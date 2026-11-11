Die Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, NASDAQ OTC-Symbol: HENOF) belegte am Dienstag mit einem dynamischen Kurssprung um 3,60 Prozent den ersten Platz unter den DAX 40-Gewinnern, so die Experten von XTB.
Henkel Aktie: Bullen-Ausbruch läuft
Technischer Befreiungsschlag
Der Titel sei mit einer kräftigen Tageskerze direkt an die Marke von 87 EUR vorgestoßen. Wie sei die jüngste Rally charttechnisch einzustufen und welches Kurspotenzial eröffne der Ausbruch?
Nach einer längeren Seitwärtsphase zu Jahresbeginn sei der Henkel Aktie Ende Januar ein dynamischer Impuls in Richtung 84 EUR gelungen. Das dortige Hoch sei anschließend spürbar abverkauft worden, sodass das Wertpapier bis an das Jahrestief durchgereicht worden sei. Ab Mai habe eine schrittweise Erholung eingesetzt. Nach einem Zwischenhoch im August hätten Anleger die Gewinne für Konsolidierungen genutzt, ehe der Kurs ab Anfang Oktober wieder nach oben gedreht habe.
Glättungslinien überwunden: Im Bereich der SMA200 (aktuell bei 73,02 EUR) habe die Aktie stabilen Halt gefunden. Anschließend habe sie sowohl die SMA50 (aktuell bei 76,32 EUR) als auch die SMA20 (aktuell bei 79,91 EUR) ohne nennenswerten Widerstand überwunden.
Prognose: Das Tageschart sei bullisch. Solange sich der Kurs über der SMA20 halte, bleibe die Aufwärtsbewegung intakt.
Kursziele: Auf der Oberseite seien Anlaufmarken bei 95,30 EUR sowie 96,28 EUR und perspektivisch bei 99,50 EUR denkbar.
Unterstützungen: Ein Rücklauf in Richtung der SMA20 wäre unkritisch, sofern der Kurs dort drehe. Ein nachhaltiges Unterschreiten der SMA20 würde das bullische Bild hingegen eintrüben.
Übergeordnete Einschätzung Daily: Bullisch
Im 4-Stunden-Chart werde die Struktur der Aufwärtsbewegung seit Anfang Oktober noch deutlicher: Die Aktie habe sich über alle drei gleitenden Durchschnitte schieben können.
Trendkanal & Rebound: Die SMA50 (aktuell bei 81,27 EUR) habe die Konsolidierung Ende Oktober sauber abgefangen. Von dort sei der Kurs wieder über die SMA20 (aktuell bei 83,61 EUR) angezogen und habe sich gestern mit Nachdruck nach Norden gelöst.
Prognose: Auch auf dieser Zeitebene laute das Urteil bullisch. Solange die Henkel Aktie oberhalb der 4h-SMA20 notiere, spreche das Momentum für weiter steigende Notierungen.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bullisch
Tagesprognose: Aufwärts
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