Henkel Aktie: Bullen-Ausbruch läuft

Nach einer längeren Seitwärtsphase zu Jahresbeginn sei der Henkel Aktie Ende Januar ein dynamischer Impuls in Richtung 84 EUR gelungen. Das dortige Hoch sei anschließend spürbar abverkauft worden, sodass das Wertpapier bis an das Jahrestief durchgereicht worden sei. Ab Mai habe eine schrittweise Erholung eingesetzt. Nach einem Zwischenhoch im August hätten Anleger die Gewinne für Konsolidierungen genutzt, ehe der Kurs ab Anfang Oktober wieder nach oben gedreht habe.