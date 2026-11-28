Warum ist die Henkel Aktie DAX Gewinner der Woche?

Das starke Klebstoffgeschäft und die angehobene Prognose trugen die Aktie auf ein Fünf-Jahres-Hoch.

Welche ISIN und WKN hat die Henkel Aktie?

Die Vorzugsaktie hat die ISIN DE0006048432, die WKN 604843 und das Handelssymbol HEN3. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter HENOY gehandelt.

Wann legt Henkel die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 folgen am 8. März 2027.