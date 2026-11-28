Der Umsatz stieg im dritten Quartal um zehn Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs um neun Prozent auf 1,28 Milliarden Euro – mehr, als der Markt erwartet hatte. Als Treiber nennt der Konzern eine Erholung der Nachfrage, höhere Preise und Kostensenkungen. Die Jahresprognose bestätigte Heidelberg Materials: 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs und eine Rendite auf das eingesetzte Kapital leicht über zehn Prozent.