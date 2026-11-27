Wer ist Hendrik Leber?

Dr. Hendrik Leber ist Gründer und Geschäftsführer der Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft in Frankfurt. Er investiert seit 1994 nach den Grundsätzen des Value Investing.

Sieht Leber eine KI-Blase?

Im Oktober sprach er nicht von einer Bewertungsblase wie im Jahr 2000, hielt aber eine Gewinnblase für möglich. Als aktuelle Stressquelle nennt er die Finanzierungskosten.

Welche Aktien hält der Acatis Aktien Global Fonds?

Größte Positionen laut Factsheet vom 25. November 2026 sind Berkshire Hathaway, Alphabet, BioNTech, Progressive und SAP.

Hat Leber Anthropic-Aktien gekauft?

Er hat die Absicht geäußert. Ob und in welchem Umfang gekauft wurde, ist öffentlich nicht belegt.