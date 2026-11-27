Die Zahlen gaben Rückenwind. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs um 9 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro. Zusätzlich kündigte Heidelberg Materials weitere Einsparungen von 300 Millionen Euro bis Ende 2028 an. Die Aktie schloss am Tag der Zahlen bei 171,50 Euro, dem höchsten Stand seit Juli.

Gurdal kaufte danach, und damit nicht im Wissen um die Zahlen, sondern mit ihnen. Das ist rechtlich der saubere Weg und inhaltlich die interessantere Aussage: Er hält auch den höheren Kurs noch für angemessen.