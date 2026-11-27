Wer nach einem Kurssprung von fast 10 Prozent noch nachkauft, hat eine klare Meinung. Hakan Gurdal, Mitglied des Vorstands von Heidelberg Materials, hat 245 Aktien zu 176,35 Euro erworben, zusammen rund 43.200 Euro. Die Meldung erschien Anfang November, kurz nach den Zahlen zum dritten Quartal. Gurdal zahlte damit knapp 3 Prozent mehr als den Schlusskurs am Tag der Zahlen (eigene Rechnung).
Heidelberg Materials Aktie: Vorstand kauft über dem Schlusskurs – nach dem stärksten Tag seit Monaten
Nach starken Quartalszahlen sprang die Heidelberg Materials Aktie fast 10 Prozent nach oben. Vorstand Hakan Gurdal kaufte trotzdem zu, zu 176,35 Euro. Das Volumen ist klein, das Timing aufschlussreich. Was der Insiderkauf für den Zementkonzern bedeutet.
Die Stammdaten: Die Heidelberg Materials Aktie trägt die ISIN DE0006047004 und die WKN 604700. Das Handelssymbol lautet HEI, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol HDELY gehandelt.
Die Einordnung
Kaufen nach dem Sprung, nicht davor
Die Zahlen gaben Rückenwind. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs um 9 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro. Zusätzlich kündigte Heidelberg Materials weitere Einsparungen von 300 Millionen Euro bis Ende 2028 an. Die Aktie schloss am Tag der Zahlen bei 171,50 Euro, dem höchsten Stand seit Juli.
Gurdal kaufte danach, und damit nicht im Wissen um die Zahlen, sondern mit ihnen. Das ist rechtlich der saubere Weg und inhaltlich die interessantere Aussage: Er hält auch den höheren Kurs noch für angemessen.
Die Kehrseite
Ein kleiner Betrag für einen DAX-Vorstand
Rund 43.000 Euro sind für das Vorstandsmitglied eines DAX-Konzerns kein großer Einsatz. Das Signal ist deshalb eher eine Geste als ein Großkauf. Hinzu kommt, dass Zement vom Bau abhängt, und die Bauwirtschaft in Europa bleibt zäh. Die Prognose für 2026 hat Heidelberg Materials bestätigt: ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro. Die Jahreszahlen folgen am 25. Februar 2027.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei Heidelberg Materials
Wer hat Heidelberg-Materials-Aktien gekauft?
Vorstandsmitglied Hakan Gurdal, gemeldet Anfang November 2026.
Wie viel hat er investiert?
Rund 43.200 Euro für 245 Aktien zu 176,35 Euro.
Warum ist der Zeitpunkt interessant?
Gurdal kaufte nach den starken Quartalszahlen und über dem Schlusskurs vom Tag der Veröffentlichung.
Welche ISIN und WKN hat die Heidelberg Materials Aktie?
ISIN DE0006047004, WKN 604700, Handelssymbol HEI, US-Handelssymbol HDELY.
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