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Heidelberg Materials Aktie: DAX Gewinner am 04. November - Fast 10% Kursexplosion!

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 12:56 2 Min. XTB

Gelingt der Heidelberg Materials Aktie der Ausbruch über die 200-Tage-Linie bei 173,96 EUR, könnte der Weg bis zur psychologisch wichtigen Marke von 200 EUR frei werden

Bild: Heidelberg Materials AG

Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie der Heidelberg Materials AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe. Der deutsche Leitindex habe sich zur Wochenmitte in robuster Verfassung präsentiert: Zum Xetra-Schluss am gestrigen Handelstag hätten 37 DAX-Titel im Plus gestanden, während lediglich 3 Werte Verluste verbucht hätten. Angeführt worden sei das Tableau von einer bemerkenswerten Rally in der Industrie: Die Heidelberg Materials Aktie habe sich mit einem Plus von 9,98% unangefochten den Tagessieg gesichert, gefolgt von BMW (+8,72%) und Zalando (+8,59%). Chartcheck: Betrachtung im Tageschart (Daily) Im übergeordneten Tageschart habe die Aktie Ende Januar ein markantes Jahreshoch bei 241,70 EUR markiert. Auf dieses Niveau seien deutliche Gewinnmitnahmen gefolgt, die das Wertpapier in einen monatelangen Abwärtstrend gezwungen hätten. Technische Erholungen - wie der Anlauf an die 200-EUR-Marke im Frühjahr - seien konsequent abverkauft worden, ehe sich im Sommer eine Seitwärtsbox nach Süden aufgelöst habe. Erst Anfang Oktober sei den Bullen im Bereich um 140 bis 145 EUR eine solide Bodenbildung gelungen: Moving Averages zurückerobert: Das Papier habe sich dynamisch über die SMA20 (aktuell bei 147,24 EUR) geschoben und auch die SMA50 (aktuell bei 150,28 EUR) ohne nennenswerte Hürden gemeistert.

Drei grüne Tageskerzen: Gestern habe sich der Move mit einer langen grünen Tageskerze direkt in Richtung der 200-Tage-Linie (SMA200 bei 173,96 EUR) beschleunigt.

Übergeordnete Einschätzung Daily: Neutral (mit stark aufhellender Tendenz bei Bruch der SMA200) Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h) Auf der untergeordneten Zeitebene werde die Dynamik des jüngsten Ausbruchs noch deutlicher. Während die Aktie Ende August noch an der dortigen SMA200 abgeprallt sei und unter die SMA20 gefallen sei, zeige sich jetzt ein vollständig gewandeltes Bild. Nach der Bodenbildung im Oktober seien die kurz- und mittelfristigen Durchschnitte zügig zurückerobert worden. Der Anstieg über die 4h-SMA200 sei kraftvoll verlaufen und habe das bullische Setup bestätigt. Solange die Aktie oberhalb der SMA20 verweile, bleibe der Weg des geringsten Widerstands aufwärts gerichtet. Kleinere Konsolidierungen zur Bestätigung des Ausbruchs böten technisch orientierten Tradern attraktive Chance-Risiko-Profile (CRV). Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bullisch

Tagesprognose: Aufwärts Relevante Kursmarken im Überblick Widerstand 5: 198,85 / 200,00 Widerstand 4: 195,85 Widerstand 3: 187,60 Widerstand 2: 183,56 Widerstand 1 (SMA200 Daily): 173,00 - 173,96 Unterstützung 1: 164,30 Unterstützung 2: 157,57 - 156,25 Unterstützung 3 (SMA50 Daily): 150,68 - 150,28 Unterstützung 4 (SMA20 Daily): 147,25 - 146,93 (Analyse vom 05.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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