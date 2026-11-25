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Henkel Aktie: Kursziel 70 Euro – rund 20% unter dem Börsenkurs

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 16:20 2 Min.

JPMorgan hebt das Henkel-Kursziel auf 70 Euro an und bleibt damit rund 20% unter dem aktuellen Kurs.

Bild: Henkel AG & Co. KGaA

Die Henkel-Vorzugsaktie (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker: HEN3) steigt um 0,82 Euro oder 0,94% auf 87,70 Euro. In ihrer Henkel-Aktienanalyse vom 25. November habe Celine Pannuti von JPMorgan das Kursziel von 65 auf 70 Euro angehoben und das Rating "underweight" bestätigt. Trotz der Anhebung um fünf Euro liege das neue Ziel noch 17,70 Euro unter dem aktuellen Kurs. Das entspräche einem rechnerischen Rückgang von rund 20,2%. Wie viel Spielraum hat Henkel bei den Preisen? Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung im Jahr 2026 dürfte Henkel im kommenden Jahr an Schwung verlieren, so die Einschätzung von Celine Pannuti. Das größte Risiko für die Gewinne der Konsumgüterbranche sehe die Analystin von JPMorgan darin, dass die Kosten wieder schneller steigen könnten. Für Henkel komme es deshalb auch darauf an, in welchen Märkten sich höhere Preise durchsetzen ließen. Genau diesem Punkt sei Celine Pannuti bereits bei der Telefonkonferenz zu Henkels drittem Quartal nachgegangen. An den Vorstand habe sie die Frage gerichtet: "Hatten Sie in den entwickelten Märkten überhaupt die Möglichkeit, die Preise im Konsumgütergeschäft zu erhöhen?" Finanzvorstand Marco Swoboda habe erklärt, dass Henkel die Preise in diesen Märkten nur sehr begrenzt angehoben habe. Auch die Wettbewerbsposition im Waschmittelgeschäft habe Celine Pannuti interessiert. Mit Blick auf Europa habe sie gefragt: "Können Sie etwas zur Marktlage und zu Ihrem Marktanteil sagen?" Wo JPMorgan für 2027 bessere Chancen sieht Die besten Aussichten hätten aus Sicht von Celine Pannuti Unternehmen, deren Aktien gemessen am erwarteten Wachstum vernünftig bewertet seien. Zu den bevorzugten Bereichen würden Lebensmittelhersteller mit Ausnahme der Schokoladenproduzenten sowie Tabak- und Zutatenhersteller zählen. Auch für Kosmetikhersteller sei Celine Pannuti zuversichtlich. Bei Softdrinkherstellern bleibe sie vorsichtig, bei Brauereien werde sie zurückhaltender. Für Spirituosenhersteller sei das Bild gemischt. Wie wichtig die Auswahl einzelner Aktien sei, zeige Carlsberg: Trotz des vorsichtigeren Branchenurteils gehöre die Brauerei für 2027 gemeinsam mit Unilever, British American Tobacco, Nestlé, Puig, Kerry, Danone und Reckitt zu den acht Favoriten von JPMorgan. Für die Henkel-Vorzugsaktie bleibe die erwartete Abschwächung des Geschäfts ausschlaggebend. Entsprechend verbinde Celine Pannuti in ihrer Henkel-Aktienanalyse das höhere Kursziel 70 Euro mit dem Rating "underweight". Teilen Sie die Analyse mit Ihren Freunden – am besten mit demjenigen, der bei "underweight" zuerst prüft, ob schon wieder weniger Waschmittel in der Packung ist. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 25. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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