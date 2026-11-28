Die Henkel Aktie (Vorzüge, ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Handelssymbol: HEN3, US-Handelssymbol: HENOY) bleibt auf Erfolgskurs. In der abgelaufenen Woche gewann sie 3,34 Prozent und schloss am Freitag bei 88,58 Euro, dem höchsten Stand seit rund fünf Jahren. Damit ist Henkel der siebzehntgrößte DAX Gewinner der Woche, schon in der Vorwoche zählte die Henkel-Aktie zu den Wochengewinnern.
Henkel Aktie: DAX Gewinner der Woche – Schluss auf dem Fünf-Jahres-Hoch, zweite Woche in Folge vorn, klebt der Erfolg am Persil-Konzern?
Die Henkel Aktie gehört erneut zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 3,34 Prozent auf 88,58 Euro. Die Vorzugsaktie des Düsseldorfer Konsumgüterkonzerns schloss auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren, obwohl die Analysten vorsichtig bleiben. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Neue Hochs zum Wochenschluss: so lief die Woche der Henkel Aktie
Am Donnerstag ein Fünf-Jahres-Hoch, am Freitag noch eines – trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen.
Die Henkel Aktie stieg in der Woche Schritt für Schritt und erreichte am Donnerstag mit 88,40 Euro den höchsten Schlusskurs seit fünf Jahren. Am Freitagmorgen nahmen Anleger zunächst Gewinne mit, das Papier zählte zeitweise zu den DAX-Verlierern. Bis zum Abend drehte es aber ins Plus und schloss bei 88,58 Euro auf einem neuen Fünf-Jahres-Hoch. Am Dienstag hatte sich das Management auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt präsentiert.
Die Gründe
Klebstoffe und Konsum: was den Wochengewinner trägt
Nach neun Monaten steigerte Henkel den Umsatz um 3,3 Prozent auf 16,06 Milliarden Euro, organisch um 4,3 Prozent. Treiber ist das Klebstoffgeschäft, das im dritten Quartal organisch um 7,9 Prozent wuchs. Henkel hob die Prognose für das organische Umsatzwachstum 2026 auf 3,0 bis 4,0 Prozent an. Seit dem Tief im Mai bei 61,22 Euro hat die Henkel Aktie rund 45 Prozent zugelegt.
Fünf-Jahres-Hoch
Die Aktie schließt auf dem höchsten Stand seit 2021.
Klebstoffe boomen
Organisch fast 8 Prozent Plus im dritten Quartal.
Prognose angehoben
3,0 bis 4,0 Prozent organisches Wachstum.
Zweite Gewinnwoche
Henkel zählt erneut zu den Wochengewinnern.
Einordnung
Skeptische Analysten: die Bremsklötze
Die Analysten halten den Kurs weitgehend für ausgereizt: JPMorgan hob das Kursziel zwar von 65 auf 70 Euro an, bleibt aber bei „Underweight“. Raiffeisen Research rät mit einem Ziel von 88 Euro zum Halten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für Schlagzeilen sorgt die geplante Schließung des Werks im italienischen Ferentino mit 102 Stellen. Hinzu kommen rund 10 Prozent höhere Rohstoffkosten.
Häufige Fragen zur Henkel Aktie
Warum ist die Henkel Aktie DAX Gewinner der Woche?
Das starke Klebstoffgeschäft und die angehobene Prognose trugen die Aktie auf ein Fünf-Jahres-Hoch.
Welche ISIN und WKN hat die Henkel Aktie?
Die Vorzugsaktie hat die ISIN DE0006048432, die WKN 604843 und das Handelssymbol HEN3. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter HENOY gehandelt.
Wann legt Henkel die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 folgen am 8. März 2027.
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