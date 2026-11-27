Hendrik Leber gehört zu den wenigen deutschen Fondsmanagern, die schon 2025 Technologiewerte wie Nvidia und Palantir zurückgefahren haben. Der Gründer der Frankfurter Fondsgesellschaft Acatis hat für den Ausverkauf der vergangenen Wochen eine Erklärung, die ohne das Wort Blase auskommt. Und er zieht daraus eine Konsequenz, die überrascht.
Hendrik Leber zum KI-Ausverkauf: Nicht die Technik ist das Problem, sondern das geliehene Geld
Acatis-Gründer Hendrik Leber teilt den KI-Markt in drei Lager und sagt, welches davon gefährdet ist. Warum der Value-Investor trotzdem bei Anthropic einsteigen will und was sein Aktienfonds laut aktuellem Factsheet hält.
Die Diagnose
Zinsen und Risikoaufschläge steigen gleichzeitig
Nicht die künstliche Intelligenz selbst setzt die Aktienmärkte unter Stress, sondern steigende Finanzierungskosten.
Leber sieht Hyperscaler und Technologiefirmen doppelt getroffen. Das Zinsniveau steigt, weil hoch verschuldete Staaten dauerhaft viele Anleihen ausgeben müssen. Zugleich weiten sich die Risikoaufschläge für Unternehmen aus.
Daraus leitet er eine Dreiteilung des KI-Markts ab:
Die Selbstfinanzierer
Unternehmen, die ihre Investitionen vollständig aus dem laufenden Geschäft bezahlen. Als Paradebeispiel nennt er Microsoft (ISIN US5949181045, US-Handelssymbol MSFT).
Die Mischfinanzierer
Konzerne, die eigenen Cashflow mit fremdem Geld kombinieren. Hier ordnet er Alphabet (ISIN US02079K3059, US-Handelssymbol GOOGL) ein, das über Daten, Rechenkapazität und technologische Reife verfüge.
Die Fremdfinanzierten
Firmen mit negativem operativem Cashflow, die ganz von Investoren und Krediten abhängen. Schließt sich der Kapitalmarkt, droht ihnen nach Lebers Einschätzung der Zusammenbruch.
Dauerhaft gefragt bleiben für ihn Unternehmen, die die physische Infrastruktur ermöglichen, etwa TSMC (ISIN US8740391003, US-Handelssymbol TSM), sowie Plattformen wie SAP (ISIN DE0007164600, US-Handelssymbol SAP), ServiceNow (ISIN US81762P1021, US-Handelssymbol NOW) und Salesforce (ISIN US79466L3024, US-Handelssymbol CRM). Dazu erwartet er eine Renaissance der Old Economy: Firmen mit verlässlichen Erträgen aus Grundbedürfnissen seien stabiler als hoch verschuldete KI-Vehikel.
Die Überraschung
Warum der Value-Investor Anthropic kaufen will
Den Börsengang von Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) hatte Leber vorab als Nagelprobe bezeichnet: Gelinge er, verlängere sich der Boom, scheitere er, markiere er dessen Höhepunkt. Im Podcast des Handelsblatts ging er weiter. „Ich will bei Anthropic mit dabei sein“, sagte er dort. Das Unternehmen nehme Geld auf, das es für den laufenden Betrieb offenbar nicht brauche, und fülle damit eine Kriegskasse. Dem für 2027 geplanten Börsengang von OpenAI räumt er dagegen geringere Chancen ein.
Einen Widerspruch zu seiner Vorsicht sieht Leber darin nicht. Seine Warnung gilt Geschäftsmodellen, die ohne ständigen Kapitalzufluss nicht überleben. Wie viel er zu welchem Kurs kaufen will, ist nicht bekannt. Die Anthropic-Aktie ist seit dem Interview unter ihren Ausgabepreis gefallen; ob Acatis bereits investiert ist, lässt sich aus dem Factsheet nicht ablesen.
Das Depot
Was der Acatis Aktien Global Fonds hält
Lebers Flaggschiff, der Acatis Aktien Global Fonds mit rund 716 Millionen Euro, ist fast vollständig investiert. Das Factsheet vom 25. November weist 95,5 Prozent Aktien aus. Die zehn größten Positionen:
Berkshire Hathaway (ISIN US0846701086, US-Handelssymbol BRK.A): 4,22 Prozent
Alphabet (ISIN US02079K3059, US-Handelssymbol GOOGL): 4,04 Prozent
BioNTech (ISIN US09075V1026, US-Handelssymbol BNTX): 3,37 Prozent
Progressive (ISIN US7433151039, US-Handelssymbol PGR): 3,14 Prozent
SAP (ISIN DE0007164600, US-Handelssymbol SAP): 2,65 Prozent
Amazon (ISIN US0231351067, US-Handelssymbol AMZN): 2,63 Prozent
TSMC (ISIN US8740391003, US-Handelssymbol TSM): 2,62 Prozent
New York Times (ISIN US6501111073, US-Handelssymbol NYT): 2,56 Prozent
Regeneron Pharmaceuticals (ISIN US75886F1075, US-Handelssymbol REGN): 2,51 Prozent
Vertex Pharmaceuticals (ISIN US92532F1003, US-Handelssymbol VRTX): 2,48 Prozent
Die Liste bestätigt, was Leber sagt. An der Spitze stehen ein Versicherungs- und Beteiligungskonzern, ein Autoversicherer, Biotechnologie und ein Zeitungsverlag. Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA), Ende September mit gut drei Prozent noch unter den größten Werten, taucht in den Top Ten nicht mehr auf. TSMC, damals mit knapp fünf Prozent die Nummer eins, ist auf Rang sieben gerutscht. Acatis habe die Verschiebung hin zu Unternehmen mit starkem Cashflow früh vorweggenommen, schreibt Leber. Weitere Starinvestoren finden sich in der Übersicht der Investoren-Depots.
Stammdaten
Die genannten Aktien im Überblick
Berkshire Hathaway A: ISIN US0846701086, WKN 854075, Handelssymbol BRH, US-Handelssymbol BRK.A
Alphabet (A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL
BioNTech (ADR): ISIN US09075V1026, WKN A2PSR2, Handelssymbol 22UA, US-Handelssymbol BNTX
Progressive: ISIN US7433151039, WKN 865496, Handelssymbol PGV, US-Handelssymbol PGR
SAP: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
TSMC (ADR): ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA, US-Handelssymbol TSM
New York Times: ISIN US6501111073, WKN 857534, US-Handelssymbol NYT
Regeneron Pharmaceuticals: ISIN US75886F1075, WKN 881535, US-Handelssymbol REGN
Vertex Pharmaceuticals: ISIN US92532F1003, WKN 882807, US-Handelssymbol VRTX
Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT
ServiceNow: ISIN US81762P1021, WKN A1JX4P, US-Handelssymbol NOW
Salesforce: ISIN US79466L3024, WKN A0B87V, Handelssymbol FOO, US-Handelssymbol CRM
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
FAQ
Häufige Fragen zu Hendrik Leber
Wer ist Hendrik Leber?
Dr. Hendrik Leber ist Gründer und Geschäftsführer der Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft in Frankfurt. Er investiert seit 1994 nach den Grundsätzen des Value Investing.
Sieht Leber eine KI-Blase?
Im Oktober sprach er nicht von einer Bewertungsblase wie im Jahr 2000, hielt aber eine Gewinnblase für möglich. Als aktuelle Stressquelle nennt er die Finanzierungskosten.
Welche Aktien hält der Acatis Aktien Global Fonds?
Größte Positionen laut Factsheet vom 25. November 2026 sind Berkshire Hathaway, Alphabet, BioNTech, Progressive und SAP.
Hat Leber Anthropic-Aktien gekauft?
Er hat die Absicht geäußert. Ob und in welchem Umfang gekauft wurde, ist öffentlich nicht belegt.
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