. Ab Mai habe eine schrittweise Erholung eingesetzt. Nach einem Zwischenhoch im August hätten Anleger die Gewinne für Konsolidierungen genutzt, ehe der Kurs ab Anfang Oktober wieder nach oben gedreht habe.
Glättungslinien überwunden: Im Bereich der SMA200 (aktuell bei 73,02 EUR) habe die Aktie stabilen Halt gefunden. Anschließend habe sie sowohl die SMA50 (aktuell bei 76,32 EUR) als auch die SMA20 (aktuell bei 79,91 EUR) ohne nennenswerten Widerstand überwunden.
Prognose: Das Tageschart sei bullisch. Solange sich der Kurs über der SMA20 halte, bleibe die Aufwärtsbewegung intakt.
Kursziele: Auf der Oberseite seien Anlaufmarken bei 95,30 EUR sowie 96,28 EUR und perspektivisch bei 99,50 EUR denkbar.
Unterstützungen: Ein Rücklauf in Richtung der SMA20 wäre unkritisch, sofern der Kurs dort drehe. Ein nachhaltiges Unterschreiten der SMA20 würde das bullische Bild hingegen eintrüben.
Übergeordnete Einschätzung Daily: Bullisch
Chartcheck 4-Stunden-Chart (4h): Stabile Trendfortsetzung
Im 4-Stunden-Chart werde die Struktur der Aufwärtsbewegung seit Anfang Oktober noch deutlicher: Die Aktie habe sich über alle drei gleitenden Durchschnitte schieben können.
Trendkanal & Rebound: Die SMA50 (aktuell bei 81,27 EUR) habe die Konsolidierung Ende Oktober sauber abgefangen. Von dort habe der Kurs wieder über die SMA20 (aktuell bei 83,61 EUR) angezogen und sich gestern mit Nachdruck nach Norden gelöst.
Prognose: Auch auf dieser Zeitebene laute das Urteil bullisch. Solange die Henkel Aktie oberhalb der 4h-SMA20 notiere, spreche das Momentum für weiter steigende Notierungen.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bullisch
Tagesprognose: Aufwärts
Wichtige Marken im Überblick
Widerstände:
88,40 EUR
95,30 EUR
96,28 EUR
99,50 EUR
Unterstützungen:
84,95 EUR
83,81 EUR
83,61 EUR (SMA20 4h)
81,27 EUR (SMA50 4h)
80,55 EUR
79,91 EUR (SMA20 Daily)
76,66 EUR
76,32 EUR (SMA50 Daily)
73,02 EUR (SMA200 Daily)
(Analyse vom 11.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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