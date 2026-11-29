Heidelberg Materials Aktie: Plus 24 Prozent im November – JPMorgan nennt sie Top Pick

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 11:11 2 Min.

Die Heidelberg Materials Aktie hat im November mehr als 24 Prozent gewonnen und gehört zu den stärksten Werten im DAX. JPMorgan hat den Zielwert auf 230 Euro angehoben. Der Baustoffkonzern will bis Ende 2028 zusätzlich 300 Millionen Euro einsparen.

Bild: Heidelberg Materials AG / Steffen Höft

Die Heidelberg Materials Aktie lag am Freitag, 27. November 2026, zum Xetra-Handelsschluss um 17:35 Uhr nach Angaben von finanzen.net bei 187,05 Euro. Gegenüber dem Oktoberende gewann die Heidelberg Materials Aktie damit 24,33 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie noch bei 220,60 Euro gestanden. Heidelberg Materials AG · ISIN: DE0006047004 · WKN: 604700 · Handelssymbol: HEI (Xetra) Xetra-Kurs am 27.11.2026, 17:35 Uhr 187,05 € Veränderung seit Ende Oktober +24,33 % Zielwert von JPMorgan (zuvor 225 €) 230 € zusätzliche Einsparungen bis Ende 2028 300 Mio. € Quelle : finanzen.net (Xetra), ms-aktuell, JPMorgan, Heidelberg Materials, Stand 27.11.2026 Die Analysten JPMorgan setzt auf Zement JPMorgan hat am 24. November den Zielwert für Heidelberg Materials von 225 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Die US-Bank bezeichnet die Aktie als Top Pick im Sektor der schweren Baustoffhersteller. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Heidelberg Materials hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und ein zusätzliches Sparziel von 300 Millionen Euro bis Ende 2028 vorgelegt. Der Konzern aus Heidelberg zählt zu den größten Herstellern von Zement und Zuschlagstoffen weltweit. Was für Heidelberg Materials spricht Ein starkes drittes Quartal, ein neues Sparziel und ein höherer Zielwert von JPMorgan. Was dagegen spricht Nach dem steilen Anstieg im November die Gefahr von Gewinnmitnahmen. Die Bauwirtschaft ist zyklisch. Häufige Fragen zur Heidelberg Materials Aktie Wie lief der November?

Seit Ende Oktober gewann die Aktie 24,33 Prozent. Welchen Zielwert nennt JPMorgan?

230 Euro, nach zuvor 225 Euro, bei „Overweight“. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0006047004, WKN 604700, Handelssymbol HEI. Fazit: Vom Sorgenkind zum Gewinner Die Heidelberg Materials Aktie hat einen starken Monat hinter sich. Das Sparprogramm und die Analysten stützen den Lauf. Rückschläge nach dem steilen Anstieg sind möglich.

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