Das ist die Wette, auf die auch der Käufer setzt. HelloFresh soll kleiner, aber rentabler werden. Die Deutsche Bank erwartete zuletzt für 2026 ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 350 Millionen Euro. Gelingt das, wäre die Aktie bei einem Kurs um drei Euro niedrig bewertet. Misslingt es, schrumpft ein Unternehmen ohne Aussicht auf Wachstum. Den Geschäftsbericht legt HelloFresh am 10. März 2027 vor.