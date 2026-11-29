Die Heidelberg Materials Aktie lag am Freitag, 27. November 2026, zum Xetra-Handelsschluss um 17:35 Uhr nach Angaben von finanzen.net bei 187,05 Euro. Gegenüber dem Oktoberende gewann die Heidelberg Materials Aktie damit 24,33 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie noch bei 220,60 Euro gestanden.
Heidelberg Materials Aktie: Plus 24 Prozent im November – JPMorgan nennt sie Top Pick
Die Heidelberg Materials Aktie hat im November mehr als 24 Prozent gewonnen und gehört zu den stärksten Werten im DAX. JPMorgan hat den Zielwert auf 230 Euro angehoben. Der Baustoffkonzern will bis Ende 2028 zusätzlich 300 Millionen Euro einsparen.
Heidelberg Materials AG · ISIN: DE0006047004 · WKN: 604700 · Handelssymbol: HEI (Xetra)
Die Analysten
JPMorgan setzt auf Zement
JPMorgan hat am 24. November den Zielwert für Heidelberg Materials von 225 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Die US-Bank bezeichnet die Aktie als Top Pick im Sektor der schweren Baustoffhersteller. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Heidelberg Materials hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und ein zusätzliches Sparziel von 300 Millionen Euro bis Ende 2028 vorgelegt. Der Konzern aus Heidelberg zählt zu den größten Herstellern von Zement und Zuschlagstoffen weltweit.
Vor wenigen Wochen galt die Heidelberg Materials Aktie als Sorgenkind. Jetzt ist sie einer der stärksten Erholungswerte im DAX.
Häufige Fragen zur Heidelberg Materials Aktie
Wie lief der November?
Seit Ende Oktober gewann die Aktie 24,33 Prozent.
Welchen Zielwert nennt JPMorgan?
230 Euro, nach zuvor 225 Euro, bei „Overweight“.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0006047004, WKN 604700, Handelssymbol HEI.
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