Wie stark wächst Henkel?

In den ersten neun Monaten organisch um 4,3 Prozent.

Was sagt JPMorgan?

Underweight mit einem Kursziel von 70 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Worum geht es in Italien?

Henkel will das Werk in Ferentino bis Juni 2027 schließen, 102 Stellen sind betroffen.

Welche ISIN und WKN hat die Henkel Aktie?

ISIN DE0006048432, WKN 604843, Handelssymbol HEN3, US-Handelssymbol HENOY.