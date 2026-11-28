Wenn jemand, der das Unternehmen von innen kennt, mit eigenem Geld kauft, hören Anleger hin. Eine Gesellschaft aus dem Umfeld eines HelloFresh-Aufsichtsrats hat 600.000 Aktien erworben. Seitdem ist die HelloFresh Aktie um rund elf Prozent gestiegen. Auf Xetra schloss sie am Donnerstag bei 3,27 Euro; am Freitag, 27. November 2026, notierte sie vorbörslich bei 3,29 Euro.
HelloFresh Aktie: Ein Aufsichtsrats-Investor kauft 600.000 Stück – elf Prozent Plus in sechs Tagen. Ist das die Wende?
Eine Gesellschaft aus dem Umfeld eines Aufsichtsrats greift bei 2,94 Euro zu. Die HelloFresh Aktie springt an die Spitze des SDAX. Das Geschäft mit Kochboxen schrumpft aber weiter.
HelloFresh SE · ISIN: DE000A161408 · WKN: A16140 · Handelssymbol: HFG · US-Handelssymbol: HLFFF
Der Kauf
1,76 Millionen Euro als Vertrauensbeweis
Der Kauf fand am 20. November zu 2,94 Euro statt, die Pflichtmitteilung erschien am 25. November. An diesem Tag sprang die Aktie an die Spitze des SDAX und schloss bei 3,32 Euro. Der Käufer ist kein gewöhnlicher Privatanleger, sondern eine Investmentgesellschaft, die als aktiver Aktionär bekannt ist und über ein Aufsichtsratsmandat direkten Einblick hat.
Die Woche im Überblick: 3,15 Euro am Dienstag, 3,32 Euro am Mittwoch, 3,27 Euro am Donnerstag. Zum Vergleich: Ende Oktober hatte die Aktie noch unter drei Euro notiert.
Ein Insiderkauf ändert kein Geschäftsmodell. Er zeigt aber, dass jemand mit Einblick den Kurs für niedriger hält als den Wert. Bei einer Aktie, die so tief gefallen ist, reicht das für einen Kurssprung.
Das Geschäft
Weniger Umsatz, mehr Disziplin
Operativ bleibt die Lage schwierig. Im dritten Quartal ging das Geschäft weiter zurück, sowohl bei Kochboxen als auch bei Fertiggerichten blieb die Nachfrage schwach. Dass die Aktie am Tag der Zahlen Anfang November trotzdem um 11,5 Prozent stieg, lag an der Ergebnisseite: Der Konzern spart beim Marketing und konzentriert sich auf profitable Kunden.
Das ist die Wette, auf die auch der Käufer setzt. HelloFresh soll kleiner, aber rentabler werden. Die Deutsche Bank erwartete zuletzt für 2026 ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 350 Millionen Euro. Gelingt das, wäre die Aktie bei einem Kurs um drei Euro niedrig bewertet. Misslingt es, schrumpft ein Unternehmen ohne Aussicht auf Wachstum. Den Geschäftsbericht legt HelloFresh am 10. März 2027 vor.
Häufige Fragen zur HelloFresh Aktie
Wo steht die HelloFresh Aktie?
Auf Xetra schloss sie am 26. November 2026 bei 3,27 Euro; am 27. November notierte sie vorbörslich bei 3,29 Euro.
Wer hat gekauft?
Eine Gesellschaft aus dem Umfeld eines Aufsichtsratsmitglieds, 600.000 Aktien zu 2,94 Euro.
Wächst HelloFresh wieder?
Nein, der Umsatz ging im dritten Quartal weiter zurück; der Konzern setzt auf höhere Profitabilität.
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