Die Henkel Aktie steht auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren. Am Donnerstag stieg die Vorzugsaktie um 0,7 Prozent auf 88,40 Euro und liegt damit nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 88,58 Euro. Vom Tief im Mai bei 61,22 Euro hat sie mehr als 40 Prozent zugelegt.
Henkel Aktie: Fünf-Jahres-Hoch, doch JPMorgan bleibt bei Untergewichten – und jetzt schaltet Italien Berlin ein
Die Henkel Aktie notiert so hoch wie seit fünf Jahren nicht, organisches Wachstum von 4,3 Prozent und vollzogene Zukäufe stützen. Doch JPMorgan warnt vor nachlassender Dynamik, und um ein Werk in Italien entbrennt ein politischer Streit. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Henkel Vorzugsaktie trägt die ISIN DE0006048432 und die WKN 604843. In Deutschland lautet das Handelssymbol HEN3, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol HENOY gehandelt.
Die Zahlen
Wachstum aus der Industrie
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 3,3 Prozent auf 16,06 Milliarden Euro, organisch um 4,3 Prozent. Treiber war das Klebstoffgeschäft: Mobilität und Elektronik wuchs organisch um 12,1 Prozent, Verpackungen und Konsumgüter um 9,8 Prozent. Zudem hat Henkel die angekündigten Zukäufe inzwischen vollzogen.
Henkel verdient sein Wachstum mit Klebstoffen für Autos und Elektronik. Die Konsumsparte ist längst nicht mehr der Motor.
Die Bremsen
Skeptische Analysten, Streit um ein Werk
JPMorgan-Analystin Celine Pannuti hob das Kursziel zwar von 65 auf 70 Euro, bleibt aber bei Underweight und erwartet für 2027 nachlassende Dynamik. Die RBI sieht 88 Euro bei Halten. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Politisch heikel wird das Werk im italienischen Ferentino: Henkel will die Produktion bis Juni 2027 einstellen, 102 Stellen sind betroffen. Italiens Außenminister Antonio Tajani bat die Bundesregierung um Vermittlung. Für die Henkel Aktie ist das kein großer finanzieller Faktor, aber ein Imagethema.
Häufige Fragen zur Henkel Aktie
Wie stark wächst Henkel?
In den ersten neun Monaten organisch um 4,3 Prozent.
Was sagt JPMorgan?
Underweight mit einem Kursziel von 70 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Worum geht es in Italien?
Henkel will das Werk in Ferentino bis Juni 2027 schließen, 102 Stellen sind betroffen.
Welche ISIN und WKN hat die Henkel Aktie?
ISIN DE0006048432, WKN 604843, Handelssymbol HEN3, US-Handelssymbol HENOY.
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