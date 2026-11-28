Vor wenigen Wochen galt sie als Sorgenkind, jetzt ist sie einer der auffälligsten Erholungswerte im DAX. Die Heidelberg Materials Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 187,05 Euro, ein Plus von 0,62 Prozent. Mitte November meldeten Marktbeobachter einen Anstieg von 27 Prozent binnen 30 Tagen. Auslöser war ein Quartal, das kaum jemand so stark erwartet hatte.
Heidelberg Materials Aktie: 27 Prozent in 30 Tagen, neues Sparziel, Vorstand kauft – was hinter dem Comeback steckt
Zement ist plötzlich wieder gefragt: Heidelberg Materials übertrifft die Erwartungen, legt 300 Millionen Euro Sparziel nach und ein Vorstand kauft Aktien. Die Heidelberg Materials Aktie im Check.
Heidelberg Materials AG · ISIN: DE0006047004 · WKN: 604700 · Handelssymbol: HEI · US-Handelssymbol: HDLMY
Die Zahlen
Nachfrage, Preise, Kosten: drei Hebel ziehen gleichzeitig
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um zehn Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs um neun Prozent auf 1,28 Milliarden Euro – mehr, als der Markt erwartet hatte. Als Treiber nennt der Konzern eine Erholung der Nachfrage, höhere Preise und Kostensenkungen. Die Jahresprognose bestätigte Heidelberg Materials: 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs und eine Rendite auf das eingesetzte Kapital leicht über zehn Prozent.
Obendrauf kam ein neues Sparziel. Bis Ende 2028 sollen weitere 300 Millionen Euro eingespart werden – zusätzlich zum laufenden Programm, dessen Ziel der Konzern bis Jahresende übertreffen will. Das zweite Aktienrückkaufprogramm ist abgeschlossen.
Zement ist kein Wachstumsmärchen. Aber wenn Mengen, Preise und Kosten gleichzeitig in die richtige Richtung laufen, entsteht ein Hebel, den der Markt lange übersehen hat.
Signale
Ein Vorstand kauft, eine US-Bank legt nach
Kurz nach den Zahlen meldete das Unternehmen per Pflichtmitteilung einen Aktienkauf von Vorstandsmitglied Hakan Gurdal. Solche Käufe sind kein Beweis für steigende Kurse, werden am Markt aber aufmerksam registriert.
Die US-Bank Goldman Sachs hob am 5. November 2026 ihr Kursziel für Heidelberg Materials von 210 auf 220 Euro an und beließ die Einstufung auf „Buy“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Heidelberg Materials Aktie
Wo steht die Heidelberg Materials Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 187,05 Euro (plus 0,62 Prozent).
Was erwartet der Konzern für 2026?
Ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro.
Wann kommen die Jahreszahlen?
Am 25. Februar 2027 will Heidelberg Materials die Ergebnisse für 2026 vorlegen.
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